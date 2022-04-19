Окупанти перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони на Харківщину, - Генштаб ЗСУ

Російські загарбники перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" до Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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