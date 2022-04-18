Командир морпехов Волына просит Папу Римского спасти людей из Мариуполя
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
Письмо Волыны к понтифику опубликовала "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Приводим полный текст его письма.
"Ваша Святейшество, Папа Франциск!
Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть (в это. – Ред.) время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.
Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.
Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ведь именно так выглядит ад на земле.
У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.
Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".
Пожалуйста, подождите...
Так и в этом примере, православный морпех, обращается к католическому "папе" с просьбой спасти православных УПЦ от православных РПЦ по сути. И сама это просьба показывает, очень вероятно, что христианский эгрегор - либо неживой, либо сам в этом участвует.
Рекомендую к трудам Ницше ещё прочитать книгу Льва Тарксиля "Священный вертеп". Книга написана Тарксилем в архивах Ватикана.
вже тоді узнав, що таксіль не являється безпосереднім автором свого пасквілю. Він - плагіатор більш давніх пасквілів, на які християнські філософи вже дали аргументовану відповідь.
Коли малограмотні ********* починають нести всяку ахінею про егрегори і сатанинських ніцше (ще б маркса всунули), то в мене відпадають питання: чому в нашій країні все так погано?
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
Хіба, що на Бога.
Бо верховний головнокомандувач давно на них плюнув та фактично живцем поховав їх.
Декілька днів тому Зеля провів розширену нараду по Маріуполю, з військовими, силовиками, Єрмаком та Арахамом.
І що, є якийсь результат?
Нема результату і не буде, ніхто як не збирався деблоклвувати Маріуполь так і не збирається.
Тільки один піар на Маріуполі від Зелі.
Він не нащо не здатний, тільки відступати та дуже бажає зустрітись з пуйлом, щоб "заглянути йому в очі", з його слів.
Він вже давно в думках здав Маріуполь пуйлу, а тут ще якісь захисники живі в Маріуполі, кидають тінь на його непогрешимість.
Скаже - я їду і все.
Кацапи не посміють його трогати. І місто в спокої залишать.
Ватікан в искушении и лукав..
Ватікан центр світового лукавства, фарисейства та всіх інших хитрощів і "технологій" з арсеналу самого Деявола...
Ватікан - як яйце- писанка в музеї Писанки в Коломиї - зовні розмальоване, а в середині мертве і гниле.
Історія Ватікану ганебна...
Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...
Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"
Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска
До речі, в свій час до цього папи було багато питань щодо підтримки військової хунти в Аргентині та виправдання вбивств та катувань.
На цю гидоту треба тільки плювати.
Воно - расист щодо українців. І лише цинічно бреше ніби-то молячись за мир в Україні.
Всі українці обурені тією "хресною ходою" з москалихою. Воно ще квакало про =братні народи=, ледве забрало під тиском, падаль.
Звернися до когось іншого, якщо можеш.