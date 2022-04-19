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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы на Харьковщину, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Российские захватчики перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, с целью организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине находится 76 российских батальонно-тактических групп, - Пентагон

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280)


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Топ комментарии
+24
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ


@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m



Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
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19.04.2022 08:28
+20
Будет работа для наших дронов-камикадзе
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19.04.2022 08:21
+19
Значить наша авіація на тому напрямку працює результативно
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19.04.2022 08:26
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Будет работа для наших дронов-камикадзе
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19.04.2022 08:21 Ответить
Якщо вони є.
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19.04.2022 08:37 Ответить
наших немає, є з Америки, а наш є асфальт, з нього теж класний камікадзе.
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19.04.2022 08:52 Ответить
А Байї вже втомились? Світчблейд же далеко не летить, а Бай до 150 км
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19.04.2022 09:44 Ответить
Значить наша авіація на тому напрямку працює результативно
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19.04.2022 08:26 Ответить
та ще в перший день всю авіацію знищили, що ти триндиш.
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19.04.2022 08:53 Ответить
Спробуйте хреститися, коли ввижаєтсья, або йдіть за вашим кораблем на.уй.
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19.04.2022 08:54 Ответить
Це?

"Під Ізюмом збито "Сушку" "ВКС РФ", пілота підполковника"
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19.04.2022 09:49 Ответить
Регистрация: 19.04.2022.
Вот так жил был бот. А в апреле 2022 года решил стать пользователем Цензора...
В бан!
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19.04.2022 08:54 Ответить
Їх тут стільки розвелося.
Натомість багато ніків зараз нема і ми розуміємо, де вони.
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19.04.2022 08:58 Ответить
А для Байрактара тор такий же "небезпечний", як і панцир, чи тор дійсно серйозніша ппо?
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19.04.2022 08:28 Ответить
Для байрактару панцирі ще не разу не були перешкодою
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19.04.2022 08:36 Ответить
Тільки де ті байрактари? Чомусь останні тижні немає навіть згадок про їх використання...
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19.04.2022 08:56 Ответить
Турки запретили публиковать видосы!
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19.04.2022 08:59 Ответить
А звідки у нас боеприпаси до них?
Було 100 ракет. То на два дні війни. Те що є у турків, то на пару тижнів які давно пройшли.
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19.04.2022 09:01 Ответить
От і я про те ж саме. А зараз на Донбасі вони нам ой як пригодилися би.
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19.04.2022 09:27 Ответить
Не може бути! У нас Баїв понад 400 і всього 100 ракет до них?!
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19.04.2022 09:45 Ответить
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ


@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m



Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
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19.04.2022 08:28 Ответить
Героям слава !!!
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19.04.2022 08:55 Ответить
Тримайтеся, рідненькі наші.
Молимося за вас.
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19.04.2022 08:59 Ответить
і звичайно ж, нам нічим по ним у*бать(
спасіба зрітєлям квартала за сцикуна із сєріала.
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19.04.2022 09:17 Ответить
Про які дивізіоні мова? ЗРК "Тор" - це все-в-одному, щоб було зрозуміло далеким
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19.04.2022 09:18 Ответить
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19.04.2022 09:36 Ответить
да, можно добавить- вскоре после победы, когда пройдет ужас обывателей, появятся вопросы, почему все так случилось, 100 Иловайсков вместе с Дебальцево на наши головы. выстроят цепочку от начала- почему резко закрыли каналы 112, на которые до этого толпами валили красоваться СНда, потом Витю под домашний арест, в результате началось обострение и стягивание войск- ответка *****, о которой ОПу предупреждали политики и политологи, почему вовремя ее не разрулили, если уже полезли в зал..пу распустили пальцы, и тем более почему за год не подготовились к войне. к чему шашлыки, вместо минирования на Чонгаре. наверное порошенковский Минск будут вспоминать как образец дипломатии сохранивший десятки тысяч жизней и города.. в сумме выглыдит как непрофессионализм, в лучшем случае.
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19.04.2022 11:10 Ответить
Бомбити кацапів з Бафрактарів, нажаль їх в Україні не тисячі, а десятки.
Дякувати Зе владі.
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19.04.2022 11:12 Ответить
Мое предложение, не ждать когда они насобирают силы, а разбивать предупреждающими ударами все что есть🙏🏻🇺🇦
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19.04.2022 13:51 Ответить
 
 