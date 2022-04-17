УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9293 відвідувача онлайн
Новини
5 146 20
членство в ЄС (1160) Євросоюз (12770) Жовква Ігор (165)

Україна повністю заповнила опитувальник для вступу до ЄС

єс,зеленський,ляєн

Опитувальник із вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала під час візиту до Києва 9 квітня президентові України Володимиру Зеленському, заповнено повністю.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як і обіцяв президент голові Єврокомісії Урсуле фон дер Ляйєн, коли вона відвідувала 9 квітня Україну, українська сторона заповнить опитувальник. На сьогодні минув тиждень. І сьогодні можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", - сказав Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Читайте: Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

За його словами, після отримання заповненого опитувальника Європейська комісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Україна, у свою чергу, розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні поточного року.

"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м'яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - сказав він.

Також читайте: ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні, - Боррель

"Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав Жовква.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
17.04.2022 19:29
+10
Там ещё обходной лист должен был быть -- для все ОП + Коломойского.
показати весь коментар
17.04.2022 19:26
+9
Обіцяли оприлюднити!
І ДЕ ВОНО?!
показати весь коментар
17.04.2022 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За неделю заполнили "опросник". Это всё, что надо знать об этих деятелях.
показати весь коментар
17.04.2022 19:23 Відповісти
Там ещё обходной лист должен был быть -- для все ОП + Коломойского.
показати весь коментар
17.04.2022 19:26 Відповісти
обхідний лист?медиків?
показати весь коментар
17.04.2022 19:28 Відповісти
Увольнительный, со сдачей казённого имущества обратно в Казну.
показати весь коментар
17.04.2022 19:32 Відповісти
Покажіть хоч той опросник, цікаво які там питання
показати весь коментар
17.04.2022 19:26 Відповісти
Мабуть є що приховувати.
показати весь коментар
17.04.2022 20:02 Відповісти
Це перелік вичерпних питань з приводу устрою держави. Типу: які органи і як борються з корупцією серед вищих посадових осіб; як здійснюється контроль за додержанням антимонопольного законодавства; яким чином регульовані права....; як відбувається дотримання певних норм у такій сфері... Там немає нічого екстра секретного.
показати весь коментар
17.04.2022 21:01 Відповісти
Але, як завжди, в нас все є, але тільки на папері. Як до справи, то один фейк та коррупція. Нічого толком не зробили, хоча імплементація Угоди з ЄС була прописана покроково. Як для дикунів. А дикуни перше зробили, друге, третє викинули, четверте на паузі, п'яте сяк так втілили. А потмі дивуються - не працює?!( Не буде у нас нормальної країни з таким підходом до справи. Одна коррупція та крадівництво буде.
показати весь коментар
18.04.2022 00:51 Відповісти
Обіцяли оприлюднити!
І ДЕ ВОНО?!
показати весь коментар
17.04.2022 19:27 Відповісти
Це военная тайна!
показати весь коментар
17.04.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
17.04.2022 19:29 Відповісти
Не пройшло і десяти днів... Мабуть букв забагато, да і текст, швидше за все, на англійській мові. А в жОПе тільки одні "совєтнікі", перекладачів немає...
показати весь коментар
17.04.2022 19:33 Відповісти
ну слава богу, що хоч заповнили. а то я думала, що заграють, як вступ до НАТО заграли.
оприлюднюйте, давайте.
показати весь коментар
17.04.2022 19:42 Відповісти
а хто саме заповнював? люся? **/лак? чи найвеличніший?
показати весь коментар
17.04.2022 19:50 Відповісти
Цікаво, а за антикорупційного прокурора запитували?
показати весь коментар
17.04.2022 20:21 Відповісти
Сподіваюся у графі особистість президента чесно вказали - кончений совок?
показати весь коментар
17.04.2022 20:51 Відповісти
Хочу спустити з неба на землю тих, хто наївно вірить, що за місяць-два Україна вступить у ЄС. Це цілковита маячня. Для вступу потрібно провести сотні законів, а саме головне - почати ці закони виконувати. Тому поки рашист татаров рулить правоохоронною системою в країні, поки зендони не можуть призначити незалежного голову САП, поки набу буде залишатися без керівника, поки каломойше і далі грабуватиме країну через карманого преза, поки відкати від бальшой стройкі будуть наповнювати общак презедентської партії... до тих пір Євросоюз буде примарою для нас.
показати весь коментар
17.04.2022 20:54 Відповісти
тю так це не новина,це зелохторат сцить кипятком мовляв,наш "найвеличніший" добився вступу України в ЄС,а от "барига" не зміг і тільки крав...
показати весь коментар
17.04.2022 21:15 Відповісти
Ага. Особливо блокування каналів і витирання ніг о закон про корпоративне управління в угоду Бєні дуже цьому сприятиме.
показати весь коментар
17.04.2022 21:05 Відповісти
 
 