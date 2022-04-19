ЗСУ провели контрнаступ та повністю контролюють Мар'їнку, - Генштаб

Впродовж 19 квітня підрозділи ЗСУ провели контрнаступ та повністю відновили контроль над містом Мар'їнка Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Мар'їнку, - Генштаб ЗСУ