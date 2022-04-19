Окупанти провели "референдум" про приєднання до "ДНР" у Розівці в Запорізькій області, - ОВА

Як відомо, з 2 березня 2022 року російські війська окупували територію Розівської територіальної громади Пологівського району. Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої Л/ДНР. Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої республіки ДНР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

Як зазначив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, на сьогодні є інформація, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з'ясовуватись їх соціально-побутові потреби. Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового "мера", якогось "активу села", а потім і про звернення до так званої республіки "ДНР" про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України.

- Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш, за все, самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події. Сьогодні вже сформовано і направлено відповідну заяву до СБУ та поліції. Ми знаємо про всіх колаборантів, які брали в цьому участь, - наголосив Артур Крупський та застеріг населення від участі у таких зібраннях у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Херсонській та Запорізькій областях на посади "народної міліції" призначають офіцерів ФСБ і "казаків", – правозахисник Лисянський