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армия РФ (18050) изнасилование (909) издевательство (131) Буча (451) военные преступления (1376)

"У нее вырваны ногти, она сопротивлялась. Ее руки обожжены до костей": всплывают новые подробности пыток и изнасилований в Буче. ФОТО

карина,єршова

В освобожденных от временной российской оккупации городах Киевской области раскрываются новые факты зверств оккупантов в отношении мирных жителей. 23-летняя Карина Ершова, переехавшая с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса, встретила свою ужасную смерть уже под Киевом, пытаясь сопротивляться.

Девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, выстрелив в голову. Отчим девушки Андрей Деренко заявил, что ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовало, будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться, сообщает издание The Daily Mail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на obozrevatel.com.

Как сообщается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви.

"В нее стреляли в упор. У нее отсутствует почти половина головы", – сказал Андрей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты изнасиловали охранника детского санатория в Ворзеле, - мэр Бучи Федорук

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", - сказал отчим погибшей девушки.

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасающие подробности не огласили.

Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что я имела. Теперь у меня нет слез", – сказала мать девушки Елена.

Их семья сбежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ догнала ее в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

Также читайте: В Киевской области найдены тела 900 украинцев, погибших от рук оккупантов, - начальник облполиции Небытов

"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу россиян за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу "русский мир". Русские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.
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Топ комментарии
+59
Молоду,красиву просто вбили після катувань. Пане,Кулеба, що ви там про червоні лінії ....вороги їх перейшли
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18.04.2022 09:20
+44
люди не пробачать змови з кацапами.
домовитись десь посередині не вийде.
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18.04.2022 09:29
+36
тварюки кацапские. блин ,слов нет.
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18.04.2022 09:20
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Правила форума Совет форумчан
тварюки кацапские. блин ,слов нет.
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18.04.2022 09:20 Ответить
і після такого тих потвор гнилих брати в полон?
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18.04.2022 09:20 Ответить
Молоду,красиву просто вбили після катувань. Пане,Кулеба, що ви там про червоні лінії ....вороги їх перейшли
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18.04.2022 09:20 Ответить
люди не пробачать змови з кацапами.
домовитись десь посередині не вийде.
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18.04.2022 09:29 Ответить
Я читаю блог Залужного, там сказано все вустами військових. Якщо боти зе його читають також,то проблеми попереду.
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18.04.2022 09:44 Ответить
Киньте посилання на блог
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18.04.2022 13:36 Ответить
І що, ще треба з ними миритися? Ніколи!
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18.04.2022 09:23 Ответить
Ну і про які переговори може йти мова після подібних звірств окупантів
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18.04.2022 09:25 Ответить
Для цього на марафон посадили двох товстопиких клованів - розповідають що в нас всьо зашібісь.
А за звіряче вбитих українців мовчать.
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18.04.2022 09:31 Ответить
Кожного дня , без перерви треба це показувати .
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18.04.2022 09:49 Ответить
Для того і закрили 5 канал, Еспресо і Прямий.
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18.04.2022 09:49 Ответить
Зелені марафони нехай ідіоти дивляться. Вєлічайший казав готуватись до шашликів, замість того, щоб попередити людей про напад і врятувати тисячі життів. Це все, що треба знати.
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18.04.2022 09:50 Ответить
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений
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18.04.2022 09:25 Ответить
...Світ невиданої ясності розв'язує нам руки.
Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.

Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
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18.04.2022 10:11 Ответить
Зараз вже треба вміти користуватися зброєю всім: і бабусям та дідусям, і підліткам - всім, щоб захистити себе і країну.
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18.04.2022 11:14 Ответить
пленных не брать! все должны поехать домой в кацапстан в черных пакетах, желательно в разобранном виде, в качестве супового набора! чтобы родителям было чем заняться, собирая лего...
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18.04.2022 09:26 Ответить
або брати чіпувати і каструвати
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18.04.2022 11:12 Ответить
Ну в «днр» кажуть хтось з їхніх вояк повернувся на днях 200-м без вух та без члена. Мабуть наші таки почали карати сук.
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18.04.2022 12:12 Ответить
Ось тому рашиських варварів треба знищувати де тільки можна ,це зло.
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18.04.2022 09:28 Ответить
так що там про мирну угоду з ними.....
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18.04.2022 09:30 Ответить
Боляче за те, що такі молоді та красиві приймають мученицьку смерть через дії/бездіяльність зитрих та досвідчених пристосуванців, які так і не спромоглися знищити "русскій мір" в Україні за 30 років. Загравання з русскім ізіком, "мишебратством", "адіннаротом" різних ОПЗЖ, і політиків типу дубвнских з куніцкіми задля рейтингу і подачок певному електорату, як і не зрілість самого електорату, відсутність державницької позиції у влади і державницької свідомості у частини громадян і привело до того, що ми пожинажмо зараз. Дівчині варто бул б хоч посмертно дати нагороду. Просто за те, щоб підкреслити її дух, коли навіиють перед загрозою смерті вона не втратила дівочу честь і людську гідність.
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18.04.2022 09:36 Ответить
не нужно обижать животных, рашисты - это нелюди, их надо уничтожать любыми способами и не тратить время и силы на ненависть, мы же не ненавидим смертельные болезни, просто изобретаем вакцину...
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18.04.2022 09:37 Ответить
Так, животі теж постраждали від цих орків-рашистских: голод,холод,смерть господарів, травми від бибухів та фосфорних бомб...!!! Вони також страждають дуже сильно! 😭😭😭😭
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18.04.2022 10:27 Ответить
"Завойовнику України": Як козаки Махна знищили "дику дивізію" попередників Кадирова. Вцілілих після шаленої рубки звірів-ґвалтівників палили живцем або повільно рубали на дрібні шматки
https://patrioty.org.ua/all/2021-12-27.html понеділок, 27 грудень 2021, 20:07

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter







У вирішальну атаку українську кінноту на переважаючі сили Денікіна (відбірні офіцерські полки та очманілих різунів-гвалтівників горців) повів сам батько Махно, на шабельний бій з котрим сам на сам (герць) не посмів стати навіть Будьонний

Потрібно це знати і діяти адекватно
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18.04.2022 09:38 Ответить
Втопили фашистські мразі Україну в крові та сльозах.
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18.04.2022 09:38 Ответить
"З території Криму в Україну вдерлися війська білого генерала Денікіна, йшов далекий 1919 рік. Серед тодішніх "зєльоних чєлавєчков" перебувала і 1-а Туземна дивізія ("Дікая дівізія"), що була укомплектована чеченцями та інгушами, яка мала застрашити та покарати свободолюбні українські добровольчі батальйони територіальної оборони. Однак абреків тут різали з небаченою люттю. Причини шаленої української люті були вагомі.

До білого руху тут ставилися по-різному. Мало не половину особового складу офіцерських частин Денікіна і Врангеля становили уродженці південної України, і тому для багатьох білі були "своїми". Вони ніколи не порушували честі в бою.

Інша річ "Дікая дівізія". Головнокомандувач збройними силами Півдня Росії Антон Іванович Денікін відправив її ліквідувати «бандітов» Махно. Напередодні великого наступу на Москву головком перекинув на південь ряд ударних частин, щоб назавжди покінчити з «наглимі хахламі» у власному тилу.

До складу групи увійшло кілька офіцерських полків, зведені казачі частини і 1-а Туземна дивізія, укомплектована чеченцями й інгушами. Дивізія була спадкоємицею царської, широко розрекламованої "Дікой дівізії", яка нібито відрізнялася підвищеною боєздатністю. Звідки взявся цей міф, незрозуміло досі.

Отже, на розправу з українськими степовиками вирушили «лучшіє воіни міра» - вайнахи.

До жовтня 1919 армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і казачіх частин. Туземна кіннота знаходилася в другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством.

За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільної дивізії Де Вітт (рос. мовою): «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма»

У села Перегонівка ударна офіцерсько-казачья група в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена.

Результат битви вирішила махновська кіннота під командуванням інспектора кавалерії Кожина. Останню вирішальну атаку повів сам Нестор Іванович. Лаву кавалерії підтримав нещадний кулеметний полк Кожина - близько сотні тачанок, зведені в один кулак.

Унікальний винахід батька Махна, в маневрених боях його тачанки буквально топили противника в потоці розпеченого свинцю. Бували випадки, коли хлопці «викошували» цілі полки. Цікаво, що кращі тачанки реквізували у німців-колоністів. З відмінними ресорами, легкі і одночасно міцні, ці вози були свого роду «мерсами» таврійських степів.

Нічна битва під Перегонівкою вважається найкривавішою і важкою за всі роки махновщини. 51-й Литовський офіцерський полк повністю порубаний. 1-й і 2-й Лабінські пластунські полки здалися. Каре з 1-го Сімферопольського, 2-го Феодосійського і Керч-Єнікальського офіцерських полків чинило запеклий опір, але повстанці вдарили з тилу, і стрій розпався. Гнали офіцерів 25 верст, покриваючи поля порубаними тілами, топили в ріці. 6 тисяч денікінців були вбиті, ще стільки ж потрапили в полон.

Здавалося б - настав час показати себе тубільній кінній дивізії ("Дікій дівізії")! Однак грабувати і ґвалтувати селянок набагато легше, ніж воювати з чубатими запорожцями …

«Рубай їх, хлопці!»

У першому ж бою у фатальній Перегонівці «непобедимые горцы» втратили третину нукерів. «Салоїди», яким сам Аллах велів бути рабами джигітів - неодноразово сходилися в рукопашну, а під завісу бою буквально розстріляли кілька тубільних ескадронів з кулеметних тачанок.

Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Красний комбриг А. Рибаков згадував, як запросто, (рос.мовою) «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища, или полголовы скашива
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18.04.2022 09:40 Ответить
Винищити всю русню ! До сьомого коліна !
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18.04.2022 09:41 Ответить
Настрій доповнить ще одна цитата з мемуарів де Вітте (рос.мовою): «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3−4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».

"Дікую дівізію" погнали по дніпровським берегам, як перелякане стадо. Страшні для мирного і беззбройного населення, хвацькі кавказці раз по раз терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому абсолютно жахливі втрати.

Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдатів взагалі випускали на волю. Горянам-ґвалтівникам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася рідкісним щастям.

У бою під Олександрівськом (нинішнє Запоріжжя) полк Кожина буквально розстріляв два полки «тубільців», вирізавши інших в шабельній атаці. Втрати повстанців склали 40 осіб, втрати джигітів більше - 1200 вершників.

Остаточно "Дікая дівізія" була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом. Зараз це Дніпропетровськ. Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі.

700 джигітів потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки …
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18.04.2022 09:42 Ответить
Існує в Америці таке собі гівно, зветься Такер Карлсон. І ось його страшенно стурбувала звістка й відео страчення оркських окупантів... Тільки цей, білозубий й засмаглий ган...н, забув перед цим викласти відео згвалтування орком немовляти в Україні!!! А тепер питання: яка буде реакція світу на ось цей, приведений факт з дівчиною?
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18.04.2022 10:13 Ответить
всі кажуть про такі відео, дайте хоч одне посилання
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18.04.2022 22:31 Ответить
Деякий час я намагалась щось пояснювати кацапам, але з часом впевнилась лише в тому, що не буває хороших кацапів і що у пересічних громадян мало зброї.
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18.04.2022 10:13 Ответить
Вимагати коврові бомбардування ядерною зброєю русні... випалити всїх звірів з кодлом назавжди.
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18.04.2022 10:17 Ответить
Этих мразей резать по кускам....и резать так что бы они все видели!!!!! Твари мордовские!!!
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18.04.2022 10:20 Ответить
петровский ботик...?
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18.04.2022 10:35 Ответить
Царство Небесне...
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18.04.2022 10:23 Ответить
ШОК!
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18.04.2022 10:40 Ответить
Арахамія, Чалий та їм подібні не можуть представляти Україну ні на яких переговорах! Наоборот, СБУ повинна перевірити їх "біографію". Скоріше за все, там такий шлейф тягнеться...
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18.04.2022 10:43 Ответить
дайте людям зброю для самозахисту!
в умовах коли наша армія вимушена воювати "партизанськими" методами цивільне населення часто опиняється в окупаціїї і потрапляє в зону абсолютного беззаконня. Хоч якась зброя допоможе захищатись, а не потрапити до рук орків на наругу та тортури
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18.04.2022 11:12 Ответить
Зеля боїться народу більше ніж Путлера. Тому зброю забирають навіть ТерОборони коли ЗСУ відступає, а голови міст тікають.
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18.04.2022 11:50 Ответить
Кацапи потвори... але й у наших переселенців ще та каша в голові.
Різануло око:
"
Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину.
"
так ніби вбивства україномовних не так би обурили, і може кацапів вони б не ненавиділи, якби вбивали тільки україномовних ?!

І теж вважаю, що такі звірства можливі виключно тому, що українці обезброєні!
Якби в кожній другій хаті була зброя - окупанти не встановлювали б повний контроль над містом так швидко, і довгий час побоювалися б настроювати проти себе мешканців!
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18.04.2022 11:30 Ответить
Чаем их еще будете поить и о мире капитулянтском договариваться?
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18.04.2022 11:36 Ответить
Какая то женщина https://twitter.com/herooftheday10/status/1515296729045864457 сильно высказалась относительно этих нелюдей.
Ни отнять, ни добавить.
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18.04.2022 12:04 Ответить
"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "руський мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", - сказав Андрій. Джерело:

- Я і досі питаю усіх руцкагаварящіх як після того що вони з нами зробили - ви ще досі розмовляєте однією з ними мовою?
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18.04.2022 12:06 Ответить
Самкам и личинкам орков-изуверов жизни не будет даже на мордоре.Сами изуверы должны принять смерть лютую.
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18.04.2022 12:16 Ответить
Я їх ненавиджу з дитинства :Узькоглазі росіяни , завжди були жорстокі, ще як дитина це зрозумів. … ( Амурська областьВони з'їли собак яких ми ,як діти підкормлювали ( узкоглазіи не їли свинину в арміі) І і бал /¥ тварин…. Це нелюди
Один захист , роздати дівчатам гранати….,,
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18.04.2022 12:37 Ответить
Азійці та хачі в більшості далекі від нашого людського розуміння. Їх по іншому виховують. З дитинства внушають, що жінка безправна, а людське життя нічого не варто. Для русні теж людське життя мало варто, але хачі та вузькоокі, вони ще й по звірячому жорстокі. В них нема ніякої жалості чи розуміння гуманізма. Тому і жаліти їх не треба якщо потрапили в полон. Вони гірші за тварин, і повинні ще молити про легку смерть.
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18.04.2022 13:20 Ответить
 
 