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ЗСУ провели контрнаступ та повністю контролюють Мар'їнку, - Генштаб
Впродовж 19 квітня підрозділи ЗСУ провели контрнаступ та повністю відновили контроль над містом Мар'їнка Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.
Топ коментарі
+58 Мистер Икс #492862
показати весь коментар19.04.2022 19:35
+32 Дмитрий Чечикаай
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+31 MAKAROV #508144
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Вот с этими совками что будем делать после победы?
Хто не вимре, так само сядуть в залі і по команді проголосують за те, щоб ***** посадили на палю. Ті аморфні створіння так само проголосують за будь що, що їм накаже той, у кого автомат і гречка.
Світ людей - переможе світ російських нелюдів . Кожен вбитий кацап - це крок до Перемоги людей над виродками . Слава Героям ! 🇺🇦
«Это у вас там звучит красиво, наступление. Сразу все видят Вторую мировую войну, тысячи танков, солдаты бегут в атаку. На самом деле, все наступление пока сводится к попыткам русских прорваться на отдельных направлениях. Атакуют небольшими группами после артподготовки. Два-три танка, пехота, минометы используют, если удается им добиться какого-то успеха - пытаются усилить давление, бросаются в прорыв пятью-семью машинами, откатываются назад или закрепляются. В целом, ситуация тяжелая, но держимся», - комментарий украинского офицера с востока Украины.
«Да, тут не Висло-Одерская операция, - говорит россиянин, воюющий на другом участке на востоке Украины. - Пытаемся прощупать их (украинскую) оборону, где видны слабые места, идет продавливание. Пока медленно. Потому что и потерь больших никто не хочет, и солдаты ни хрена не умеют. Особенно это касается поддержки танков в наступлении. Едут не туда, стреляют не туда, умудряются застрять почти на ровном месте», - говорит российский офицер.
«Пока медленно все. Быстро никто не хочет. Навоевались наскоком. Но командование требует результатов. Боюсь, что если сегодня-завтра не будет заметного продвижения, то Дворник (командующий российской группировкой) начнет играть в войну по-настоящему, тут уже отдельные горячие головы из штабных хотят устроить "мощное наступление всеми силами". Исторические реконструкторы, бл..дь», - говорит еще один российский офицер.
«Обстрелы усилились, с точностью у них (россиян) не все хорошо, к счастью. Наступают осторожно. Пытаются выйти на Славянск с двух сторон, но все время останавливаются. Наша арта (артиллерия) постоянно накрывает их колонны снабжения и колонны с новой техникой в тылу. С упорным идиотизмом эти колонны пускают по дорогам, которые находятся в зоне действия нашей артиллерии. Пусть пускают и дальше. Есть пленные, несколько человек за вчерашний день и сегодня на нашем и соседнем участках сдались, в том числе, два офицера. Говорят, не хотим участвовать. Но это самые разумные или самые нервные. Остальные будут идти вперед. Это пока только начало, предварительные ласки», - говорит украинский офицер.
Наступление пока выглядит как проверка на прочность украинских позиций на разных участках. Сильно обстреливается Харьков, откуда российские войска опасаются контрудара. Идут обстрелы позиций ВСУ под Николаевом. Пока перевеса нет ни у одной из сторон, но время работает на украинцев.
* https://spektrnews.in.ua/news/proverka-na-prochnost---oleg-sharp/131850 Олег Шарп , коліпаст тексту білоруського опозиційного видання, яке виходить в Польщі
Бо Мар"їнка й Піски це символ того , як просунулися ********* на Донбасі там , де не було сдачи міст ОПЗЖопінцями мерами ...
Я так важаю, що найкоротший шлях до деблокади Маріуполя це контрнаступ на Донецьк .
Ось тоді й розквітне у лузі червона калина десь так в районі Ровенків !!!
Донецьк треба оточити, нікого не випускати і (вибачте) *********, ********* і *********. Поки вони звідти не порозбігаються, або не повиздихають. Або колонами, під конвоєм (т.з. "коридорами") не вийдуть у свою росію. Назавжди.
Смотрим Мариуполь и делаем тоже самое с донецком,только не препятствуем выезду ватников и зомби в кацапстан.
Там навіть професорів в універі загрили у москалі ... А скільки виходців з Донецька перемололи в фарш під Маріуполєм й під Харківом ?
А йще згадайте інтерв"ю Гіркіна , як воно пробувала набрати в свою зграю містян в Слов"янську , а потім й в Донецьку . Ті зомбі з Лугандона вони все одно не московити ... вони звикли до певних свобод , вони в "підтримувати" ***** можуть , але воювати вони не знають за що ...