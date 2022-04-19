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Новости
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Судебная мафия проталкивает через Верховную Раду ряд неконституционных решений по восстановлению ВСП, - Жернаков

суд

Судебная мафия пытается протолкнуть через парламент решение, которым позволит всем судьям-изменникам вернуться на должности и отсудить сумасшедшее количество денег. И одновременно фактически отменит судебную реформу.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"За несколько дней до войны уволились 10 членов Высшего совета правосудия, испугавшись проверки Этическим советом с международниками? Из-за этого ВСП потерял кворум и не может сейчас, например, увольнять судей-изменников.

Так вот. Сейчас в парламенте судьи проталкивают ряд абсолютно неконституционных решений по восстановлению ВСП. Одним из них, например, полномочия ВСП хотят передать Совету судей. Напомню, это тот орган, который в угоду судебным мафиози два месяца не выполнял прямое требование закона о делегировании своих членов в Этический совет. И тем самым блокировал судебную рефому, а с ней – международную помощь Украине", – сообщил Жернаков.

По его словам, возглавляет Совет судей и одновременно эту позорную кампанию в парламенте глава ССУ Богдан Монич, "которого на эту должность привели Вовк и Портнов".

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По мнению Жернакова, из-за нарушения Конституции (по ней увольнять судей может только ВСП), даже самые откровенные судьи-изменники через наши суды или ЕСПЧ смогут восстановиться на должностях. А Украина им будет выплачивать сумасшедшие компенсации из бюджета, который иначе бы тратился на восстановление страны и лечение ветеранов. Также эти изменения в закон полностью разрушают реформу и возвращают судебную систему во времена Януковича. Потому что фактически отменяют конкурсный отбор членов ВСП и проверку кадидатов Этическим советом с международниками.

Разрушение судебной реформы вредит интеграции Украины в ЕС (в Опроснике ЕС, о котором говорил Президент, вопрос верховенства права - #1), отмечает юрист.

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+109
Да вывезти их в Ирпень и растрелять *****! И сказать, что это кадыровцы сделали. Сколько можно терпеть этих пидаров?!?
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19.04.2022 18:18
+54
УКРАИНА ОБЯЗАНА УЙТИ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ ЛОНДОНСКОГО СУДА МИНИМУМ НА 15 ЛЕТ.
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19.04.2022 18:21
+45
якщо справжньої судової реформи в країні не відбудеться то і країни не буде. буде оркостан
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19.04.2022 18:19
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Довбані зєлєбл&ді - ви таки дочекаєтесь! Думаєте : "війна все спише!" ??? ТА МИ ВАМ ВСЕ ПРИГАДАЄМО - якщо не прямо зараз, то одразу після того як виженемо рашистську мерзоту за їх гівняний парєбрік! ВЖЕ НЕ БУДЕ ВАМ "СМІТТЄВОЇ ЛЮСТРАЦІЇ" - грьобані тварюки!!! Натомість буде ФІЗИЧНА - люта, швидка і безжальна!!
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19.04.2022 21:17 Ответить
только чудо поможет этой стране ибо все остальное безсильно и даже армия
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20.04.2022 09:26 Ответить
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