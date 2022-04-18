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Маріуполь (3207) оборона (4688) Папа Римський (305)

Командир морпіхів Волина просить Папу Римського врятувати людей з Маріуполя

волина

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

Лист Волини до понтифіка опублікувала "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо текст його листа повністю.

"Ваша Святосте, Папо Франциску!

Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є (в цей. - Ред.) час, - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.

Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.

Дивіться: Війська РФ обстрілюють та бомбардують "Азовсталь" в Маріуполі з усіх видів зброї, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.

В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.

Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе".

Також читайте: Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

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Топ коментарі
+23
треба просити поляків дати світу нового Папу, бо цей зовсім зламався
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
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18.04.2022 14:54
+19
НО В банках Ватикану зберігаються мильярди *****. Про це потрібно теж говорити
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18.04.2022 14:50
+13
ДАЙ БОГ ШОБ ПОЧУВ 🙏🙏🙏
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18.04.2022 14:49
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ДАЙ БОГ ШОБ ПОЧУВ 🙏🙏🙏
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18.04.2022 14:49 Відповісти
НО В банках Ватикану зберігаються мильярди *****. Про це потрібно теж говорити
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18.04.2022 14:50 Відповісти
Никогда Папа ничего не сделает в этом направлении..
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18.04.2022 15:06 Відповісти
говнокомандувач поклав куй на південь
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18.04.2022 14:55 Відповісти
Папа может приехать в Мариуполь, тем более после крестной ходы, которую он организовал и показать на практике свою "веру" или идёт к чертовой матери.
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Нет веры ему, это всё теория для мирян..
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18.04.2022 15:07 Відповісти
Християнство - релігія рабів (Ф.Ніцше).
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18.04.2022 15:31 Відповісти
Неправда. Тлумачення - може й так. Як же інакше кликати Отцем Бога?
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18.04.2022 17:46 Відповісти
ви також поважаєте ніцше як поважав його гітлер?
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18.04.2022 18:11 Відповісти
Особисто моя думка-якби Папа хотів,то давно був би в Маріуполі і не тільки...
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Він спокійно міг би допомогти з евакуацією людей, але цього не буде.
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18.04.2022 14:53 Відповісти
""БОГ ПОМЕР" (Ф.Ніцше)
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18.04.2022 14:52 Відповісти
"Нітше помер!"(Господь БОГ)
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18.04.2022 14:54 Відповісти
У своїй останній проповіді Поуп замутив. Сказав "війна в Україні". А хто напав на Україну - якось промовчав. То це ваш Бог помер чи Ніцше?
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18.04.2022 15:17 Відповісти
поуп помер
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18.04.2022 15:36 Відповісти
Помре
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18.04.2022 17:28 Відповісти
жив паскудно і помер паскудно. зате окремі довбні і тепер з ним носяться
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18.04.2022 18:12 Відповісти
Я вивчав всі труди Ніцше. Тому кажу: Не сприймайте всі тези в його працях
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18.04.2022 15:19 Відповісти
Ницше имел ввиду христианский "бог" как эгрегор. Думаю очевидно, что Творец Вселенной это не дед на облачке и не иудей на кресте. Но трансцендентный Творец вложил в человека разум как знак своего присутсвия и в качестве инструмента познания, и не его беда, если человек предпочитает не пользоваться разумом или отвергает разум.
Так и в этом примере, православный морпех, обращается к католическому "папе" с просьбой спасти православных УПЦ от православных РПЦ по сути. И сама это просьба показывает, очень вероятно, что христианский эгрегор - либо неживой, либо сам в этом участвует.
Рекомендую к трудам Ницше ещё прочитать книгу Льва Тарксиля "Священный вертеп". Книга написана Тарксилем в архивах Ватикана.
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18.04.2022 15:42 Відповісти
Саме Син Господь Ісус Христос, який по-плоті(тілом) був звичайний чоловік иудей, а бо Духу БОГ(БОГ ЕСТЬ ДУХ , НЕ ТІЛО Ж ПРАВДА!?)таким чином об"єднавши людське з БОЖЕСТВЕННИМ і був жертвою за спокуту гріхів. І ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ ПОВИНЕН ВІРИТИ В ХРИСТА РОЗ"ЯТОГО І ВОСКРЕСШОГО, ЯКИЙ СПОКУТАВ ЛЮДСЬКІ ГРІХИ І ПЕРЕМІГ СМЕРТЬ!!! ТАМ В БІБІЛІЇ ВСЕ ВІРНО ВСЕ СХОДИТЬСЯ, ВСЕ СОБЛЮДАЄТЬСЯ!!!... ААаааа і зараз царствує!!! Будьте обережні зі словами!
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18.04.2022 17:39 Відповісти
читали. але ще за совка. Тоді вигляділо розумно. ну як же ж - протилежних доводів ніхто не приводив. потім читалися і біблії, і дещо з філософії. Того ж Каганця. І релігієзнавство авторів "наукового атеїзму".
вже тоді узнав, що таксіль не являється безпосереднім автором свого пасквілю. Він - плагіатор більш давніх пасквілів, на які християнські філософи вже дали аргументовану відповідь.
Коли малограмотні ********* починають нести всяку ахінею про егрегори і сатанинських ніцше (ще б маркса всунули), то в мене відпадають питання: чому в нашій країні все так погано?
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18.04.2022 18:22 Відповісти
Сказав безумець у своєму серці: «Немає Бога». (Пс 13:1) ... Не гнівіть Всевишнього!
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18.04.2022 20:43 Відповісти
Сказав безумець у своєму серці: «Немає Бога». (Пс 13:1) ... Не гнівіть Всевишнього!
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18.04.2022 20:47 Відповісти
У світлі останніх подій, на жаль можна стверджувати, що нинішній Папа не з нами! 😲
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18.04.2022 14:53 Відповісти
А шо ПАпа зробе!!!!???? Ну обьясни!?Ну шо він може зробити маньяку і його оркам, що!???
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18.04.2022 14:55 Відповісти
Подвердит свою веру пусть или не занимается лицемерием. Сейчас не время.
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18.04.2022 14:58 Відповісти
Сказати правду про війну в Україні, а не організовувати перформанси "дружби народів", як це було у минулу п'ятницю під час Хресної ходи. А у Великодньому посланні, він взагалі промовчав про війну! 😠
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18.04.2022 15:04 Відповісти
Ну и зачем тогда все его деяния, если в тяжёлый час его возможности равны нулю.., подозреваю, что и желания..
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18.04.2022 15:09 Відповісти
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18.04.2022 14:58 Відповісти
треба просити поляків дати світу нового Папу, бо цей зовсім зламався
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
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18.04.2022 14:54 Відповісти
Якце що?? Взяти і поїхати туди і вивести людей?? Чи боїться що вб'ють?? Так якщо вбють кацапію з землею зрівнють швидко.. Що він боїться за своє життя???
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18.04.2022 14:58 Відповісти
Так так... я все розумію... але цього я не розумію... це він до того самого папи, який після перемовни з Гундяєм, заявляв про брацькі народи кацапів і Українців, жінки яких МАЮТЬ разом хресну ходу задля примирення влаштувати (SIC!)... ото й самий???!....
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18.04.2022 14:55 Відповісти
То все були лише понти..
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18.04.2022 15:12 Відповісти
Не понти, а понтифіки
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18.04.2022 15:20 Відповісти
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18.04.2022 18:23 Відповісти
Найшов кого просити)) ліпше вже патрушева попросити...
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18.04.2022 15:01 Відповісти
папа начиб-то й папа, а коли треба то й не папо, мамо, тільки що з яйцями,...сладко їсть, крепко спить, на площу вийде, трохі щось там пробурчить, тай годі...мог би звичайно зі своею паствою, визначитись з ким він! Прошу пробачення за мій український, бо я, рузкомовна людина, я з сьогодняшнього дня я прийняв важке рішення для себе, буду спілкуватись- тільки українською, та буду згадувати шкільний курс....
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18.04.2022 15:02 Відповісти
А мені не важко, я однаково володію.. от і перейду без важкості
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18.04.2022 15:11 Відповісти
Респект, друже. Зараз багато хто з моїх друзів і знайомих перейшов на українську.
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18.04.2022 15:35 Відповісти
Слава Нації!
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18.04.2022 15:04 Відповісти
Смерть ворогам!
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18.04.2022 15:37 Відповісти
Зря. Папашка Римский в юности был членом гитлерюгенда а затем и солдатом Вермахта, так, что рашизм ему родной, как мама римская.
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18.04.2022 15:04 Відповісти
Пусть готовится ко второму пришествию. Уже скоро.
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18.04.2022 15:06 Відповісти
Это предыдущий был, который немец (Бенедикт16), а этот аргентинец.
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18.04.2022 15:11 Відповісти
Така сама шана і йому..
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18.04.2022 15:13 Відповісти
Таки да, признаю свою ошибку. папе извинения. К слову, бабло прутина в банке Ватикана под арестом?
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18.04.2022 16:20 Відповісти
ви не можете уявити ще й під яким надійним - шо прінадлєжит церкві, то прєнадлєжит богу. а за єті возношенія бог воздаст всякою мілость (суд в гаазі).
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18.04.2022 18:28 Відповісти
Это относится к предыдущему Папе Бенедикту XVI (Ратцингеру), а нынешний Папа Франциск - родом из Аргентины (ему 85 лет) и он не принимал участия в Второй мировой войне!
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18.04.2022 15:15 Відповісти
Закосив, як Зеля?
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18.04.2022 15:26 Відповісти
не цей франсиск?
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18.04.2022 15:16 Відповісти
Знайшов кого просити! фашистська наволоч той ваш Папа...
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18.04.2022 15:05 Відповісти
А на кого надіятись захисникам Маріуполя?
Хіба, що на Бога.
Бо верховний головнокомандувач давно на них плюнув та фактично живцем поховав їх.
Декілька днів тому Зеля провів розширену нараду по Маріуполю, з військовими, силовиками, Єрмаком та Арахамом.
І що, є якийсь результат?
Нема результату і не буде, ніхто як не збирався деблоклвувати Маріуполь так і не збирається.
Тільки один піар на Маріуполі від Зелі.
Він не нащо не здатний, тільки відступати та дуже бажає зустрітись з пуйлом, щоб "заглянути йому в очі", з його слів.
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18.04.2022 15:27 Відповісти
Бога в Ватикані вже давно немає. Сам сатана залишився.
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18.04.2022 15:40 Відповісти
Папа вам не мама! папа только устраивает провокации с несением креста орочьей самкой, и недоукраинкой! Почему недоукраинкой? Потому что никакая украинка не понесет крест в паре с адской тварью, с самкой упыря-кровососа!
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18.04.2022 15:13 Відповісти
Ідіоте, дві громадянки Італії пронесли хрест. Одна з них бувша росіянка , друга бувша українка....все !!!
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18.04.2022 15:24 Відповісти
Цікаво, події в Україні змусять замислитися віруюче стадо ідіотів, якщо не щодо існування бога, то хоча б щодо його справедливості та милистовисті...
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18.04.2022 15:17 Відповісти
Где папа и где Бог?
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18.04.2022 15:23 Відповісти
Шукайте Бога в серці. В Ватикані сатана залишився.
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18.04.2022 15:43 Відповісти
Яке відношення папа має до оточеного кацапами Маріуполя ? Може краще попросити гавнокомандуєщжго? Або в арєстовіча з подоляком ?
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18.04.2022 15:22 Відповісти
Ні, Зелю та його зрадницькі шоблу критикувати не можна під час війни, він святий та все правильно робить.
Він вже давно в думках здав Маріуполь пуйлу, а тут ще якісь захисники живі в Маріуполі, кидають тінь на його непогрешимість.
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18.04.2022 15:31 Відповісти
Може Папа приїде в Маріупіль ?
Скаже - я їду і все.
Кацапи не посміють його трогати. І місто в спокої залишать.
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18.04.2022 15:29 Відповісти
Ще й як посміють (скільки вже зруйнували церков УПЦ МП)! Папа це добре знає, (правда робить вигляд, що нічого не не відбувається) і тому у Маріуполь (100%) НЕ ПОЇДЕ!
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18.04.2022 15:40 Відповісти
Папа-Понт зараз іншим зайнятий. Він збирає лайки від хресної ходи українки і роZZіянки. До-речі, під час цієї ходи хто із цих дівчат не витримав перший дуелі поглядів? Там був такий момент, коли вони обидві дуже довго дивилися одна одній у вічі. Потім одна з них всеж опустила погляд вниз. Так хто це був?
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18.04.2022 15:31 Відповісти
"... и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ватікан в искушении и лукав..

Ватікан центр світового лукавства, фарисейства та всіх інших хитрощів і "технологій" з арсеналу самого Деявола...

Ватікан - як яйце- писанка в музеї Писанки в Коломиї - зовні розмальоване, а в середині мертве і гниле.

Історія Ватікану ганебна...

Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...

Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"

Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска
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18.04.2022 16:02 Відповісти
при чем тут папа римский вообще ща вышлет папских легатов с топорами
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18.04.2022 16:03 Відповісти
Цим зверненням (і уже не вперше) український офіцер і командир бригади Волина фактично висловлює недовіру до українського військового командування і вищого політичного керівництва України. На весь світ... Це поступок не офіцера а сикливої базарної баби. Хай здається у полон і рятує свою задницю. Застрелитися пропонувати йому, мабуть, марна справа...
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18.04.2022 16:08 Відповісти
а він за себе просить ярема? він просить за жінок і дітей.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
И много там таких ? Не убий, заповедь есть такая
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18.04.2022 16:11 Відповісти
А ЧОМУ звернення до папи? він у нас головнокомандувач? чи може гарант територіальної цілісності? гарант безпеки держави і громадян? мені цей папа теж не до смаку, але, яким боком він до маріуполя? краще звернутися до одного відповідального за це все! хай з Києва приїде і розблокує!
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18.04.2022 16:47 Відповісти
Не здивуюсь, коли цей папа порекомендує українському офіцеру домовитись з москальським, знайти хрест і три рази обійти разом навколо розбомбленого театру.
До речі, в свій час до цього папи було багато питань щодо підтримки військової хунти в Аргентині та виправдання вбивств та катувань.
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18.04.2022 17:21 Відповісти
Але ж обрали погань.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
Доброгий Друже. Воїне наш, ти за важкими боями не можеш стежити за новинами і тому не знаєш, що звертаєшся до лицемірної мерзоти і ницого покидька.

На цю гидоту треба тільки плювати.
Воно - расист щодо українців. І лише цинічно бреше ніби-то молячись за мир в Україні.
Всі українці обурені тією "хресною ходою" з москалихою. Воно ще квакало про =братні народи=, ледве забрало під тиском, падаль.

Звернися до когось іншого, якщо можеш.
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18.04.2022 18:32 Відповісти
Папу римського треба тепер в сторону за кораблем посилати. За його примирення! Старий хрон вважає, що він чогось вартий. Іоанн Павло II був людиною з великої букви!
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18.04.2022 18:47 Відповісти
Чудова ідея, тим більше Папа сам напросився, своїми неадекватними ініціативами! Ну то най і покаже, що він не балабол!
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19.04.2022 01:32 Відповісти
 
 