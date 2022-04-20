Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, - Генштаб ЗСУ
Свої основні зусилля агресор зосереджує на захопленні Маріуполя, а також ворог веде бої поблизу деяких населених пунктів Донецького напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії в поблизу населеного пункту Мар'їнка. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь". Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Voc Vox
показати весь коментар20.04.2022 08:13
+6 Roman Zamno dd465288
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+4 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар20.04.2022 08:15
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"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.
По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.
Ранее командир морпехов в Facebook назвал возможные пути деблокады Мариуполя.
Маріуполю творять
Пекло на цім світі.
Там будівлі всі горять
Під бетоном діти.
Знищили і "Азовсталь"
Надпотужні бомби.
А скидає їх москаль
В нові катакомби.
Під завалами живі
Ранені та вбиті.
Потопає все в крові
Косить смерть щомиті.
А "Азовці" не здались
Й морські піхотинці.
Лили бруд на них колись
Із "ОП" чужинці.
Світу, це немов кіно
У прямім ефірі.
Як вбиває їх воно
З бункеру з Сибіру.
Збережіть життя дітей
Та їх мам невинних.
Мало вам будо смертей
І могил родинних?
Вже зібралася ООН,
НАТО й сильні світу?
Пройдено той рубікон,
Що вам ще для звіту?
І чому наш президент
Дітей не спасає?
Це не перший іциндент
Там наш цвіт вмирає.
Бо недавно із "ОПи"
Їм щось обіцяли.
Тут прикрили всі роти,
Що про це не знали?
Боже наш, дороможи!
Людоньки моліться.
Вихід звідти покажи,
Святі заступіться!!!
19.04.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
Украинцы помолились и единогласно решили послать к США и Европы послов, прося их о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного жилья. Решили защищать свою страну от орков. (Произведение Хаджи-Мурат. Л.Н. Толстой)