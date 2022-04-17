Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА

Сегодня, 17 апреля, около 14:00 войска РФ обстреляли центр Харькова. В результате российских обстрелов 5 человек погибли, 13 получили ранения. Спасатели продолжают работать в местах обстрелов.

Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковчане сообщают об обстреле центра Харькова", - отметило в обед издание.

"Центр Харькова - под обстрелом", - сообщили позже журналисты.

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Суспільному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сообщает издание.

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