ВСУ провели контрнаступление и полностью контролируют Марьинку, - Генштаб

В течение 19 апреля подразделения ВСУ провели контрнаступление и полностью восстановили контроль над городом Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

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