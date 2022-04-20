Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, - Генштаб ВСУ
Свои основные усилия агрессор сосредотачивает на захвате Мариуполя, а также враг ведет бои вблизи некоторых населенных пунктов Донецкого направления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"На Донецком направлении враг вел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое , – говорится в сообщении.
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"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.
По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.
Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.
Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.
Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.
А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.
Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.
Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?
Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?
І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.
Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?
Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
Украинцы помолились и единогласно решили послать к США и Европы послов, прося их о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного жилья. Решили защищать свою страну от орков. (Произведение Хаджи-Мурат. Л.Н. Толстой)