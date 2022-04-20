РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10353 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 355 10
армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) Мариуполь (5693)

Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, - Генштаб ВСУ

маріуполь

Свои основные усилия агрессор сосредотачивает на захвате Мариуполя, а также враг ведет бои вблизи некоторых населенных пунктов Донецкого направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Донецком направлении враг вел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое , – говорится в сообщении.

Смотрите: "Азов. Живые и не сдаются - бьют русню", - соцсети. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
это позор
показать весь комментарий
20.04.2022 08:13
+6
Ситуация в Мариуполе тяжелая.Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:04
+4
МАРІУПОЛЬ
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.

Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.

Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.

А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.

Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.

Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?

Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?

І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.

Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?

Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
показать весь комментарий
20.04.2022 08:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ситуация в Мариуполе тяжелая.Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
показать весь комментарий
20.04.2022 08:04 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 08:13 Ответить
это позор
показать весь комментарий
20.04.2022 08:13 Ответить
Невже таке можливе? Це п-ц!
показать весь комментарий
20.04.2022 08:19 Ответить
Дніще
показать весь комментарий
20.04.2022 09:15 Ответить
МАРІУПОЛЬ
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.

Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.

Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.

А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.

Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.

Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?

Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?

І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.

Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?

Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
показать весь комментарий
20.04.2022 08:15 Ответить
Зеленский, сдайся путину за воинов лично. В истории бывали случаи. Только побрейся, ради Бога, не позорь страну
показать весь комментарий
20.04.2022 08:21 Ответить
Він не може, як би нам цього не хотілось. Зараз ця небрита морда являється гарантом держави. Його здача буде означати капітуляцію держави. Дуже шкода, що відважну українську націю очолює оце. Але як вже є.
показать весь комментарий
20.04.2022 09:19 Ответить
Украинцы собрались на площади Харькова и Мариуполя и других городов Украины, обсуждали свое положение. О ненависти к россиянам никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все украинцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих россиянских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к россиянам, покориться им.
Украинцы помолились и единогласно решили послать к США и Европы послов, прося их о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного жилья. Решили защищать свою страну от орков. (Произведение Хаджи-Мурат. Л.Н. Толстой)
показать весь комментарий
20.04.2022 08:49 Ответить
Смерть УБЛЮДКАМ ротсосии!! Война до ПОБЕДНОГО конца, пока не уничтожим ВСЮ ЭТУ МРАЗЬ, на могилу недофюрера, нужно насыпать столько камней, больше пирамиды Хеопса, символически, чтоб в дальнейшем ни одной подобной МРАЗИ не вылезти на свет БОЖИЙ....
показать весь комментарий
20.04.2022 18:57 Ответить
 
 