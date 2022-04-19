На відбудову Ірпеня потрібно приблизно $1 млрд

На відновлення знищеного чи пошкодженого житлового фонду Ірпеня, а також інфраструктури міста, знадобиться приблизно $1 млрд.

Про це повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня та ексмер міста Володимир Карплюк у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що за підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня, потрібно приблизно 850 млн доларів. У цій оцінці враховано знищені та пошкоджені квартири та приватні житлові будинки.

Крім того, вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить приблизно 150 млн доларів.

"Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами необхідно 1 млрд доларів", – повідомив він.

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