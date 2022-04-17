Войска РФ обстреляли центр Харькова: пять человек погибли, 13 - ранены, - ОВА
Сегодня, 17 апреля, около 14:00 войска РФ обстреляли центр Харькова. В результате российских обстрелов 5 человек погибли, 13 получили ранения. Спасатели продолжают работать в местах обстрелов.
Об этом сообщает Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковчане сообщают об обстреле центра Харькова", - отметило в обед издание.
"Центр Харькова - под обстрелом", - сообщили позже журналисты.
"Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00, которые Суспільному предоставили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации. В местах обстрелов работают спасатели", - сообщает издание.
Топ комментарии
+12 сатаниэль лорд
показать весь комментарий17.04.2022 15:58
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий17.04.2022 15:46
+7 Nub_ko92
показать весь комментарий17.04.2022 15:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не можна якось подавити цих уродів
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
До центра по прямой км 15.
Этот прилёт " задел" и кв моей тёщи.
У неё повылетала часть стёкол.
Навіть з Кутузівки вибили кацапів.
Радіус дії градів 30 кілометрів.
Але зараз, як я розумію, всі резерви залучені навколо донбасу і чекають наступу, щоб відбити його і з введенням свіжих сил піти у масштабний контрнаступ