УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9851 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 900 10

На відбудову Ірпеня потрібно приблизно $1 млрд

війна,ірпінь

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться приблизно $1 млрд.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня та ексмер міста Володимир Карплюк у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня, потрібно приблизно 850 млн доларів. У цій оцінці враховано знищені та пошкоджені квартири та приватні житлові будинки.

Крім того, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить приблизно 150 млн доларів.

"Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами необхідно 1 млрд доларів", – повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується проєкт меморіального комплексу на мосту між Ірпенем та Києвом, - Зеленський

Автор: 

Ірпінь (358) збитки (1429)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Зачем ? руки у орков из жопы и обе левых еще кормить надо будет ...
показати весь коментар
19.04.2022 14:15
+3
Зачем вам эти кривокопытные свиньи? Они же ничего не умеют делать. Пусть уж лучше украинцы отстраивают и строители из нормальных стран с ровными руками. Лучшее, что может сделать кацап для Украины, это разминировать собой поля и направления.
показати весь коментар
19.04.2022 14:16
+3
Слуги народа скинуться, с беней и зелей, и на Ирпень хватит.
показати весь коментар
19.04.2022 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам треба 100 тисяч полонених цапів
показати весь коментар
19.04.2022 14:09 Відповісти
Зачем ? руки у орков из жопы и обе левых еще кормить надо будет ...
показати весь коментар
19.04.2022 14:15 Відповісти
Зачем вам эти кривокопытные свиньи? Они же ничего не умеют делать. Пусть уж лучше украинцы отстраивают и строители из нормальных стран с ровными руками. Лучшее, что может сделать кацап для Украины, это разминировать собой поля и направления.
показати весь коментар
19.04.2022 14:16 Відповісти
Кацапня заплатить. Чи не так? Чи гетьманцев нам податки підвищить?
показати весь коментар
19.04.2022 14:16 Відповісти
Слуги народа скинуться, с беней и зелей, и на Ирпень хватит.
показати весь коментар
19.04.2022 14:38 Відповісти
потрясти пару ОПЗЖних депутатів і буде вам на відбудову Ірпеня.
показати весь коментар
19.04.2022 14:50 Відповісти
на мариуполь сиксиллиард
а было время..штурм ровд..док фильм...и убили начальника гаи..срочника нгу и типа в толпе в башку- првокатора..а то только цвяточки были...
показати весь коментар
19.04.2022 15:01 Відповісти
Его уже там не восстановить, весь город - сплошное кладбище, целесообразней оставить как есть и и сделать мемориал, а новый город построить рядом, не на кладбище.
показати весь коментар
19.04.2022 16:07 Відповісти
плюс по 50 000 доларів кожному ірпінцю, бучанину і т.д. з кацапського золотого фонду
показати весь коментар
19.04.2022 15:36 Відповісти
А если бы мы этот миллиард вложили в украинскую армию, то и в армии был бы толк и этот миллиард послужил бы лет 20-30 Украине и город был бы цел. Надо в следующий раз думать куда деньги вкладывать стране
показати весь коментар
19.04.2022 15:56 Відповісти
 
 