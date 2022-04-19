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Окупанти провели "референдум" про приєднання до "ДНР" у Розівці в Запорізькій області, - ОВА

референдум

Як відомо, з 2 березня 2022 року російські війська окупували територію Розівської територіальної громади Пологівського району. Весь цей час окупанти проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої Л/ДНР. Нещодавно в громаду приїздив один з ватажків так званої республіки ДНР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

Як зазначив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, на сьогодні є інформація, що місцеве населення, переважно люди похилого віку та переселенці з Маріуполя, обманом було зібране в місцевий будинок культури. Людям сказали, що будуть обговорюватись питання виплати пенсії та з'ясовуватись їх соціально-побутові потреби. Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, щоб провести вибори нового "мера", якогось "активу села", а потім і про звернення до так званої республіки "ДНР" про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України.

- Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш, за все, самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події. Сьогодні вже сформовано і направлено відповідну заяву до СБУ та поліції. Ми знаємо про всіх колаборантів, які брали в цьому участь, - наголосив Артур Крупський та застеріг населення від участі у таких зібраннях у майбутньому.

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Автор: 

референдум (627) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+25
Да хватит рассказывать что там окупанты провели. Под дулом автоматов у стенки все подымают руки. Ето не значит что они голосуют. Мы тоже можем пленных заставить поднять руки и проголосовать за отделение Ростова от Московии
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19.04.2022 22:08
+14
Грандіозна подія! Половина боєздатних угрупувань орків спалено і здохло заради ріферендуму в Розівці.
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19.04.2022 22:11
+9
Це як провести референдум в нью васюках до приєднання до Марсу. Логіка приблизно така ж.
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19.04.2022 22:07
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https://t.me/bozhejakekonchene/4014 тим часом мацковські офісні самиці починають відчувати санкції
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19.04.2022 22:02 Відповісти
Нахєр ви там здались, козли...
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19.04.2022 22:04 Відповісти
Не на часі. Потім буданов проведе спецоперацію та всіх заарештує.
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19.04.2022 22:07 Відповісти
Причём тут Буданов это работа прихожанина упц мп и главы сбу Баканова
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19.04.2022 22:11 Відповісти
та шо один, шо другий х-ром на груші забили замість того, щоб працювати перед 24/02
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19.04.2022 22:31 Відповісти
Це як провести референдум в нью васюках до приєднання до Марсу. Логіка приблизно така ж.
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19.04.2022 22:07 Відповісти
Там не референдум проводили, а тупо проголосували за тимчасове приєднання до так званої ДНР. І всі проголосували - ЗА. Є відео.
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19.04.2022 22:10 Відповісти
Та вони там розуміли за що вони голосують. Пенсіонери і стадо наперсточніків, задурили людям голови, які не розуміють, що відбувається. Юридично- хрень це все
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19.04.2022 22:13 Відповісти
Ты понятия не имеешь каково там людям. Тебе смерти как в Буче нужны? Для фоточек чтоб поставить сраную свечечку и выпрашивать оружие у запада за эти форточки? Тебе людей не жалко? Ты вообще свой цинизм не осознаешь, патриот? Им там террористы угрожают оружием, и убийством.
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19.04.2022 22:23 Відповісти
чувак ти реально заганяєшся. Уяви таке голосування у Бучі.
І якого *** ти апелюєш до людей із претензією на патріот? Ти ватник готовий лягти під русню?
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19.04.2022 22:29 Відповісти
А ты скажи нет под угрозой пыток и расстрела.
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19.04.2022 22:20 Відповісти
Героями в тылу быть легко.
А некоторым людям даже выбора не дали, бежать или сопротивляться до смерти.
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19.04.2022 22:21 Відповісти
Так ото ж
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19.04.2022 22:22 Відповісти
Їх катували?
На відео чітко видно, що вони є сепаратистами.
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19.04.2022 22:26 Відповісти
Да хватит рассказывать что там окупанты провели. Под дулом автоматов у стенки все подымают руки. Ето не значит что они голосуют. Мы тоже можем пленных заставить поднять руки и проголосовать за отделение Ростова от Московии
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19.04.2022 22:08 Відповісти
референдум (видео)

https://youtu.be/RmapMKG0Z24
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19.04.2022 22:09 Відповісти
Кажуть що актив точно з Розівки.
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19.04.2022 22:11 Відповісти
Говорят что когда выключили камеру они проголосовали за выход Ростова из под юрисдикции Московии и кремля.
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19.04.2022 22:34 Відповісти
В дурдоме печеньку дают? Кто голосует за печеньку?
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19.04.2022 22:11 Відповісти
Потом будут проводить мобилизацию, уроды.
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19.04.2022 22:09 Відповісти
Судя з відео, там з нікого проводити мобілізацію! Як що тільки останній поход на кладовище на пасху!
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19.04.2022 22:19 Відповісти
зачем потом, сразу на фронт. не пенсии же им давать
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19.04.2022 22:21 Відповісти
Грандіозна подія! Половина боєздатних угрупувань орків спалено і здохло заради ріферендуму в Розівці.
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19.04.2022 22:11 Відповісти
ага приеднайте ще Аляску до Мордора давно вже хотіли, а взагалі не цікаво, а чому не хочете изюмску або кремену народну республіки далі може бути краматорська або чернобаївська народна республіка,дерзайте орки, роботи не початий край
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19.04.2022 22:13 Відповісти
ни о чем.
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19.04.2022 22:15 Відповісти
Я знаю Розовку проездом. Там три три хаты в два села. Если бы в свое время я туда заехал с 1000 грн, я бы был богом.
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19.04.2022 22:21 Відповісти
Какой в этом смысл в этих референдумах? Все рано это не признает никто да и не признают война идет в разгаре еще Украинского контрнаступления не было они какие то референдумы проводят клоуны что с них взять. Это настолько тупо что даже глаз заболел. Для кого они это делают я не понимаю.
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19.04.2022 22:21 Відповісти
так ...а чи воно буде це й контрнаступ.Зеленський ще раніше заявив що вирішення донбасу немає в військовому плані
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19.04.2022 22:29 Відповісти
все вони розуміли
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19.04.2022 22:27 Відповісти
Теж так вважаю. Шкода тільки хлопців, які гинуть за таких. Реально стільки недобитої вати ще... Їх вже не зміниш. Їм "знамья пабєди" ближче, ніж пам'ятник Мазепі. Україна в своїх кордонах (або з таким насілєнієм) нажаль не життєздатна... І вирішення я особисто не бачу.
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19.04.2022 22:45 Відповісти
еще одни доголосовались... теперь и их будут "защищать"...
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19.04.2022 22:31 Відповісти
https://t.me/RtrDonetsk/4872 https://t.me/RtrDonetsk/4872

Фрагмент, как голосовали за присоединение к ДНР. Там никого младше 60 лет, некоторым за 80. Захватили дом престарелых и согнали стариков в актовый зал...
У себя они пишут, что к ДНР присоединился Розовский район, а такого уже нет. "17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Пологовского района".
Так они поулично начнут присоединять...)
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19.04.2022 22:33 Відповісти
О дебіли... То вони не знають ще, яка жопа в лугандонії з заробітною платною, рівнем життя та цінами
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19.04.2022 23:09 Відповісти
узнают
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20.04.2022 00:25 Відповісти
А че, пусть еще в придорожном кабаке референдум проведут по присоединению оного к ДНР.
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20.04.2022 02:47 Відповісти
Вы что?! В придорожном кабаке здоровенные бугаи по пиву гуляют - могут так навалять "асвабадителям", что "Москва" круизным лайнером покажется! А вот десяток запуганных бабусь-дедов заставить поднять руки под дулами автоматов - это как раз их формат!
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20.04.2022 08:47 Відповісти
 
 