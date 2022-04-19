19 апреля открытых гуманитарных коридоров не будет, - Верещук
Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет.
Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.
"По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска. Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях", - отметила она.
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показать весь комментарий19.04.2022 09:41 Ответить Мне нравится 0
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