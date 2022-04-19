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Оккупанты провели "референдум" в Розовке в Запорожской области, - ОВА

референдум

Как известно, со 2 марта 2022 года российские войска оккупировали территорию Розовской территориальной громады Пологовского района. Все это время оккупанты проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой Л/ДНР. Недавно в громаду приезжал один из предводителей так называемой республики ДНР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.

Как отметил председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, на сегодняшний день есть информация, что местное население, преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя, обманом было собрано в местное здание культуры. Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды. На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении в так называемую республику ДНР о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины.

- Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего самим жителям громады. Мы знаем, что она незаконна. И мы никогда не признаем эти события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем обо всех коллаборантах, которые участвовали в этом, - подчеркнул Артур Крупский и предостерег население от участия в таких собраниях в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные готовят ряд псевдо-референдумов для "легализации" оккупационных администраций в захваченных регионах на юге, - ГУР Минобороны

референдум (1504) Запорожская область (3086)


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Топ комментарии
+25
Да хватит рассказывать что там окупанты провели. Под дулом автоматов у стенки все подымают руки. Ето не значит что они голосуют. Мы тоже можем пленных заставить поднять руки и проголосовать за отделение Ростова от Московии
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19.04.2022 22:08
+14
Грандіозна подія! Половина боєздатних угрупувань орків спалено і здохло заради ріферендуму в Розівці.
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19.04.2022 22:11
+9
Це як провести референдум в нью васюках до приєднання до Марсу. Логіка приблизно така ж.
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19.04.2022 22:07
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https://t.me/bozhejakekonchene/4014 тим часом мацковські офісні самиці починають відчувати санкції
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19.04.2022 22:02 Ответить
Нахєр ви там здались, козли...
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19.04.2022 22:04 Ответить
Не на часі. Потім буданов проведе спецоперацію та всіх заарештує.
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19.04.2022 22:07 Ответить
Причём тут Буданов это работа прихожанина упц мп и главы сбу Баканова
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19.04.2022 22:11 Ответить
та шо один, шо другий х-ром на груші забили замість того, щоб працювати перед 24/02
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19.04.2022 22:31 Ответить
Це як провести референдум в нью васюках до приєднання до Марсу. Логіка приблизно така ж.
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19.04.2022 22:07 Ответить
Там не референдум проводили, а тупо проголосували за тимчасове приєднання до так званої ДНР. І всі проголосували - ЗА. Є відео.
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19.04.2022 22:10 Ответить
Та вони там розуміли за що вони голосують. Пенсіонери і стадо наперсточніків, задурили людям голови, які не розуміють, що відбувається. Юридично- хрень це все
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19.04.2022 22:13 Ответить
Ты понятия не имеешь каково там людям. Тебе смерти как в Буче нужны? Для фоточек чтоб поставить сраную свечечку и выпрашивать оружие у запада за эти форточки? Тебе людей не жалко? Ты вообще свой цинизм не осознаешь, патриот? Им там террористы угрожают оружием, и убийством.
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19.04.2022 22:23 Ответить
чувак ти реально заганяєшся. Уяви таке голосування у Бучі.
І якого *** ти апелюєш до людей із претензією на патріот? Ти ватник готовий лягти під русню?
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19.04.2022 22:29 Ответить
А ты скажи нет под угрозой пыток и расстрела.
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19.04.2022 22:20 Ответить
Героями в тылу быть легко.
А некоторым людям даже выбора не дали, бежать или сопротивляться до смерти.
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19.04.2022 22:21 Ответить
Так ото ж
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19.04.2022 22:22 Ответить
Їх катували?
На відео чітко видно, що вони є сепаратистами.
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19.04.2022 22:26 Ответить
Да хватит рассказывать что там окупанты провели. Под дулом автоматов у стенки все подымают руки. Ето не значит что они голосуют. Мы тоже можем пленных заставить поднять руки и проголосовать за отделение Ростова от Московии
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19.04.2022 22:08 Ответить
референдум (видео)

https://youtu.be/RmapMKG0Z24
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19.04.2022 22:09 Ответить
Кажуть що актив точно з Розівки.
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19.04.2022 22:11 Ответить
Говорят что когда выключили камеру они проголосовали за выход Ростова из под юрисдикции Московии и кремля.
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19.04.2022 22:34 Ответить
В дурдоме печеньку дают? Кто голосует за печеньку?
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19.04.2022 22:11 Ответить
Потом будут проводить мобилизацию, уроды.
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19.04.2022 22:09 Ответить
Судя з відео, там з нікого проводити мобілізацію! Як що тільки останній поход на кладовище на пасху!
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19.04.2022 22:19 Ответить
зачем потом, сразу на фронт. не пенсии же им давать
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19.04.2022 22:21 Ответить
Грандіозна подія! Половина боєздатних угрупувань орків спалено і здохло заради ріферендуму в Розівці.
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19.04.2022 22:11 Ответить
ага приеднайте ще Аляску до Мордора давно вже хотіли, а взагалі не цікаво, а чому не хочете изюмску або кремену народну республіки далі може бути краматорська або чернобаївська народна республіка,дерзайте орки, роботи не початий край
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19.04.2022 22:13 Ответить
ни о чем.
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19.04.2022 22:15 Ответить
Я знаю Розовку проездом. Там три три хаты в два села. Если бы в свое время я туда заехал с 1000 грн, я бы был богом.
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19.04.2022 22:21 Ответить
Какой в этом смысл в этих референдумах? Все рано это не признает никто да и не признают война идет в разгаре еще Украинского контрнаступления не было они какие то референдумы проводят клоуны что с них взять. Это настолько тупо что даже глаз заболел. Для кого они это делают я не понимаю.
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19.04.2022 22:21 Ответить
так ...а чи воно буде це й контрнаступ.Зеленський ще раніше заявив що вирішення донбасу немає в військовому плані
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19.04.2022 22:29 Ответить
все вони розуміли
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19.04.2022 22:27 Ответить
Теж так вважаю. Шкода тільки хлопців, які гинуть за таких. Реально стільки недобитої вати ще... Їх вже не зміниш. Їм "знамья пабєди" ближче, ніж пам'ятник Мазепі. Україна в своїх кордонах (або з таким насілєнієм) нажаль не життєздатна... І вирішення я особисто не бачу.
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19.04.2022 22:45 Ответить
еще одни доголосовались... теперь и их будут "защищать"...
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19.04.2022 22:31 Ответить
https://t.me/RtrDonetsk/4872 https://t.me/RtrDonetsk/4872

Фрагмент, как голосовали за присоединение к ДНР. Там никого младше 60 лет, некоторым за 80. Захватили дом престарелых и согнали стариков в актовый зал...
У себя они пишут, что к ДНР присоединился Розовский район, а такого уже нет. "17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Пологовского района".
Так они поулично начнут присоединять...)
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19.04.2022 22:33 Ответить
О дебіли... То вони не знають ще, яка жопа в лугандонії з заробітною платною, рівнем життя та цінами
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19.04.2022 23:09 Ответить
узнают
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20.04.2022 00:25 Ответить
А че, пусть еще в придорожном кабаке референдум проведут по присоединению оного к ДНР.
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20.04.2022 02:47 Ответить
Вы что?! В придорожном кабаке здоровенные бугаи по пиву гуляют - могут так навалять "асвабадителям", что "Москва" круизным лайнером покажется! А вот десяток запуганных бабусь-дедов заставить поднять руки под дулами автоматов - это как раз их формат!
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20.04.2022 08:47 Ответить
 
 