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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ провели контрнаступление и полностью контролируют Марьинку, - Генштаб

марьинка

В течение 19 апреля подразделения ВСУ провели контрнаступление и полностью восстановили контроль над городом Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

Также читайте: Оккупанты безрезультатно пытались штурмовать Марьинку, - Генштаб ВСУ

Донецкая область (9656) Марьинка (713) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+58
Это ещё что ,КРЫМ освободим тоже !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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19.04.2022 19:35
+32
👍👍👍
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19.04.2022 19:35
+31
Краще нехай Кремль. І що для нас зміниться після підприву гундяєвського храму? росія нападе?
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19.04.2022 19:40
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19.04.2022 19:35 Ответить
Это ещё что ,КРЫМ освободим тоже !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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19.04.2022 19:35 Ответить
простите, не сдержался...
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19.04.2022 19:50 Ответить
https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546 https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546


Вот с этими совками что будем делать после победы?
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19.04.2022 19:38 Ответить
на відбудову зруйнованої інфраструктури, місити розчин, подавати цеглу й т.і.
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19.04.2022 19:42 Ответить
За пайку баланди
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19.04.2022 21:35 Ответить
может это в сызрани снимали
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19.04.2022 19:43 Ответить
тоже возможно.
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19.04.2022 19:45 Ответить
лишение гражданства и на магадан, кроме организаторов конечно
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19.04.2022 19:43 Ответить
вони всі вимруть. Там же одні пенсіонери ))
Хто не вимре, так само сядуть в залі і по команді проголосують за те, щоб ***** посадили на палю. Ті аморфні створіння так само проголосують за будь що, що їм накаже той, у кого автомат і гречка.
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19.04.2022 19:47 Ответить
Там сто рыл... явно завезенных с дэнэрастии....для картинки параша тв...
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19.04.2022 19:59 Ответить
А мне кажется все таки местные бабули, готовые за вторую пенсию продать родину и будущее детей.
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19.04.2022 20:01 Ответить
чо они хотят, присоединится к россии? Пусть голосуют. всех поименно посадим на поезд в Россию, и присоединятся к России (только перед этим лишить укр. гражданства). Сепарню предлагаю уже сейчас лишать укр. гражданства (и ставить галочку Zепар)
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19.04.2022 20:34 Ответить
Героям - слава !
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19.04.2022 19:38 Ответить
"Можуть підірвати храм у Москві" - Данілов попередив про провокації РФ на Великдень
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19.04.2022 19:38 Ответить
Краще нехай Кремль. І що для нас зміниться після підприву гундяєвського храму? росія нападе?
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19.04.2022 19:40 Ответить
да пусть всю мацкву подорвут, пихуй
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19.04.2022 19:44 Ответить
Чего там мелочится Пусть всю москву нахрен подорвут Желательно до Владивостока
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19.04.2022 19:46 Ответить
Эту неделю населенные пункты будут переходить не раз из рук в руки к сожалению.
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19.04.2022 19:38 Ответить
Довгождана добра новира .
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19.04.2022 19:39 Ответить
Не лги, вчера про Кременную сразу написали.
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19.04.2022 19:47 Ответить
Ну навiщо Ви так - завжди кажуть, це тiльки Мар"iнка якась нещаслива, вже декiлька раз переходила з рук в руки. Там, мабуть, вже живого нiчого не залишилось.
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19.04.2022 19:52 Ответить
Ни разу Марьинка из рук в руки не переходила..как была украинской, так и осталась
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19.04.2022 20:42 Ответить
Для русні і ополчєнія Мар їнка то є прокляте місце) Скільки боїв за неї було у 2014! Чорнобаївка у кубі
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19.04.2022 19:41 Ответить
/До 4-денного великоднього перемир'я закликав генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він пропонує зробити паузу з 21 до 24 квітня, щоб відкрити гуманітарні коридори та доставити гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих районах - Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську./ Не дай боже кто-то из наших командиров согласиться, такими коридорами 100% воспользуются рашисты..., это их обычная практика....
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19.04.2022 19:43 Ответить
Коли я чую щоденний черговий виступ про черговий зелений коридор, мене уже просто починає бісити. Настільки це виглядає жалюгідно і тупо, таке враження, що наші постійно наступають на одні і ті ж граблі. Убивати кацапню треба кожен день, кожну секунду, де тільки це є можливим.
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19.04.2022 19:53 Ответить
донецк и луганск сильно пострадали?)
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19.04.2022 20:20 Ответить
зайдите на любой военный кацапский телеграмм-там много видео снятых внутри кацапии с эшелонами техники и боеприпасов кудато едущих (ну куда то понятно)-поэтому каждый день подобного перемирия -это тысячи новых ракет к смерчам,ураганам и градам
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19.04.2022 22:06 Ответить
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19.04.2022 19:48 Ответить
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19.04.2022 19:49 Ответить
Красиво, только символ военной разведки Сова, мыша то кацапское
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19.04.2022 21:04 Ответить
Дякую Ріднесенькі ЗАХИСНИКИ ! БОЖОГО ПОКРОВУ ! Молимось ! Допомагаємо !
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19.04.2022 20:02 Ответить
Дуже гарна новина. Потрібно вірити ЗСУ і головнокомандувачу (не плутайте з Верховним Головнокомандувачеи), Бо обличчя Верхрвного - це абдристович, татаров, мамамія, єрмак,бнзугла,верещак,юзік. А обличя Головнокомандувача - це ЗСУ, тероборона, нацгвардія, поліція і прикордонники. Біля них поруч волонтери. Слава Ісусу, Слава Збройним Силам України, Слава Україні!!!
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19.04.2022 20:03 Ответить
Нехай вам Бог помагає . Велику справу робите хлопці , для всього людства - вбиваєте москалів .
Світ людей - переможе світ російських нелюдів . Кожен вбитий кацап - це крок до Перемоги людей над виродками . Слава Героям ! 🇺🇦
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19.04.2022 20:07 Ответить
Ну , а вы все пропало , все пропало
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19.04.2022 20:21 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Ход наступления на востоке Украины для нас прокомментировали российские и украинские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий .

«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.

* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
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19.04.2022 20:21 Ответить
Щось мені так здається , що для орків ближчими днями їх "грандіозний наступ" закінчитья визволенням українцями Донецька ...
Бо Мар"їнка й Піски це символ того , як просунулися ********* на Донбасі там , де не було сдачи міст ОПЗЖопінцями мерами ...

Я так важаю, що найкоротший шлях до деблокади Маріуполя це контрнаступ на Донецьк .

Ось тоді й розквітне у лузі червона калина десь так в районі Ровенків !!!
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19.04.2022 20:23 Ответить
Ви хоч маєте уяву, що значить зайти армії у мільйонне місто, повністю заселене антиукраїнським елементом? Навіть гірше - роками зомбованими зоологічними україноненависниками. Це все одно, що кацапам зайти у Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв - чому вони того не зробили? Бо знали, що їм там наступить (вибачте) п и з д а. Як колись у Грозному і Гудермесі (хто пам"ятає...)З кожного вікна, під"їзду, з-за кождого рогу їх будуть бити. Чужа армія у великому місті без підтримки місцевого населення - то гора трупів і металолому. Армія - у полі армія, на дорогах, мостах...
Донецьк треба оточити, нікого не випускати і (вибачте) *********, ********* і *********. Поки вони звідти не порозбігаються, або не повиздихають. Або колонами, під конвоєм (т.з. "коридорами") не вийдуть у свою росію. Назавжди.
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19.04.2022 21:25 Ответить
ну мы уже знаем как надо заходить в миллионный город-рассказать?
Смотрим Мариуполь и делаем тоже самое с донецком,только не препятствуем выезду ватников и зомби в кацапстан.
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19.04.2022 22:11 Ответить
Почуйте уважнійше -- зараз в Донецьку нема кому чинити спротив .
Там навіть професорів в універі загрили у москалі ... А скільки виходців з Донецька перемололи в фарш під Маріуполєм й під Харківом ?
А йще згадайте інтерв"ю Гіркіна , як воно пробувала набрати в свою зграю містян в Слов"янську , а потім й в Донецьку . Ті зомбі з Лугандона вони все одно не московити ... вони звикли до певних свобод , вони в "підтримувати" ***** можуть , але воювати вони не знають за що ...
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19.04.2022 23:06 Ответить
 
 