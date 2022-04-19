Оккупанты провели "референдум" в Розовке в Запорожской области, - ОВА
Как известно, со 2 марта 2022 года российские войска оккупировали территорию Розовской территориальной громады Пологовского района. Все это время оккупанты проводили определенную работу с местным населением, делали так называемую перепись, затем повесили флаги так называемой Л/ДНР. Недавно в громаду приезжал один из предводителей так называемой республики ДНР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОВА.
Как отметил председатель Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский, на сегодняшний день есть информация, что местное население, преимущественно пожилые люди и переселенцы из Мариуполя, обманом было собрано в местное здание культуры. Людям сказали, что будут обсуждаться вопросы выплаты пенсии и выяснять их социально-бытовые нужды. На самом же деле людям озвучили так называемый меморандум за то, чтобы провести выборы нового "мэра", какого-то "актива села", а затем и об обращении в так называемую республику ДНР о присоединении, пока не будет захвачено Запорожье. Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины.
- Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего самим жителям громады. Мы знаем, что она незаконна. И мы никогда не признаем эти события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем обо всех коллаборантах, которые участвовали в этом, - подчеркнул Артур Крупский и предостерег население от участия в таких собраниях в будущем.
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І якого *** ти апелюєш до людей із претензією на патріот? Ти ватник готовий лягти під русню?
А некоторым людям даже выбора не дали, бежать или сопротивляться до смерти.
На відео чітко видно, що вони є сепаратистами.
https://youtu.be/RmapMKG0Z24
Фрагмент, как голосовали за присоединение к ДНР. Там никого младше 60 лет, некоторым за 80. Захватили дом престарелых и согнали стариков в актовый зал...
У себя они пишут, что к ДНР присоединился Розовский район, а такого уже нет. "17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Пологовского района".
Так они поулично начнут присоединять...)