Оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы на Харьковщину, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, с целью организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область", - говорится в сообщении.
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+24 Максім ХОЙ #398010
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"Під Ізюмом збито "Сушку" "ВКС РФ", пілота підполковника"
Вот так жил был бот. А в апреле 2022 года решил стать пользователем Цензора...
В бан!
Натомість багато ніків зараз нема і ми розуміємо, де вони.
Було 100 ракет. То на два дні війни. Те що є у турків, то на пару тижнів які давно пройшли.
@daniil_donetsk
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https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m
Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
Молимося за вас.
спасіба зрітєлям квартала за сцикуна із сєріала.
Дякувати Зе владі.