Украина полностью заполнила опросник для вступления в ЕС

Опрос по вступлению в Европейский Союз, который председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала во время визита в Киев 9 апреля президенту Украины Владимиру Зеленскому, заполнен полностью.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 9 апреля Украину, украинская сторона заполнит опросник. На сегодняшний день прошла неделя. И сегодня могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен", - сказал Жовква в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, после получения заполненного опросника Европейская комиссия будет готовить рекомендацию по выполнению Украиной копенгагенских критериев вступления в ЕС. Украина, в свою очередь, рассчитывает на обретение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне текущего года.

"Ожидаем, что рекомендация будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств-членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, где мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС... Далее должны начаться переговоры о вступлении. И, когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - сказал он.

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"Мы говорим об ускоренной процедуре. Мы не можем позволить себе 10-15-20 лет таких переговоров. Переговоры должны быть проведены быстро. Украина этого заслуживает, и большинство государств-членов ЕС нас в этом поддерживают", - добавил Жовква.