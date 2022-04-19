На восстановление Ирпеня требуется примерно $1 млрд
На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.
Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и экс-мер города Владимир Карплюк в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда города требуется примерно 850 млн долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.
Кроме того, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 млн долларов.
"Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпеньской громады после масштабных разрушений, причиненных оккупантами, необходим 1 млрд долларов", – сообщил он.
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