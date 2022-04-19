На восстановление Ирпеня требуется примерно $1 млрд

На восстановление уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Об этом сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня и экс-мер города Владимир Карплюк в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда города требуется примерно 850 млн долларов. В этой оценке учтены уничтоженные и поврежденные квартиры и частные жилые дома.

Кроме того, стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около 150 млн долларов.

"Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпеньской громады после масштабных разрушений, причиненных оккупантами, необходим 1 млрд долларов", – сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовится проект мемориального комплекса на мосту между Ирпенем и Киевом, - Зеленский