"У нее вырваны ногти, она сопротивлялась. Ее руки обожжены до костей": всплывают новые подробности пыток и изнасилований в Буче. ФОТО

В освобожденных от временной российской оккупации городах Киевской области раскрываются новые факты зверств оккупантов в отношении мирных жителей. 23-летняя Карина Ершова, переехавшая с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса, встретила свою ужасную смерть уже под Киевом, пытаясь сопротивляться.

Девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, выстрелив в голову. Отчим девушки Андрей Деренко заявил, что ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовало, будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться, сообщает издание The Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.com.

Как сообщается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви.

"В нее стреляли в упор. У нее отсутствует почти половина головы", – сказал Андрей.

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Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", - сказал отчим погибшей девушки.

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасающие подробности не огласили.

Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что я имела. Теперь у меня нет слез", – сказала мать девушки Елена.

Их семья сбежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ догнала ее в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

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"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу россиян за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу "русский мир". Русские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.