Війська РФ обстріляли центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 13 - поранені, - ОВА
Сьогодні, 17 квітня, близько 14:00 війська РФ обстріляли центр Харкова. В результаті російських обстрілів 5 людей загинули, 13 - зазнали поранення. Рятувальники продовжують працювати в місцях обстрілів.
Про це повідомляє Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.
"Харків'яни повідомляють про обстріл центру Харкова", - зазначило в обід видання.
"Центр Харкова — під обстрілом", - порвідомили пізніше журналісти.
"П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:00, які Суспільному надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації. В місцях обстрілів працюють рятувальники", - повідомляє видання.
Топ коментарі
+12 сатаниэль лорд
показати весь коментар17.04.2022 15:58
+7 Ksenia VB
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+7 Nub_ko92
показати весь коментар17.04.2022 15:51
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Не можна якось подавити цих уродів
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
До центра по прямой км 15.
Этот прилёт " задел" и кв моей тёщи.
У неё повылетала часть стёкол.
Навіть з Кутузівки вибили кацапів.
Радіус дії градів 30 кілометрів.
Але зараз, як я розумію, всі резерви залучені навколо донбасу і чекають наступу, щоб відбити його і з введенням свіжих сил піти у масштабний контрнаступ