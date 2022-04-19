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Окупанти перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони на Харківщину, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські загарбники перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" до Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з метою організації системи протиповітряної оборони наступального угруповання, ворог здійснює перекидання додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Україні перебуває 76 російських батальйонно-тактичних груп, - Пентагон

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578)


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Топ коментарі
+24
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ


@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m



Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
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19.04.2022 08:28
+20
Будет работа для наших дронов-камикадзе
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19.04.2022 08:21
+19
Значить наша авіація на тому напрямку працює результативно
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19.04.2022 08:26
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Будет работа для наших дронов-камикадзе
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19.04.2022 08:21 Відповісти
Якщо вони є.
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19.04.2022 08:37 Відповісти
наших немає, є з Америки, а наш є асфальт, з нього теж класний камікадзе.
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19.04.2022 08:52 Відповісти
А Байї вже втомились? Світчблейд же далеко не летить, а Бай до 150 км
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19.04.2022 09:44 Відповісти
Значить наша авіація на тому напрямку працює результативно
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19.04.2022 08:26 Відповісти
та ще в перший день всю авіацію знищили, що ти триндиш.
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19.04.2022 08:53 Відповісти
Спробуйте хреститися, коли ввижаєтсья, або йдіть за вашим кораблем на.уй.
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19.04.2022 08:54 Відповісти
Це?

"Під Ізюмом збито "Сушку" "ВКС РФ", пілота підполковника"
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19.04.2022 09:49 Відповісти
Регистрация: 19.04.2022.
Вот так жил был бот. А в апреле 2022 года решил стать пользователем Цензора...
В бан!
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19.04.2022 08:54 Відповісти
Їх тут стільки розвелося.
Натомість багато ніків зараз нема і ми розуміємо, де вони.
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19.04.2022 08:58 Відповісти
А для Байрактара тор такий же "небезпечний", як і панцир, чи тор дійсно серйозніша ппо?
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19.04.2022 08:28 Відповісти
Для байрактару панцирі ще не разу не були перешкодою
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19.04.2022 08:36 Відповісти
Тільки де ті байрактари? Чомусь останні тижні немає навіть згадок про їх використання...
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19.04.2022 08:56 Відповісти
Турки запретили публиковать видосы!
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19.04.2022 08:59 Відповісти
А звідки у нас боеприпаси до них?
Було 100 ракет. То на два дні війни. Те що є у турків, то на пару тижнів які давно пройшли.
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19.04.2022 09:01 Відповісти
От і я про те ж саме. А зараз на Донбасі вони нам ой як пригодилися би.
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19.04.2022 09:27 Відповісти
Не може бути! У нас Баїв понад 400 і всього 100 ракет до них?!
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19.04.2022 09:45 Відповісти
Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ


@daniil_donetsk

·
https://twitter.com/daniil_donetsk/status/1516286661348446208 3m



Доброго ранку, Ми з України!!! Живий, здоровий, оборону тримаємо, Маріупольська фортеця тримається!!! Слава Україні!!!
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19.04.2022 08:28 Відповісти
Героям слава !!!
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19.04.2022 08:55 Відповісти
Тримайтеся, рідненькі наші.
Молимося за вас.
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19.04.2022 08:59 Відповісти
і звичайно ж, нам нічим по ним у*бать(
спасіба зрітєлям квартала за сцикуна із сєріала.
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19.04.2022 09:17 Відповісти
Про які дивізіоні мова? ЗРК "Тор" - це все-в-одному, щоб було зрозуміло далеким
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19.04.2022 09:18 Відповісти
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19.04.2022 09:36 Відповісти
да, можно добавить- вскоре после победы, когда пройдет ужас обывателей, появятся вопросы, почему все так случилось, 100 Иловайсков вместе с Дебальцево на наши головы. выстроят цепочку от начала- почему резко закрыли каналы 112, на которые до этого толпами валили красоваться СНда, потом Витю под домашний арест, в результате началось обострение и стягивание войск- ответка *****, о которой ОПу предупреждали политики и политологи, почему вовремя ее не разрулили, если уже полезли в зал..пу распустили пальцы, и тем более почему за год не подготовились к войне. к чему шашлыки, вместо минирования на Чонгаре. наверное порошенковский Минск будут вспоминать как образец дипломатии сохранивший десятки тысяч жизней и города.. в сумме выглыдит как непрофессионализм, в лучшем случае.
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19.04.2022 11:10 Відповісти
Бомбити кацапів з Бафрактарів, нажаль їх в Україні не тисячі, а десятки.
Дякувати Зе владі.
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19.04.2022 11:12 Відповісти
Мое предложение, не ждать когда они насобирают силы, а разбивать предупреждающими ударами все что есть🙏🏻🇺🇦
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19.04.2022 13:51 Відповісти
 
 