19 квітня відкритих гуманітарних коридорів не буде, - Верещук
Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.
"По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині", - зауважила вона.
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показати весь коментар19.04.2022 09:41 Відповісти Мені подобається 0
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