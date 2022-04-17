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членство в ЕС (929) Евросоюз (16684) Жовква Игорь (149)

Украина полностью заполнила опросник для вступления в ЕС

єс,зеленський,ляєн

Опрос по вступлению в Европейский Союз, который председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала во время визита в Киев 9 апреля президенту Украины Владимиру Зеленскому, заполнен полностью.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как и обещал президент главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 9 апреля Украину, украинская сторона заполнит опросник. На сегодняшний день прошла неделя. И сегодня могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен", - сказал Жовква в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, после получения заполненного опросника Европейская комиссия будет готовить рекомендацию по выполнению Украиной копенгагенских критериев вступления в ЕС. Украина, в свою очередь, рассчитывает на обретение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС уже в июне текущего года.

"Ожидаем, что рекомендация будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств-членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, где мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС... Далее должны начаться переговоры о вступлении. И, когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - сказал он.

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"Мы говорим об ускоренной процедуре. Мы не можем позволить себе 10-15-20 лет таких переговоров. Переговоры должны быть проведены быстро. Украина этого заслуживает, и большинство государств-членов ЕС нас в этом поддерживают", - добавил Жовква.
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Топ комментарии
+21
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17.04.2022 19:29
+10
Там ещё обходной лист должен был быть -- для все ОП + Коломойского.
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17.04.2022 19:26
+9
Обіцяли оприлюднити!
І ДЕ ВОНО?!
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17.04.2022 19:27
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За неделю заполнили "опросник". Это всё, что надо знать об этих деятелях.
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17.04.2022 19:23 Ответить
Там ещё обходной лист должен был быть -- для все ОП + Коломойского.
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17.04.2022 19:26 Ответить
обхідний лист?медиків?
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17.04.2022 19:28 Ответить
Увольнительный, со сдачей казённого имущества обратно в Казну.
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17.04.2022 19:32 Ответить
Покажіть хоч той опросник, цікаво які там питання
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17.04.2022 19:26 Ответить
Мабуть є що приховувати.
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17.04.2022 20:02 Ответить
Це перелік вичерпних питань з приводу устрою держави. Типу: які органи і як борються з корупцією серед вищих посадових осіб; як здійснюється контроль за додержанням антимонопольного законодавства; яким чином регульовані права....; як відбувається дотримання певних норм у такій сфері... Там немає нічого екстра секретного.
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17.04.2022 21:01 Ответить
Але, як завжди, в нас все є, але тільки на папері. Як до справи, то один фейк та коррупція. Нічого толком не зробили, хоча імплементація Угоди з ЄС була прописана покроково. Як для дикунів. А дикуни перше зробили, друге, третє викинули, четверте на паузі, п'яте сяк так втілили. А потмі дивуються - не працює?!( Не буде у нас нормальної країни з таким підходом до справи. Одна коррупція та крадівництво буде.
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18.04.2022 00:51 Ответить
Обіцяли оприлюднити!
І ДЕ ВОНО?!
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17.04.2022 19:27 Ответить
Це военная тайна!
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17.04.2022 19:30 Ответить
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17.04.2022 19:29 Ответить
Не пройшло і десяти днів... Мабуть букв забагато, да і текст, швидше за все, на англійській мові. А в жОПе тільки одні "совєтнікі", перекладачів немає...
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17.04.2022 19:33 Ответить
ну слава богу, що хоч заповнили. а то я думала, що заграють, як вступ до НАТО заграли.
оприлюднюйте, давайте.
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17.04.2022 19:42 Ответить
а хто саме заповнював? люся? **/лак? чи найвеличніший?
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17.04.2022 19:50 Ответить
Цікаво, а за антикорупційного прокурора запитували?
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17.04.2022 20:21 Ответить
Сподіваюся у графі особистість президента чесно вказали - кончений совок?
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17.04.2022 20:51 Ответить
Хочу спустити з неба на землю тих, хто наївно вірить, що за місяць-два Україна вступить у ЄС. Це цілковита маячня. Для вступу потрібно провести сотні законів, а саме головне - почати ці закони виконувати. Тому поки рашист татаров рулить правоохоронною системою в країні, поки зендони не можуть призначити незалежного голову САП, поки набу буде залишатися без керівника, поки каломойше і далі грабуватиме країну через карманого преза, поки відкати від бальшой стройкі будуть наповнювати общак презедентської партії... до тих пір Євросоюз буде примарою для нас.
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17.04.2022 20:54 Ответить
тю так це не новина,це зелохторат сцить кипятком мовляв,наш "найвеличніший" добився вступу України в ЄС,а от "барига" не зміг і тільки крав...
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17.04.2022 21:15 Ответить
Ага. Особливо блокування каналів і витирання ніг о закон про корпоративне управління в угоду Бєні дуже цьому сприятиме.
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17.04.2022 21:05 Ответить
 
 