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Оккупанты массово обстреляли Криворожский район "Градами", - Резниченко

град

В Днепропетровской области вражеские обстрелы получили несколько населенных пунктов Криворожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую громаду. Есть разрушение домов. Людей не зацепило. Сейчас все нормально", - делится в сообщении Валентин Резниченко.

Подробнее об обстрелах оккупантов информирует глава Криворожской ОВА Александр Вилкул.

"Ночью орки массово обстреливали из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и др. Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет", - отмечает Вилкул на своей странице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Кривой Рог из "Смерчей", - Вилкул

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403) обстрел (27165) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3953)


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https://music.youtube.com/watch?v=ZD-5XEmu0XY&list=RDAMVMZD-5XEmu0XY Пісня, просто пісня "Друга армія у світі"
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19.04.2022 08:45 Ответить
Треба знищіти Чонгар-залізницю та автомост
щоб унеможливити постачання оркам
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19.04.2022 09:07 Ответить
А нехай пан Резніченко більше розповідає та показує - де і що ремонтується,то буде скрізь летіти.Один дурень в Київі показав - прилетіло.Другий у себе - ще не прилетіло але боюсь,що прилетить.
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19.04.2022 09:16 Ответить
А похвастаться?
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19.04.2022 12:20 Ответить
Вілкул - перевертень. Заробляє бали на вибори мера Кривого Рогу. Йому вірить, - все одно що гроші позичити. По Криворіжжю - слухати і дивитися Євгена Ситниченко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1597743157272966&id=100011118911077
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19.04.2022 13:26 Ответить
Каждый расчет Града (убийцы) должен быть
- идентифицирован;
- отдан под Трибунал.
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19.04.2022 15:26 Ответить
помню люся еще в начале войны говорил что орки должны николаев и кривой рог захватить и больше говорит мы им не дадим...
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19.04.2022 15:32 Ответить
 
 