19 квітня відкритих гуманітарних коридорів не буде, - Верещук

Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

"По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині", - зауважила вона.

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