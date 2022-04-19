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На восстановление Ирпеня требуется примерно $1 млрд

війна,ірпінь

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и экс-мер города Владимир Карплюк в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда города требуется примерно 850 млн долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.

Кроме того, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 млн долларов.

"Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпеньской громады после масштабных разрушений, причиненных оккупантами, необходим 1 млрд долларов", – сообщил он.

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Ирпень (370) убытки (394)


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Топ комментарии
+3
Зачем ? руки у орков из жопы и обе левых еще кормить надо будет ...
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19.04.2022 14:15
+3
Зачем вам эти кривокопытные свиньи? Они же ничего не умеют делать. Пусть уж лучше украинцы отстраивают и строители из нормальных стран с ровными руками. Лучшее, что может сделать кацап для Украины, это разминировать собой поля и направления.
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19.04.2022 14:16
+3
Слуги народа скинуться, с беней и зелей, и на Ирпень хватит.
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19.04.2022 14:38
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нам треба 100 тисяч полонених цапів
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19.04.2022 14:09 Ответить
Зачем ? руки у орков из жопы и обе левых еще кормить надо будет ...
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19.04.2022 14:15 Ответить
Зачем вам эти кривокопытные свиньи? Они же ничего не умеют делать. Пусть уж лучше украинцы отстраивают и строители из нормальных стран с ровными руками. Лучшее, что может сделать кацап для Украины, это разминировать собой поля и направления.
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19.04.2022 14:16 Ответить
Кацапня заплатить. Чи не так? Чи гетьманцев нам податки підвищить?
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19.04.2022 14:16 Ответить
Слуги народа скинуться, с беней и зелей, и на Ирпень хватит.
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19.04.2022 14:38 Ответить
потрясти пару ОПЗЖних депутатів і буде вам на відбудову Ірпеня.
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19.04.2022 14:50 Ответить
на мариуполь сиксиллиард
а было время..штурм ровд..док фильм...и убили начальника гаи..срочника нгу и типа в толпе в башку- првокатора..а то только цвяточки были...
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19.04.2022 15:01 Ответить
Его уже там не восстановить, весь город - сплошное кладбище, целесообразней оставить как есть и и сделать мемориал, а новый город построить рядом, не на кладбище.
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19.04.2022 16:07 Ответить
плюс по 50 000 доларів кожному ірпінцю, бучанину і т.д. з кацапського золотого фонду
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19.04.2022 15:36 Ответить
А если бы мы этот миллиард вложили в украинскую армию, то и в армии был бы толк и этот миллиард послужил бы лет 20-30 Украине и город был бы цел. Надо в следующий раз думать куда деньги вкладывать стране
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19.04.2022 15:56 Ответить
 
 