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Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

маріуполь

Свої основні зусилля агресор зосереджує на захопленні Маріуполя, а також ворог веде бої поблизу деяких населених пунктів Донецького напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії в поблизу населеного пункту Мар'їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь". Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+9
это позор
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20.04.2022 08:13
+6
Ситуация в Мариуполе тяжелая.Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
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20.04.2022 08:04
+4
МАРІУПОЛЬ
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.

Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.

Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.

А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.

Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.

Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?

Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?

І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.

Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?

Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
показати весь коментар
20.04.2022 08:15
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Ситуация в Мариуполе тяжелая.Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали"

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
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20.04.2022 08:04 Відповісти
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20.04.2022 08:13 Відповісти
это позор
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20.04.2022 08:13 Відповісти
Невже таке можливе? Це п-ц!
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20.04.2022 08:19 Відповісти
Дніще
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20.04.2022 09:15 Відповісти
МАРІУПОЛЬ
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.

Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.

Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.

А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.

Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.

Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?

Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?

І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.

Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?

Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
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20.04.2022 08:15 Відповісти
Зеленский, сдайся путину за воинов лично. В истории бывали случаи. Только побрейся, ради Бога, не позорь страну
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20.04.2022 08:21 Відповісти
Він не може, як би нам цього не хотілось. Зараз ця небрита морда являється гарантом держави. Його здача буде означати капітуляцію держави. Дуже шкода, що відважну українську націю очолює оце. Але як вже є.
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20.04.2022 09:19 Відповісти
Украинцы собрались на площади Харькова и Мариуполя и других городов Украины, обсуждали свое положение. О ненависти к россиянам никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все украинцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих россиянских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к россиянам, покориться им.
Украинцы помолились и единогласно решили послать к США и Европы послов, прося их о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного жилья. Решили защищать свою страну от орков. (Произведение Хаджи-Мурат. Л.Н. Толстой)
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20.04.2022 08:49 Відповісти
Смерть УБЛЮДКАМ ротсосии!! Война до ПОБЕДНОГО конца, пока не уничтожим ВСЮ ЭТУ МРАЗЬ, на могилу недофюрера, нужно насыпать столько камней, больше пирамиды Хеопса, символически, чтоб в дальнейшем ни одной подобной МРАЗИ не вылезти на свет БОЖИЙ....
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20.04.2022 18:57 Відповісти
 
 