Оккупанты массово обстреляли Криворожский район "Градами", - Резниченко

В Днепропетровской области вражеские обстрелы получили несколько населенных пунктов Криворожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую громаду. Есть разрушение домов. Людей не зацепило. Сейчас все нормально", - делится в сообщении Валентин Резниченко.

Подробнее об обстрелах оккупантов информирует глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

"Ночью орки массово обстреливали из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и др. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", - отмечает Вилкул на своей странице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Кривой Рог из "Смерчей", - Вилкул