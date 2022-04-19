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19 квітня відкритих гуманітарних коридорів не буде, - Верещук

луганщина,евакуація

Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі.

"По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська. Продовжуємо складні перемовини про відкриття гуманітарних коридорів на Херсонщині та Харківщині", - зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 квітня будуть організовані спроби евакуювати жителів Луганщини попри відмову у "режимі тиші" з боку окупантів, - Гайдай

Автор: 

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19.04.2022 09:41 Відповісти
 
 