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Новини Війна
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обстріл (27076) Харків (5428)

Війська РФ обстріляли центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 13 - поранені, - ОВА

харків

Сьогодні, 17 квітня, близько 14:00 війська РФ обстріляли центр Харкова. В результаті російських обстрілів 5 людей загинули, 13 - зазнали поранення. Рятувальники продовжують працювати в місцях обстрілів.

Про це повідомляє Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Харків'яни повідомляють про обстріл центру Харкова", - зазначило в обід видання.

"Центр Харкова — під обстрілом", - порвідомили пізніше журналісти.

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"П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:00, які Суспільному надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації. В місцях обстрілів працюють рятувальники", - повідомляє видання.

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Топ коментарі
+12
я вас успокою-воевать они и раньше могли,так как сейчас-просто понадеялись на хи-хи да ха-ха от наших Зебликов ,вот и не подготовились нормально и потеряли ударные части .
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
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17.04.2022 15:58
+7
А звідки стріляють?
Не можна якось подавити цих уродів
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17.04.2022 15:46
+7
Тварюки тільки з мирними воюють
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17.04.2022 15:51
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А звідки стріляють?
Не можна якось подавити цих уродів
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17.04.2022 15:46 Відповісти
та як звідки, з околиць Харкова ближче до кордону, окуповані села, там же менше 40 кілометрів. навіть з градів дотягається до будь-якого місця в місті
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17.04.2022 15:50 Відповісти
за місяць орки навчились вовати...через наші паскудні язики...та те шо ніби у них там всьо погано...орки бьють трьома ударами на Харків на Барвінкове і на Слов'янськ
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17.04.2022 15:50 Відповісти
я вас успокою-воевать они и раньше могли,так как сейчас-просто понадеялись на хи-хи да ха-ха от наших Зебликов ,вот и не подготовились нормально и потеряли ударные части .
Так что сейчас надо поменьше смотреть на пиар от Люси и Данилова ,и воевать по настоящему,и все будет окей.
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17.04.2022 15:58 Відповісти
Бъют с позиций недалеко от окружной.
До центра по прямой км 15.
Этот прилёт " задел" и кв моей тёщи.
У неё повылетала часть стёкол.
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17.04.2022 15:55 Відповісти
Наскільки недалеко від окружної ?
Навіть з Кутузівки вибили кацапів.
Радіус дії градів 30 кілометрів.
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17.04.2022 18:04 Відповісти
они провоцируют на обстрел Белгорода, это развяжет им руки и они сотрут Харьков с лица земли, "точек У" у них предостаточно, поэтому нужны американские ударные БПЛА что бы взять Белгород под контроль и мочить все что там зашевелиться в реалтайме
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17.04.2022 16:27 Відповісти
Треба перекинути додаткову бригаду з резерву та силами того що є навколо Харкова розпочати наступ у бік кордону, це не зніме проблему повністю, адже далекобійними системами вони зможуть обстрілювати місто і з російської території, але значно полегшить ситуацію.

Але зараз, як я розумію, всі резерви залучені навколо донбасу і чекають наступу, щоб відбити його і з введенням свіжих сил піти у масштабний контрнаступ
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17.04.2022 18:06 Відповісти
А ось і реінкарнація Наполеона заговорила...
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17.04.2022 18:21 Відповісти
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17.04.2022 15:49 Відповісти
Тварюки тільки з мирними воюють
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17.04.2022 15:51 Відповісти
Рашиська чума гірше німецького нацизму ,ви виродки трусливі навщо вбиваєте мирне населення? ,будьте прокляті ви і ваша терористична так звана держава і ваш дибільний народ.
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17.04.2022 16:39 Відповісти
 
 