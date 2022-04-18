Командир морпіхів Волина просить Папу Римського врятувати людей з Маріуполя
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.
Лист Волини до понтифіка опублікувала "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо текст його листа повністю.
"Ваша Святосте, Папо Франциску!
Я не є католиком, я православний. Я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає темряву. Я не бачив Ваших звернень до світу і не читав всіх останніх Ваших заяв, я воюю понад 50 днів в повному оточенні і все, на що в мене є (в цей. - Ред.) час, - це запеклий бій за кожен метр оточеного ворогом міста.
Я воїн. Я офіцер, який дав присягу на вірність своїй країні. І я готовий битися до кінця. Попри переважаючу силу ворога, попри нелюдські умови на полі битви, постійні артилерійські та ракетні обстріли, брак води, їжі та медикаментів.
Ви, мабуть, бачили багато що в своєму житті. Але впевнений, що ніколи не бачили те, що зараз відбувається в Маріуполі. Бо саме так виглядає пекло на землі.
В мене мало часу, щоби описати всі жахи, які я бачу тут щодня. На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, з немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожою авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, немає води, немає їжі.
Я звертаюся до вас по допомогу. Бо настав час, коли не молитвами єдиними. Допоможіть врятувати їх. Після бомбардування драмтеатру вже ні в кого не лишилося віри російським окупантам. Донесіть світу правду, евакуюйте людей та врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе".
Будь ласка, зачекайте...
Так и в этом примере, православный морпех, обращается к католическому "папе" с просьбой спасти православных УПЦ от православных РПЦ по сути. И сама это просьба показывает, очень вероятно, что христианский эгрегор - либо неживой, либо сам в этом участвует.
Рекомендую к трудам Ницше ещё прочитать книгу Льва Тарксиля "Священный вертеп". Книга написана Тарксилем в архивах Ватикана.
вже тоді узнав, що таксіль не являється безпосереднім автором свого пасквілю. Він - плагіатор більш давніх пасквілів, на які християнські філософи вже дали аргументовану відповідь.
Коли малограмотні ********* починають нести всяку ахінею про егрегори і сатанинських ніцше (ще б маркса всунули), то в мене відпадають питання: чому в нашій країні все так погано?
цей допер до того, щоб сказати, що Україні надають забагато уваги
і поставити ката та жертву нести хреста на Пасху
Хіба, що на Бога.
Бо верховний головнокомандувач давно на них плюнув та фактично живцем поховав їх.
Декілька днів тому Зеля провів розширену нараду по Маріуполю, з військовими, силовиками, Єрмаком та Арахамом.
І що, є якийсь результат?
Нема результату і не буде, ніхто як не збирався деблоклвувати Маріуполь так і не збирається.
Тільки один піар на Маріуполі від Зелі.
Він не нащо не здатний, тільки відступати та дуже бажає зустрітись з пуйлом, щоб "заглянути йому в очі", з його слів.
Він вже давно в думках здав Маріуполь пуйлу, а тут ще якісь захисники живі в Маріуполі, кидають тінь на його непогрешимість.
Скаже - я їду і все.
Кацапи не посміють його трогати. І місто в спокої залишать.
Ватікан в искушении и лукав..
Ватікан центр світового лукавства, фарисейства та всіх інших хитрощів і "технологій" з арсеналу самого Деявола...
Ватікан - як яйце- писанка в музеї Писанки в Коломиї - зовні розмальоване, а в середині мертве і гниле.
Історія Ватікану ганебна...
Ватікан об'єктивно на стороні Путіна. Це такий "парадокс": заздалегідь ставати на сторону сильнішого, щоб потім співчувати жертві і молитися за її спасіння. Потім молитися...
Здається Мусоліні в часи Мюнхена-1938 сказав: " Великі птахи завжди договоряться між собою за рахунок менших і маленьких"
Можливо, Ватікан вже давно таємно підключений до міжнародного трафіка експорту корупції з РФ...
Від чого таке "мироточення" від самого...
Папи Римського Франциска
До речі, в свій час до цього папи було багато питань щодо підтримки військової хунти в Аргентині та виправдання вбивств та катувань.
На цю гидоту треба тільки плювати.
Воно - расист щодо українців. І лише цинічно бреше ніби-то молячись за мир в Україні.
Всі українці обурені тією "хресною ходою" з москалихою. Воно ще квакало про =братні народи=, ледве забрало під тиском, падаль.
Звернися до когось іншого, якщо можеш.