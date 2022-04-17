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Новости Война
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обстрел (25761) Харьков (7286)

Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА

харків

Сегодня, 17 апреля, около 14:00 войска РФ обстреляли центр Харькова. В результате российских обстрелов 5 человек погибли, 13 получили ранения. Спасатели продолжают работать в местах обстрелов.

Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковчане сообщают об обстреле центра Харькова", - отметило в обед издание.

"Центр Харькова - под обстрелом", - сообщили позже журналисты.

"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Суспільному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сообщает издание.

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Топ комментарии
+12
я вас успокою-воевать они и раньше могли,так как сейчас-просто понадеялись на хи-хи да ха-ха от наших Зебликов ,вот и не подготовились нормально и потеряли ударные части .
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
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17.04.2022 15:58
+7
А звідки стріляють?
Не можна якось подавити цих уродів
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17.04.2022 15:46
+7
Тварюки тільки з мирними воюють
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17.04.2022 15:51
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А звідки стріляють?
Не можна якось подавити цих уродів
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17.04.2022 15:46 Ответить
та як звідки, з околиць Харкова ближче до кордону, окуповані села, там же менше 40 кілометрів. навіть з градів дотягається до будь-якого місця в місті
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17.04.2022 15:50 Ответить
за місяць орки навчились вовати...через наші паскудні язики...та те шо ніби у них там всьо погано...орки бьють трьома ударами на Харків на Барвінкове і на Слов'янськ
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17.04.2022 15:50 Ответить
я вас успокою-воевать они и раньше могли,так как сейчас-просто понадеялись на хи-хи да ха-ха от наших Зебликов ,вот и не подготовились нормально и потеряли ударные части .
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
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17.04.2022 15:58 Ответить
Бъют с позиций недалеко от окружной.
До центра по прямой км 15.
Этот прилёт " задел" и кв моей тёщи.
У неё повылетала часть стёкол.
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17.04.2022 15:55 Ответить
Наскільки недалеко від окружної ?
Навіть з Кутузівки вибили кацапів.
Радіус дії градів 30 кілометрів.
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17.04.2022 18:04 Ответить
они провоцируют на обстрел Белгорода, это развяжет им руки и они сотрут Харьков с лица земли, "точек У" у них предостаточно, поэтому нужны американские ударные БПЛА что бы взять Белгород под контроль и мочить все что там зашевелиться в реалтайме
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17.04.2022 16:27 Ответить
Треба перекинути додаткову бригаду з резерву та силами того що є навколо Харкова розпочати наступ у бік кордону, це не зніме проблему повністю, адже далекобійними системами вони зможуть обстрілювати місто і з російської території, але значно полегшить ситуацію.

Але зараз, як я розумію, всі резерви залучені навколо донбасу і чекають наступу, щоб відбити його і з введенням свіжих сил піти у масштабний контрнаступ
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17.04.2022 18:06 Ответить
А ось і реінкарнація Наполеона заговорила...
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17.04.2022 18:21 Ответить
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17.04.2022 15:49 Ответить
Тварюки тільки з мирними воюють
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17.04.2022 15:51 Ответить
Рашиська чума гірше німецького нацизму ,ви виродки трусливі навщо вбиваєте мирне населення? ,будьте прокляті ви і ваша терористична так звана держава і ваш дибільний народ.
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17.04.2022 16:39 Ответить
 
 