Оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы на Харьковщину, - Генштаб ВСУ

Российские захватчики перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, с целью организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область", - говорится в сообщении.

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