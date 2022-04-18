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Мариуполь (5695) оборона (5146) Папа Римский (419)

Командир морпехов Волына просит Папу Римского спасти людей из Мариуполя

волина

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Письмо Волыны к понтифику опубликовала "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст его письма.

"Ваша Святейшество, Папа Франциск!

Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму. Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю более 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть (в это. – Ред.) время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Смотрите: Войска РФ обстреливают и бомбят "Азовсталь" в Мариуполе по всем видам оружия, - советник мэра Андрющенко. ВИДЕО

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ведь именно так выглядит ад на земле.

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Мариуполем в фильтрационных лагерях российские оккупанты удерживают до 27 тысяч человек, - советник мэра Андрющенко
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Топ комментарии
+23
треба просити поляків дати світу нового Папу, бо цей зовсім зламався
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
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18.04.2022 14:54
+19
НО В банках Ватикану зберігаються мильярди *****. Про це потрібно теж говорити
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18.04.2022 14:50
+13
ДАЙ БОГ ШОБ ПОЧУВ 🙏🙏🙏
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18.04.2022 14:49
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ДАЙ БОГ ШОБ ПОЧУВ 🙏🙏🙏
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18.04.2022 14:49 Ответить
НО В банках Ватикану зберігаються мильярди *****. Про це потрібно теж говорити
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18.04.2022 14:50 Ответить
Никогда Папа ничего не сделает в этом направлении..
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18.04.2022 15:06 Ответить
говнокомандувач поклав куй на південь
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18.04.2022 14:55 Ответить
Папа может приехать в Мариуполь, тем более после крестной ходы, которую он организовал и показать на практике свою "веру" или идёт к чертовой матери.
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18.04.2022 14:51 Ответить
Нет веры ему, это всё теория для мирян..
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18.04.2022 15:07 Ответить
Християнство - релігія рабів (Ф.Ніцше).
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18.04.2022 15:31 Ответить
Неправда. Тлумачення - може й так. Як же інакше кликати Отцем Бога?
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18.04.2022 17:46 Ответить
ви також поважаєте ніцше як поважав його гітлер?
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18.04.2022 18:11 Ответить
Особисто моя думка-якби Папа хотів,то давно був би в Маріуполі і не тільки...
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18.04.2022 14:51 Ответить
Він спокійно міг би допомогти з евакуацією людей, але цього не буде.
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18.04.2022 14:53 Ответить
""БОГ ПОМЕР" (Ф.Ніцше)
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18.04.2022 14:52 Ответить
"Нітше помер!"(Господь БОГ)
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18.04.2022 14:54 Ответить
У своїй останній проповіді Поуп замутив. Сказав "війна в Україні". А хто напав на Україну - якось промовчав. То це ваш Бог помер чи Ніцше?
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18.04.2022 15:17 Ответить
поуп помер
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18.04.2022 15:36 Ответить
Помре
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18.04.2022 17:28 Ответить
жив паскудно і помер паскудно. зате окремі довбні і тепер з ним носяться
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18.04.2022 18:12 Ответить
Я вивчав всі труди Ніцше. Тому кажу: Не сприймайте всі тези в його працях
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18.04.2022 15:19 Ответить
Ницше имел ввиду христианский "бог" как эгрегор. Думаю очевидно, что Творец Вселенной это не дед на облачке и не иудей на кресте. Но трансцендентный Творец вложил в человека разум как знак своего присутсвия и в качестве инструмента познания, и не его беда, если человек предпочитает не пользоваться разумом или отвергает разум.
Так и в этом примере, православный морпех, обращается к католическому "папе" с просьбой спасти православных УПЦ от православных РПЦ по сути. И сама это просьба показывает, очень вероятно, что христианский эгрегор - либо неживой, либо сам в этом участвует.
Рекомендую к трудам Ницше ещё прочитать книгу Льва Тарксиля "Священный вертеп". Книга написана Тарксилем в архивах Ватикана.
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18.04.2022 15:42 Ответить
Саме Син Господь Ісус Христос, який по-плоті(тілом) був звичайний чоловік иудей, а бо Духу БОГ(БОГ ЕСТЬ ДУХ , НЕ ТІЛО Ж ПРАВДА!?)таким чином об"єднавши людське з БОЖЕСТВЕННИМ і був жертвою за спокуту гріхів. І ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ ПОВИНЕН ВІРИТИ В ХРИСТА РОЗ"ЯТОГО І ВОСКРЕСШОГО, ЯКИЙ СПОКУТАВ ЛЮДСЬКІ ГРІХИ І ПЕРЕМІГ СМЕРТЬ!!! ТАМ В БІБІЛІЇ ВСЕ ВІРНО ВСЕ СХОДИТЬСЯ, ВСЕ СОБЛЮДАЄТЬСЯ!!!... ААаааа і зараз царствує!!! Будьте обережні зі словами!
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18.04.2022 17:39 Ответить
читали. але ще за совка. Тоді вигляділо розумно. ну як же ж - протилежних доводів ніхто не приводив. потім читалися і біблії, і дещо з філософії. Того ж Каганця. І релігієзнавство авторів "наукового атеїзму".
вже тоді узнав, що таксіль не являється безпосереднім автором свого пасквілю. Він - плагіатор більш давніх пасквілів, на які християнські філософи вже дали аргументовану відповідь.
Коли малограмотні ********* починають нести всяку ахінею про егрегори і сатанинських ніцше (ще б маркса всунули), то в мене відпадають питання: чому в нашій країні все так погано?
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18.04.2022 18:22 Ответить
Сказав безумець у своєму серці: «Немає Бога». (Пс 13:1) ... Не гнівіть Всевишнього!
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18.04.2022 20:43 Ответить
Сказав безумець у своєму серці: «Немає Бога». (Пс 13:1) ... Не гнівіть Всевишнього!
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18.04.2022 20:47 Ответить
У світлі останніх подій, на жаль можна стверджувати, що нинішній Папа не з нами! 😲
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18.04.2022 14:53 Ответить
А шо ПАпа зробе!!!!???? Ну обьясни!?Ну шо він може зробити маньяку і його оркам, що!???
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18.04.2022 14:55 Ответить
Подвердит свою веру пусть или не занимается лицемерием. Сейчас не время.
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18.04.2022 14:58 Ответить
Сказати правду про війну в Україні, а не організовувати перформанси "дружби народів", як це було у минулу п'ятницю під час Хресної ходи. А у Великодньому посланні, він взагалі промовчав про війну! 😠
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18.04.2022 15:04 Ответить
Ну и зачем тогда все его деяния, если в тяжёлый час его возможности равны нулю.., подозреваю, что и желания..
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18.04.2022 15:09 Ответить
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18.04.2022 14:58 Ответить
треба просити поляків дати світу нового Папу, бо цей зовсім зламався
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
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18.04.2022 14:54 Ответить
Якце що?? Взяти і поїхати туди і вивести людей?? Чи боїться що вб'ють?? Так якщо вбють кацапію з землею зрівнють швидко.. Що він боїться за своє життя???
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18.04.2022 14:58 Ответить
Так так... я все розумію... але цього я не розумію... це він до того самого папи, який після перемовни з Гундяєм, заявляв про брацькі народи кацапів і Українців, жінки яких МАЮТЬ разом хресну ходу задля примирення влаштувати (SIC!)... ото й самий???!....
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18.04.2022 14:55 Ответить
То все були лише понти..
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18.04.2022 15:12 Ответить
Не понти, а понтифіки
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18.04.2022 15:20 Ответить
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18.04.2022 18:23 Ответить
Найшов кого просити)) ліпше вже патрушева попросити...
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18.04.2022 15:01 Ответить
папа начиб-то й папа, а коли треба то й не папо, мамо, тільки що з яйцями,...сладко їсть, крепко спить, на площу вийде, трохі щось там пробурчить, тай годі...мог би звичайно зі своею паствою, визначитись з ким він! Прошу пробачення за мій український, бо я, рузкомовна людина, я з сьогодняшнього дня я прийняв важке рішення для себе, буду спілкуватись- тільки українською, та буду згадувати шкільний курс....
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18.04.2022 15:02 Ответить
А мені не важко, я однаково володію.. от і перейду без важкості
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18.04.2022 15:11 Ответить
Респект, друже. Зараз багато хто з моїх друзів і знайомих перейшов на українську.
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18.04.2022 15:35 Ответить
Слава Нації!
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18.04.2022 15:04 Ответить
Смерть ворогам!
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18.04.2022 15:37 Ответить
Зря. Папашка Римский в юности был членом гитлерюгенда а затем и солдатом Вермахта, так, что рашизм ему родной, как мама римская.
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18.04.2022 15:04 Ответить
Пусть готовится ко второму пришествию. Уже скоро.
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18.04.2022 15:06 Ответить
Это предыдущий был, который немец (Бенедикт16), а этот аргентинец.
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18.04.2022 15:11 Ответить
Така сама шана і йому..
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18.04.2022 15:13 Ответить
Таки да, признаю свою ошибку. папе извинения. К слову, бабло прутина в банке Ватикана под арестом?
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18.04.2022 16:20 Ответить
ви не можете уявити ще й під яким надійним - шо прінадлєжит церкві, то прєнадлєжит богу. а за єті возношенія бог воздаст всякою мілость (суд в гаазі).
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18.04.2022 18:28 Ответить
Это относится к предыдущему Папе Бенедикту XVI (Ратцингеру), а нынешний Папа Франциск - родом из Аргентины (ему 85 лет) и он не принимал участия в Второй мировой войне!
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18.04.2022 15:15 Ответить
Закосив, як Зеля?
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18.04.2022 15:26 Ответить
не цей франсиск?
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18.04.2022 15:16 Ответить
Знайшов кого просити! фашистська наволоч той ваш Папа...
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18.04.2022 15:05 Ответить
А на кого надіятись захисникам Маріуполя?
Хіба, що на Бога.
Бо верховний головнокомандувач давно на них плюнув та фактично живцем поховав їх.
Декілька днів тому Зеля провів розширену нараду по Маріуполю, з військовими, силовиками, Єрмаком та Арахамом.
І що, є якийсь результат?
Нема результату і не буде, ніхто як не збирався деблоклвувати Маріуполь так і не збирається.
Тільки один піар на Маріуполі від Зелі.
Він не нащо не здатний, тільки відступати та дуже бажає зустрітись з пуйлом, щоб "заглянути йому в очі", з його слів.
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18.04.2022 15:27 Ответить
Бога в Ватикані вже давно немає. Сам сатана залишився.
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18.04.2022 15:40 Ответить
Папа вам не мама! папа только устраивает провокации с несением креста орочьей самкой, и недоукраинкой! Почему недоукраинкой? Потому что никакая украинка не понесет крест в паре с адской тварью, с самкой упыря-кровососа!
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18.04.2022 15:13 Ответить
Ідіоте, дві громадянки Італії пронесли хрест. Одна з них бувша росіянка , друга бувша українка....все !!!
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18.04.2022 15:24 Ответить
Цікаво, події в Україні змусять замислитися віруюче стадо ідіотів, якщо не щодо існування бога, то хоча б щодо його справедливості та милистовисті...
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18.04.2022 15:17 Ответить
Где папа и где Бог?
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18.04.2022 15:23 Ответить
Шукайте Бога в серці. В Ватикані сатана залишився.
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18.04.2022 15:43 Ответить
Яке відношення папа має до оточеного кацапами Маріуполя ? Може краще попросити гавнокомандуєщжго? Або в арєстовіча з подоляком ?
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18.04.2022 15:22 Ответить
Ні, Зелю та його зрадницькі шоблу критикувати не можна під час війни, він святий та все правильно робить.
Він вже давно в думках здав Маріуполь пуйлу, а тут ще якісь захисники живі в Маріуполі, кидають тінь на його непогрешимість.
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18.04.2022 15:31 Ответить
Може Папа приїде в Маріупіль ?
Скаже - я їду і все.
Кацапи не посміють його трогати. І місто в спокої залишать.
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18.04.2022 15:29 Ответить
Ще й як посміють (скільки вже зруйнували церков УПЦ МП)! Папа це добре знає, (правда робить вигляд, що нічого не не відбувається) і тому у Маріуполь (100%) НЕ ПОЇДЕ!
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18.04.2022 15:40 Ответить
Папа-Понт зараз іншим зайнятий. Він збирає лайки від хресної ходи українки і роZZіянки. До-речі, під час цієї ходи хто із цих дівчат не витримав перший дуелі поглядів? Там був такий момент, коли вони обидві дуже довго дивилися одна одній у вічі. Потім одна з них всеж опустила погляд вниз. Так хто це був?
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18.04.2022 15:31 Ответить
"... и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ватікан в искушении и лукав..

Ватікан центр світового лукавства, фарисейства та всіх інших хитрощів і "технологій" з арсеналу самого Деявола...

Ватікан - як яйце- писанка в музеї Писанки в Коломиї - зовні розмальоване, а в середині мертве і гниле.

Історія Ватікану ганебна...

Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...

Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"

Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска
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18.04.2022 16:02 Ответить
при чем тут папа римский вообще ща вышлет папских легатов с топорами
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18.04.2022 16:03 Ответить
Цим зверненням (і уже не вперше) український офіцер і командир бригади Волина фактично висловлює недовіру до українського військового командування і вищого політичного керівництва України. На весь світ... Це поступок не офіцера а сикливої базарної баби. Хай здається у полон і рятує свою задницю. Застрелитися пропонувати йому, мабуть, марна справа...
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18.04.2022 16:08 Ответить
а він за себе просить ярема? він просить за жінок і дітей.
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18.04.2022 18:33 Ответить
И много там таких ? Не убий, заповедь есть такая
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18.04.2022 16:11 Ответить
А ЧОМУ звернення до папи? він у нас головнокомандувач? чи може гарант територіальної цілісності? гарант безпеки держави і громадян? мені цей папа теж не до смаку, але, яким боком він до маріуполя? краще звернутися до одного відповідального за це все! хай з Києва приїде і розблокує!
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18.04.2022 16:47 Ответить
Не здивуюсь, коли цей папа порекомендує українському офіцеру домовитись з москальським, знайти хрест і три рази обійти разом навколо розбомбленого театру.
До речі, в свій час до цього папи було багато питань щодо підтримки військової хунти в Аргентині та виправдання вбивств та катувань.
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18.04.2022 17:21 Ответить
Але ж обрали погань.
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18.04.2022 18:33 Ответить
Доброгий Друже. Воїне наш, ти за важкими боями не можеш стежити за новинами і тому не знаєш, що звертаєшся до лицемірної мерзоти і ницого покидька.

На цю гидоту треба тільки плювати.
Воно - расист щодо українців. І лише цинічно бреше ніби-то молячись за мир в Україні.
Всі українці обурені тією "хресною ходою" з москалихою. Воно ще квакало про =братні народи=, ледве забрало під тиском, падаль.

Звернися до когось іншого, якщо можеш.
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18.04.2022 18:32 Ответить
Папу римського треба тепер в сторону за кораблем посилати. За його примирення! Старий хрон вважає, що він чогось вартий. Іоанн Павло II був людиною з великої букви!
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18.04.2022 18:47 Ответить
Чудова ідея, тим більше Папа сам напросився, своїми неадекватними ініціативами! Ну то най і покаже, що він не балабол!
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19.04.2022 01:32 Ответить
 
 