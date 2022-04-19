Окупанти масово обстріляли Криворізький район градами, - Резніченко
У Дніпропетровській області ворожого обстрілу зазнали декілька населених пунктів Кривірозіького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - удеться у повідомленні Валентина Резніченка.
Дещо детальніше про обстріли окупантів інформує очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул.
"Вночі орки масово обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін. Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", - зазначає Вілкула своїй сторінці у Facebook.
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