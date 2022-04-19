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Окупанти масово обстріляли Криворізький район градами, - Резніченко

град

У Дніпропетровській області ворожого обстрілу зазнали декілька населених пунктів Кривірозіького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально", - удеться у повідомленні Валентина Резніченка.

Дещо детальніше  про обстріли окупантів інформує очільник Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

"Вночі орки масово обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та ін. Є руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора. Жертв немає", - зазначає Вілкула своїй сторінці у Facebook.

Також читайте: Минулої доби окупанти частково пошкодили або зруйнували 12 багатоквартирних будинків на Луганщині, - Гайдай. ФОТО

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28486) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3726)


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https://music.youtube.com/watch?v=ZD-5XEmu0XY&list=RDAMVMZD-5XEmu0XY Пісня, просто пісня "Друга армія у світі"
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19.04.2022 08:45 Відповісти
Треба знищіти Чонгар-залізницю та автомост
щоб унеможливити постачання оркам
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19.04.2022 09:07 Відповісти
А нехай пан Резніченко більше розповідає та показує - де і що ремонтується,то буде скрізь летіти.Один дурень в Київі показав - прилетіло.Другий у себе - ще не прилетіло але боюсь,що прилетить.
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19.04.2022 09:16 Відповісти
А похвастаться?
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19.04.2022 12:20 Відповісти
Вілкул - перевертень. Заробляє бали на вибори мера Кривого Рогу. Йому вірить, - все одно що гроші позичити. По Криворіжжю - слухати і дивитися Євгена Ситниченко https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1597743157272966&id=100011118911077
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19.04.2022 13:26 Відповісти
Каждый расчет Града (убийцы) должен быть
- идентифицирован;
- отдан под Трибунал.
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19.04.2022 15:26 Відповісти
помню люся еще в начале войны говорил что орки должны николаев и кривой рог захватить и больше говорит мы им не дадим...
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19.04.2022 15:32 Відповісти
 
 