Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, - Генштаб ЗСУ

Свої основні зусилля агресор зосереджує на захопленні Маріуполя, а також ворог веде бої поблизу деяких населених пунктів Донецького напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії в поблизу населеного пункту Мар'їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь". Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве", - йдеться в повідомленні.

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