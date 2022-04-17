Україна повністю заповнила опитувальник для вступу до ЄС

Опитувальник із вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала під час візиту до Києва 9 квітня президентові України Володимиру Зеленському, заповнено повністю.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як і обіцяв президент голові Єврокомісії Урсуле фон дер Ляйєн, коли вона відвідувала 9 квітня Україну, українська сторона заповнить опитувальник. На сьогодні минув тиждень. І сьогодні можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", - сказав Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За його словами, після отримання заповненого опитувальника Європейська комісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. Україна, у свою чергу, розраховує на набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже у червні поточного року.

"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м'яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС... Далі маємо розпочатися переговори про вступ. І, коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - сказав він.

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"Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав Жовква.