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ЗСУ провели контрнаступ та повністю контролюють Мар'їнку, - Генштаб

марьинка

Впродовж 19 квітня підрозділи ЗСУ провели контрнаступ та повністю відновили контроль над містом Мар'їнка Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Донецька область (8467) Мар’їнка (622) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+58
Это ещё что ,КРЫМ освободим тоже !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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19.04.2022 19:35
+32
👍👍👍
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19.04.2022 19:35
+31
Краще нехай Кремль. І що для нас зміниться після підприву гундяєвського храму? росія нападе?
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19.04.2022 19:40
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19.04.2022 19:35 Відповісти
Это ещё что ,КРЫМ освободим тоже !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! СЛАВА ЗСУ !!!
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19.04.2022 19:35 Відповісти
простите, не сдержался...
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19.04.2022 19:50 Відповісти
https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546 https://twitter.com/MarQs__/status/1516406999617089546


Вот с этими совками что будем делать после победы?
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19.04.2022 19:38 Відповісти
на відбудову зруйнованої інфраструктури, місити розчин, подавати цеглу й т.і.
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19.04.2022 19:42 Відповісти
За пайку баланди
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19.04.2022 21:35 Відповісти
может это в сызрани снимали
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19.04.2022 19:43 Відповісти
тоже возможно.
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19.04.2022 19:45 Відповісти
лишение гражданства и на магадан, кроме организаторов конечно
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19.04.2022 19:43 Відповісти
вони всі вимруть. Там же одні пенсіонери ))
Хто не вимре, так само сядуть в залі і по команді проголосують за те, щоб ***** посадили на палю. Ті аморфні створіння так само проголосують за будь що, що їм накаже той, у кого автомат і гречка.
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Там сто рыл... явно завезенных с дэнэрастии....для картинки параша тв...
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19.04.2022 19:59 Відповісти
А мне кажется все таки местные бабули, готовые за вторую пенсию продать родину и будущее детей.
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19.04.2022 20:01 Відповісти
чо они хотят, присоединится к россии? Пусть голосуют. всех поименно посадим на поезд в Россию, и присоединятся к России (только перед этим лишить укр. гражданства). Сепарню предлагаю уже сейчас лишать укр. гражданства (и ставить галочку Zепар)
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19.04.2022 20:34 Відповісти
Героям - слава !
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19.04.2022 19:38 Відповісти
"Можуть підірвати храм у Москві" - Данілов попередив про провокації РФ на Великдень
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19.04.2022 19:38 Відповісти
Краще нехай Кремль. І що для нас зміниться після підприву гундяєвського храму? росія нападе?
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19.04.2022 19:40 Відповісти
да пусть всю мацкву подорвут, пихуй
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19.04.2022 19:44 Відповісти
Чего там мелочится Пусть всю москву нахрен подорвут Желательно до Владивостока
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19.04.2022 19:46 Відповісти
Эту неделю населенные пункты будут переходить не раз из рук в руки к сожалению.
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19.04.2022 19:38 Відповісти
Довгождана добра новира .
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19.04.2022 19:39 Відповісти
Не лги, вчера про Кременную сразу написали.
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19.04.2022 19:47 Відповісти
Ну навiщо Ви так - завжди кажуть, це тiльки Мар"iнка якась нещаслива, вже декiлька раз переходила з рук в руки. Там, мабуть, вже живого нiчого не залишилось.
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19.04.2022 19:52 Відповісти
Ни разу Марьинка из рук в руки не переходила..как была украинской, так и осталась
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19.04.2022 20:42 Відповісти
Для русні і ополчєнія Мар їнка то є прокляте місце) Скільки боїв за неї було у 2014! Чорнобаївка у кубі
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19.04.2022 19:41 Відповісти
/До 4-денного великоднього перемир'я закликав генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він пропонує зробити паузу з 21 до 24 квітня, щоб відкрити гуманітарні коридори та доставити гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих районах - Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську./ Не дай боже кто-то из наших командиров согласиться, такими коридорами 100% воспользуются рашисты..., это их обычная практика....
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19.04.2022 19:43 Відповісти
Коли я чую щоденний черговий виступ про черговий зелений коридор, мене уже просто починає бісити. Настільки це виглядає жалюгідно і тупо, таке враження, що наші постійно наступають на одні і ті ж граблі. Убивати кацапню треба кожен день, кожну секунду, де тільки це є можливим.
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19.04.2022 19:53 Відповісти
донецк и луганск сильно пострадали?)
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19.04.2022 20:20 Відповісти
зайдите на любой военный кацапский телеграмм-там много видео снятых внутри кацапии с эшелонами техники и боеприпасов кудато едущих (ну куда то понятно)-поэтому каждый день подобного перемирия -это тысячи новых ракет к смерчам,ураганам и градам
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19.04.2022 22:06 Відповісти
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19.04.2022 19:48 Відповісти
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19.04.2022 19:49 Відповісти
Красиво, только символ военной разведки Сова, мыша то кацапское
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19.04.2022 21:04 Відповісти
Дякую Ріднесенькі ЗАХИСНИКИ ! БОЖОГО ПОКРОВУ ! Молимось ! Допомагаємо !
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19.04.2022 20:02 Відповісти
Дуже гарна новина. Потрібно вірити ЗСУ і головнокомандувачу (не плутайте з Верховним Головнокомандувачеи), Бо обличчя Верхрвного - це абдристович, татаров, мамамія, єрмак,бнзугла,верещак,юзік. А обличя Головнокомандувача - це ЗСУ, тероборона, нацгвардія, поліція і прикордонники. Біля них поруч волонтери. Слава Ісусу, Слава Збройним Силам України, Слава Україні!!!
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19.04.2022 20:03 Відповісти
Нехай вам Бог помагає . Велику справу робите хлопці , для всього людства - вбиваєте москалів .
Світ людей - переможе світ російських нелюдів . Кожен вбитий кацап - це крок до Перемоги людей над виродками . Слава Героям ! 🇺🇦
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Ну , а вы все пропало , все пропало
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19.04.2022 20:21 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Ход наступления на востоке Украины для нас прокомментировали российские и украинские офицеры, находящиеся в зоне боевых действий .

«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.

* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
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19.04.2022 20:21 Відповісти
Щось мені так здається , що для орків ближчими днями їх "грандіозний наступ" закінчитья визволенням українцями Донецька ...
Бо Мар"їнка й Піски це символ того , як просунулися ********* на Донбасі там , де не було сдачи міст ОПЗЖопінцями мерами ...

Я так важаю, що найкоротший шлях до деблокади Маріуполя це контрнаступ на Донецьк .

Ось тоді й розквітне у лузі червона калина десь так в районі Ровенків !!!
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19.04.2022 20:23 Відповісти
Ви хоч маєте уяву, що значить зайти армії у мільйонне місто, повністю заселене антиукраїнським елементом? Навіть гірше - роками зомбованими зоологічними україноненависниками. Це все одно, що кацапам зайти у Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв - чому вони того не зробили? Бо знали, що їм там наступить (вибачте) п и з д а. Як колись у Грозному і Гудермесі (хто пам"ятає...)З кожного вікна, під"їзду, з-за кождого рогу їх будуть бити. Чужа армія у великому місті без підтримки місцевого населення - то гора трупів і металолому. Армія - у полі армія, на дорогах, мостах...
Донецьк треба оточити, нікого не випускати і (вибачте) *********, ********* і *********. Поки вони звідти не порозбігаються, або не повиздихають. Або колонами, під конвоєм (т.з. "коридорами") не вийдуть у свою росію. Назавжди.
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19.04.2022 21:25 Відповісти
ну мы уже знаем как надо заходить в миллионный город-рассказать?
Смотрим Мариуполь и делаем тоже самое с донецком,только не препятствуем выезду ватников и зомби в кацапстан.
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19.04.2022 22:11 Відповісти
Почуйте уважнійше -- зараз в Донецьку нема кому чинити спротив .
Там навіть професорів в універі загрили у москалі ... А скільки виходців з Донецька перемололи в фарш під Маріуполєм й під Харківом ?
А йще згадайте інтерв"ю Гіркіна , як воно пробувала набрати в свою зграю містян в Слов"янську , а потім й в Донецьку . Ті зомбі з Лугандона вони все одно не московити ... вони звикли до певних свобод , вони в "підтримувати" ***** можуть , але воювати вони не знають за що ...
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19.04.2022 23:06 Відповісти
 
 