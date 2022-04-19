15 212 28
Окупанти перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони на Харківщину, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" до Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.04.2022 08:28
+20 Green sheet
показати весь коментар19.04.2022 08:21
+19 Anotol
показати весь коментар19.04.2022 08:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Під Ізюмом збито "Сушку" "ВКС РФ", пілота підполковника"
Вот так жил был бот. А в апреле 2022 года решил стать пользователем Цензора...
В бан!
Натомість багато ніків зараз нема і ми розуміємо, де вони.
Було 100 ракет. То на два дні війни. Те що є у турків, то на пару тижнів які давно пройшли.
@daniil_donetsk
·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m
Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
Молимося за вас.
спасіба зрітєлям квартала за сцикуна із сєріала.
Дякувати Зе владі.