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"У неї вирвані нігті, вона чинила опір. Її руки обпалені до кісток": спливають нові подробиці катувань і зґвалтувань у Бучі. ФОТО

карина,єршова

У звільнених від тимчасової російської окупації містах Київської області розкриваються нові факти звірств окупантів щодо мирних жителів. 23-річна Карина Єршова, яка переїхала з батьками до Бучі з окупованого Донбасу, зустріла свою жахливу смерть вже під Києвом, намагаючись чинити опір.

Дівчину схопили на вулиці, її катували та зґвалтували, зрештою вистріливши в голову. Вітчим дівчини Андрій Деренко заявив, що її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися, повідомляє видання The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.com.

Як зазначається, Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю та кинули у братській могилі у дворі церкви.

"У неї стріляли впритул. У неї відсутня майже половина голови", – сказав Андрій.

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Поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її утримали.

"Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла", – сказав вітчим загиблої дівчини.

Представники поліції повідомили родині про те, що Каріна була піддана тортурам і вбита. При цьому деякі жахливі подробиці не розголосили.

Однак відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено джґут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

"Я виплакала все, що я мала. Тепер у мене немає сліз", – сказала мати дівчини Олена.

Їхня родина втікла з Донецька у 2014 році, рятуючись від російської окупації. Але армія РФ наздогнала їх у Бучі. Вони говорять російською, але ненавидять Росію.

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"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "руський мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", – сказав Андрій.

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Топ коментарі
+59
Молоду,красиву просто вбили після катувань. Пане,Кулеба, що ви там про червоні лінії ....вороги їх перейшли
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18.04.2022 09:20
+44
люди не пробачать змови з кацапами.
домовитись десь посередині не вийде.
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18.04.2022 09:29
+36
тварюки кацапские. блин ,слов нет.
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18.04.2022 09:20
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тварюки кацапские. блин ,слов нет.
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18.04.2022 09:20 Відповісти
і після такого тих потвор гнилих брати в полон?
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18.04.2022 09:20 Відповісти
Молоду,красиву просто вбили після катувань. Пане,Кулеба, що ви там про червоні лінії ....вороги їх перейшли
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18.04.2022 09:20 Відповісти
люди не пробачать змови з кацапами.
домовитись десь посередині не вийде.
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18.04.2022 09:29 Відповісти
Я читаю блог Залужного, там сказано все вустами військових. Якщо боти зе його читають також,то проблеми попереду.
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18.04.2022 09:44 Відповісти
Киньте посилання на блог
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18.04.2022 13:36 Відповісти
І що, ще треба з ними миритися? Ніколи!
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18.04.2022 09:23 Відповісти
Ну і про які переговори може йти мова після подібних звірств окупантів
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18.04.2022 09:25 Відповісти
Для цього на марафон посадили двох товстопиких клованів - розповідають що в нас всьо зашібісь.
А за звіряче вбитих українців мовчать.
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18.04.2022 09:31 Відповісти
Кожного дня , без перерви треба це показувати .
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18.04.2022 09:49 Відповісти
Для того і закрили 5 канал, Еспресо і Прямий.
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18.04.2022 09:49 Відповісти
Зелені марафони нехай ідіоти дивляться. Вєлічайший казав готуватись до шашликів, замість того, щоб попередити людей про напад і врятувати тисячі життів. Це все, що треба знати.
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18.04.2022 09:50 Відповісти
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений
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18.04.2022 09:25 Відповісти
...Світ невиданої ясності розв'язує нам руки.
Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.

Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
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18.04.2022 10:11 Відповісти
Зараз вже треба вміти користуватися зброєю всім: і бабусям та дідусям, і підліткам - всім, щоб захистити себе і країну.
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18.04.2022 11:14 Відповісти
пленных не брать! все должны поехать домой в кацапстан в черных пакетах, желательно в разобранном виде, в качестве супового набора! чтобы родителям было чем заняться, собирая лего...
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18.04.2022 09:26 Відповісти
або брати чіпувати і каструвати
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18.04.2022 11:12 Відповісти
Ну в «днр» кажуть хтось з їхніх вояк повернувся на днях 200-м без вух та без члена. Мабуть наші таки почали карати сук.
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18.04.2022 12:12 Відповісти
Ось тому рашиських варварів треба знищувати де тільки можна ,це зло.
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18.04.2022 09:28 Відповісти
так що там про мирну угоду з ними.....
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18.04.2022 09:30 Відповісти
Боляче за те, що такі молоді та красиві приймають мученицьку смерть через дії/бездіяльність зитрих та досвідчених пристосуванців, які так і не спромоглися знищити "русскій мір" в Україні за 30 років. Загравання з русскім ізіком, "мишебратством", "адіннаротом" різних ОПЗЖ, і політиків типу дубвнских з куніцкіми задля рейтингу і подачок певному електорату, як і не зрілість самого електорату, відсутність державницької позиції у влади і державницької свідомості у частини громадян і привело до того, що ми пожинажмо зараз. Дівчині варто бул б хоч посмертно дати нагороду. Просто за те, щоб підкреслити її дух, коли навіиють перед загрозою смерті вона не втратила дівочу честь і людську гідність.
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18.04.2022 09:36 Відповісти
не нужно обижать животных, рашисты - это нелюди, их надо уничтожать любыми способами и не тратить время и силы на ненависть, мы же не ненавидим смертельные болезни, просто изобретаем вакцину...
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18.04.2022 09:37 Відповісти
Так, животі теж постраждали від цих орків-рашистских: голод,холод,смерть господарів, травми від бибухів та фосфорних бомб...!!! Вони також страждають дуже сильно! 😭😭😭😭
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18.04.2022 10:27 Відповісти
"Завойовнику України": Як козаки Махна знищили "дику дивізію" попередників Кадирова. Вцілілих після шаленої рубки звірів-ґвалтівників палили живцем або повільно рубали на дрібні шматки
https://patrioty.org.ua/all/2021-12-27.html понеділок, 27 грудень 2021, 20:07

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter







У вирішальну атаку українську кінноту на переважаючі сили Денікіна (відбірні офіцерські полки та очманілих різунів-гвалтівників горців) повів сам батько Махно, на шабельний бій з котрим сам на сам (герць) не посмів стати навіть Будьонний

Потрібно це знати і діяти адекватно
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18.04.2022 09:38 Відповісти
Втопили фашистські мразі Україну в крові та сльозах.
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18.04.2022 09:38 Відповісти
"З території Криму в Україну вдерлися війська білого генерала Денікіна, йшов далекий 1919 рік. Серед тодішніх "зєльоних чєлавєчков" перебувала і 1-а Туземна дивізія ("Дікая дівізія"), що була укомплектована чеченцями та інгушами, яка мала застрашити та покарати свободолюбні українські добровольчі батальйони територіальної оборони. Однак абреків тут різали з небаченою люттю. Причини шаленої української люті були вагомі.

До білого руху тут ставилися по-різному. Мало не половину особового складу офіцерських частин Денікіна і Врангеля становили уродженці південної України, і тому для багатьох білі були "своїми". Вони ніколи не порушували честі в бою.

Інша річ "Дікая дівізія". Головнокомандувач збройними силами Півдня Росії Антон Іванович Денікін відправив її ліквідувати «бандітов» Махно. Напередодні великого наступу на Москву головком перекинув на південь ряд ударних частин, щоб назавжди покінчити з «наглимі хахламі» у власному тилу.

До складу групи увійшло кілька офіцерських полків, зведені казачі частини і 1-а Туземна дивізія, укомплектована чеченцями й інгушами. Дивізія була спадкоємицею царської, широко розрекламованої "Дікой дівізії", яка нібито відрізнялася підвищеною боєздатністю. Звідки взявся цей міф, незрозуміло досі.

Отже, на розправу з українськими степовиками вирушили «лучшіє воіни міра» - вайнахи.

До жовтня 1919 армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і казачіх частин. Туземна кіннота знаходилася в другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством.

За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільної дивізії Де Вітт (рос. мовою): «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма»

У села Перегонівка ударна офіцерсько-казачья група в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена.

Результат битви вирішила махновська кіннота під командуванням інспектора кавалерії Кожина. Останню вирішальну атаку повів сам Нестор Іванович. Лаву кавалерії підтримав нещадний кулеметний полк Кожина - близько сотні тачанок, зведені в один кулак.

Унікальний винахід батька Махна, в маневрених боях його тачанки буквально топили противника в потоці розпеченого свинцю. Бували випадки, коли хлопці «викошували» цілі полки. Цікаво, що кращі тачанки реквізували у німців-колоністів. З відмінними ресорами, легкі і одночасно міцні, ці вози були свого роду «мерсами» таврійських степів.

Нічна битва під Перегонівкою вважається найкривавішою і важкою за всі роки махновщини. 51-й Литовський офіцерський полк повністю порубаний. 1-й і 2-й Лабінські пластунські полки здалися. Каре з 1-го Сімферопольського, 2-го Феодосійського і Керч-Єнікальського офіцерських полків чинило запеклий опір, але повстанці вдарили з тилу, і стрій розпався. Гнали офіцерів 25 верст, покриваючи поля порубаними тілами, топили в ріці. 6 тисяч денікінців були вбиті, ще стільки ж потрапили в полон.

Здавалося б - настав час показати себе тубільній кінній дивізії ("Дікій дівізії")! Однак грабувати і ґвалтувати селянок набагато легше, ніж воювати з чубатими запорожцями …

«Рубай їх, хлопці!»

У першому ж бою у фатальній Перегонівці «непобедимые горцы» втратили третину нукерів. «Салоїди», яким сам Аллах велів бути рабами джигітів - неодноразово сходилися в рукопашну, а під завісу бою буквально розстріляли кілька тубільних ескадронів з кулеметних тачанок.

Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Красний комбриг А. Рибаков згадував, як запросто, (рос.мовою) «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища, или полголовы скашива
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18.04.2022 09:40 Відповісти
Винищити всю русню ! До сьомого коліна !
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18.04.2022 09:41 Відповісти
Настрій доповнить ще одна цитата з мемуарів де Вітте (рос.мовою): «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3−4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».

"Дікую дівізію" погнали по дніпровським берегам, як перелякане стадо. Страшні для мирного і беззбройного населення, хвацькі кавказці раз по раз терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому абсолютно жахливі втрати.

Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдатів взагалі випускали на волю. Горянам-ґвалтівникам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася рідкісним щастям.

У бою під Олександрівськом (нинішнє Запоріжжя) полк Кожина буквально розстріляв два полки «тубільців», вирізавши інших в шабельній атаці. Втрати повстанців склали 40 осіб, втрати джигітів більше - 1200 вершників.

Остаточно "Дікая дівізія" була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом. Зараз це Дніпропетровськ. Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі.

700 джигітів потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки …
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18.04.2022 09:42 Відповісти
Існує в Америці таке собі гівно, зветься Такер Карлсон. І ось його страшенно стурбувала звістка й відео страчення оркських окупантів... Тільки цей, білозубий й засмаглий ган...н, забув перед цим викласти відео згвалтування орком немовляти в Україні!!! А тепер питання: яка буде реакція світу на ось цей, приведений факт з дівчиною?
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18.04.2022 10:13 Відповісти
всі кажуть про такі відео, дайте хоч одне посилання
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18.04.2022 22:31 Відповісти
Деякий час я намагалась щось пояснювати кацапам, але з часом впевнилась лише в тому, що не буває хороших кацапів і що у пересічних громадян мало зброї.
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18.04.2022 10:13 Відповісти
Вимагати коврові бомбардування ядерною зброєю русні... випалити всїх звірів з кодлом назавжди.
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18.04.2022 10:17 Відповісти
Этих мразей резать по кускам....и резать так что бы они все видели!!!!! Твари мордовские!!!
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18.04.2022 10:20 Відповісти
петровский ботик...?
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18.04.2022 10:35 Відповісти
Царство Небесне...
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18.04.2022 10:23 Відповісти
ШОК!
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18.04.2022 10:40 Відповісти
Арахамія, Чалий та їм подібні не можуть представляти Україну ні на яких переговорах! Наоборот, СБУ повинна перевірити їх "біографію". Скоріше за все, там такий шлейф тягнеться...
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18.04.2022 10:43 Відповісти
дайте людям зброю для самозахисту!
в умовах коли наша армія вимушена воювати "партизанськими" методами цивільне населення часто опиняється в окупаціїї і потрапляє в зону абсолютного беззаконня. Хоч якась зброя допоможе захищатись, а не потрапити до рук орків на наругу та тортури
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18.04.2022 11:12 Відповісти
Зеля боїться народу більше ніж Путлера. Тому зброю забирають навіть ТерОборони коли ЗСУ відступає, а голови міст тікають.
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18.04.2022 11:50 Відповісти
Кацапи потвори... але й у наших переселенців ще та каша в голові.
Різануло око:
"
Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину.
"
так ніби вбивства україномовних не так би обурили, і може кацапів вони б не ненавиділи, якби вбивали тільки україномовних ?!

І теж вважаю, що такі звірства можливі виключно тому, що українці обезброєні!
Якби в кожній другій хаті була зброя - окупанти не встановлювали б повний контроль над містом так швидко, і довгий час побоювалися б настроювати проти себе мешканців!
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18.04.2022 11:30 Відповісти
Чаем их еще будете поить и о мире капитулянтском договариваться?
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18.04.2022 11:36 Відповісти
Какая то женщина https://twitter.com/herooftheday10/status/1515296729045864457 сильно высказалась относительно этих нелюдей.
Ни отнять, ни добавить.
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18.04.2022 12:04 Відповісти
"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "руський мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", - сказав Андрій. Джерело:

- Я і досі питаю усіх руцкагаварящіх як після того що вони з нами зробили - ви ще досі розмовляєте однією з ними мовою?
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18.04.2022 12:06 Відповісти
Самкам и личинкам орков-изуверов жизни не будет даже на мордоре.Сами изуверы должны принять смерть лютую.
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18.04.2022 12:16 Відповісти
Я їх ненавиджу з дитинства :Узькоглазі росіяни , завжди були жорстокі, ще як дитина це зрозумів. … ( Амурська областьВони з'їли собак яких ми ,як діти підкормлювали ( узкоглазіи не їли свинину в арміі) І і бал /¥ тварин…. Це нелюди
Один захист , роздати дівчатам гранати….,,
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18.04.2022 12:37 Відповісти
Азійці та хачі в більшості далекі від нашого людського розуміння. Їх по іншому виховують. З дитинства внушають, що жінка безправна, а людське життя нічого не варто. Для русні теж людське життя мало варто, але хачі та вузькоокі, вони ще й по звірячому жорстокі. В них нема ніякої жалості чи розуміння гуманізма. Тому і жаліти їх не треба якщо потрапили в полон. Вони гірші за тварин, і повинні ще молити про легку смерть.
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18.04.2022 13:20 Відповісти
 
 