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Норвегия (657) помощь (7418) ПЗРК (35)

Норвегия передала Украине 100 ПЗРК "Мистраль"

Правительство Норвегии передало на вооружение Украины более 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, информирует Цензор.НЕТ.

Норвегия передала Украине 100 ПЗРК Мистраль 01

"Конфликт в Украине может быть длительным, и стране нужна международная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль", - говорит министр обороны Бьорн Арилд Грам.

Министр подчеркнул, что ПЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС, и которое будет очень полезно в борьбе с врагом.

"Сейчас правительство дарит Вооруженным силам Украины около 100 ракет противовоздушной обороны "Мистраль". Оружие уже направляется в Украину", - заявил министр обороны Норвегии.

Читайте: В парламенте Норвегии предлагают передать Украине ПВО NASAMS и ударные ракеты NSM
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Топ комментарии
+54
Дякуємо.
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20.04.2022 09:26
+41
Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 09:26
+36
Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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20.04.2022 09:30
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Дякуємо.
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20.04.2022 09:26 Ответить
Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 09:26 Ответить
Так Містраль,чи Магістраль?Хоча яка різниця-аби лапотних збивала.
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20.04.2022 09:29 Ответить
Наші також ******* написати "летальні" апарати замість літальні.

Після війни буде акція ліквідації поголовної безграмотності. Щоб стати корупціонером, не треба було бути грамотним. Тепер всі ці ..."освітяни", які латиницею пишуть "Галуна" і "Мукола" (Galuna, Mukola), будуть підмітати вулиці. Новій Україні потрібні будуть кваліфіковані кадри, бо проФФесури - викладачів (плитки) розвелося неміряно.
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20.04.2022 10:12 Ответить
Літальні ті що літають. Летальні ті що убивають. Є різниця?
Містраль - назва апарату. Магістраль - дорога, чи щось подібне. Є різниця?
Спеціалісти-мовники...
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20.04.2022 11:01 Ответить
Невдале порівняння з викладачами плитки. Знаю людей - плиточників з двома технічми освітами. З природничою сам. І повірте мені освідчені,ерудовані люди. Хочте вдале порівняння ,то порівнюйте з депутатами.
Слава Україні
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20.04.2022 11:49 Ответить
непрофесійність і неосвіченість на керівних посадах це тепер общємірованая практика.
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20.04.2022 11:52 Ответить
Дякую вам, ви шикарно насмішили
Я теж про це мрію, але пане, серйозно, озирніться навколо і розкрийте очі! нікому у владі наразі не потрібні розумні люди! Більше того, розумних, освічених людей у владі всіми силами уникають - очевидно, бо тупі керманичі не розуміють і бояться розумних людей, а заміть розумних стараються набирать як можна тупіших, але максимально вірних. Фактично, у тупих та вірних зараз зоряний час... а ви про підмітання вулиць.
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20.04.2022 11:58 Ответить
Так ото ж.
Якщо вести країну в болото корупції, щоб вона не розвивалася, тоді освічені, креативні інтелектуали не потрібні. Head hunters їх заберуть за кордон, а тут лишаться самі "викладачі", бігунки по передачі хабарів, корупціонери, купи-продайщики, лінюхи, ідіоти, тупаки та інший бомонд.
Нічого не маю проти викладачів плитки - такі люди теж потрібні в любому суспільстві. Але мене просто бісить дрімуча безграмотність переважної більшості нашого суспільства. Таке враження, що до них прочитання текстів просто не пристає: як чують, так і говорять, нічого не знаючи і не розуміючи. Біороботи якісь. Причому всі проходять через те ЗНО. Нахріна воно взагалі потрібне? Чи на наступний день вони відразу все забувають? Чи не здають його? Коровам же всі хвости не крутять... Дивна річ.

А от якщо мета стоїть творити високотехнологічне суспільство, з виробництвом, наукою, ланцюжками підрядників, створенням складної вітчизняної техніки - Оооо... Тут вже треба зовсім інша якість населення! Тут вже ієрархія заслуг і цінності людини зовсім міняється. Корупціонер сідає до тюрми, а грамотний спеціаліст - отримує пожиттєву іпотеку, купує відразу в молодості будиночок, народжує дітей, які теж ростуть і вчаться на прикладі батьків.

От у чому різниця...
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20.04.2022 13:12 Ответить
Мистраль (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA окс . mistral, прилагательное от слова «хозяин, мастер») - холодный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80 северо -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 западный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80 ветер , дующий с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B Севенн на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5 средиземноморское побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции в весенние месяцы.
Ну, а про Магистраль вы , наверно, слышали.
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20.04.2022 10:59 Ответить
Магістралями нажаль не збити кацапальотів
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20.04.2022 14:35 Ответить
Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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20.04.2022 09:30 Ответить
Дякуємо
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20.04.2022 09:32 Ответить
А проти чого ця зброя? проти ракет?
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20.04.2022 09:33 Ответить
Против вертолетов... бесполезная тема.
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20.04.2022 09:38 Ответить
Кацап - 3,14#добол
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20.04.2022 10:00 Ответить
Где ты кацапа увидел? В зеркале?
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20.04.2022 10:07 Ответить
кацапа, а ти за спиною не стій
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20.04.2022 18:01 Ответить
то есть глядя на список стран-операторов выходит что они все тупые и не знают что покупают
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20.04.2022 15:36 Ответить
Низьколітаючі цілі - вертушки, літаки.
При умінні можна і кр. ракету збити.
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20.04.2022 10:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W6EO9D51UIc
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20.04.2022 10:29 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mistral_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral (ПЗРК)
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20.04.2022 09:35 Ответить
ДЯКУЄМО НОРВЕГІЯ!!!
Дивився характеристику------- СУПЕР!!!

Ну, що орки!!???
Бажаю вам(пі*дарам) йти по "МАГІСТРАЛі" в пакеті ******* В МУХОСРАНСК!!!
АМІНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2022 09:36 Ответить
Це типа таке https://youtu.be/LynIGiIGs1I
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20.04.2022 09:36 Ответить
Ви вмієте писати, писаки ! Містраль чи магістраль. Деколи перечитуйте, що виставляєте
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20.04.2022 09:38 Ответить
А ти читати умієш, читач? Містраль назва, а не дорога!
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20.04.2022 11:03 Ответить
Mistral - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносний зенітно-ракетний комплекс , призначений для ураження цілей на малих висотах типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80 гелікоптер та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак .

Розроблений у Франції, в 1987 році прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. В 2000 році було розроблено модернізований зразок - Mistral
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20.04.2022 11:05 Ответить
проложимо магістраль на мацкву!......
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20.04.2022 09:39 Ответить
Мы скоро носом крутить начнем. А ві знаєтє, Софочка, што із Магістралі сіводня нікто нє стрєляєт
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20.04.2022 09:40 Ответить
він має назву "Містраль". використовується практично тільки проти гелікоптерів, проти літаків ефективність ніяка.
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20.04.2022 09:44 Ответить
Свистишь, эксперд
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20.04.2022 10:01 Ответить
Якщо маєш на увазі висоту - то так - до 3 км.
Але літак теж може на малій висоті атакувати.
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20.04.2022 10:06 Ответить
«Мистраль» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Mistral) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , предназначенный для поражения низколетящих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов противника
Длина (ракеты): 1,8 мМасса(ракеты): 19 кгМасса (пусковой установки): 24 кгМакс. скорость: 800 м/с (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M 2,6)Дальность стрельбы: 500-6000.Масса боевой части: 3 кгТип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC вольфрамового сплава.
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20.04.2022 10:38 Ответить
Гарна новина. Утилізуємо трохи русофашистського мотлоху. Слава Україні!
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20.04.2022 09:45 Ответить
Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Магістраль Джерело:
Что Мистраль, что Магистраль
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20.04.2022 09:49 Ответить
Це називається - нормальний сусід 😎👍
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20.04.2022 09:51 Ответить
Ефективність
• Висока ймовірність вбивства
• Дуже висока швидкість (930 м/с) і маневреність (30G)
• Гарантована ефективність проти всіх типів цілей, в т.ч
БПЛА, високошвидкісний і високоманеврений нерухомий і поворотний
криловий літак
Гнучкість
• Денна та нічна робота
• Можливість розгортання в автономному або скоординованому режимі
• Кваліфікований для використання в суворих погодних умовах та екстремальних умовах
температури (-40°C до +71°C)
• Простота в експлуатації незалежно від умов місцевості
Простота експлуатації
• Режим «Вогонь і забудь».
• Просте тренування за допомогою симулятора в приміщенні та в польових умовах
система навчання
Характеристики ракети
• Вага: 19,7 кг
• Довжина: 1,86м
• Діаметр: 90 мм
• Максимальна дальність перехоплення: 7,5 км
• Мінімальна дальність перехоплення: 500 м
Особливості
• Може бути інтегрований в систему управління вогнем та координацію
системи, такі як LICORNE

https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/ https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/

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20.04.2022 09:55 Ответить
Комплексів чи ракет, Містралів, чи Магістралів, кокс чи анаша?
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20.04.2022 09:56 Ответить
Вагома поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! Хто не в темі - хай не бреше!
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20.04.2022 10:01 Ответить
обязательно на каждой теме найдется ванька скрепный гандоныш который вкинет оружие не куда не годится
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20.04.2022 10:05 Ответить
В даному випадку, зброя дійсно малоефективна. Але по-перше, під час війни будь-яка зброя лишньою не буває, по=друге дареному коню в зуби не дивляться. Так що, дякуємо, нашим друзям з Норвегії за допомогу.
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20.04.2022 10:33 Ответить
От неликвидов избавляются. Это рогатки за очень большие бабки.
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20.04.2022 10:05 Ответить
Вікінгам ,безгранична уважуха!
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20.04.2022 10:08 Ответить
Ну, таки не 100 комплексів, а 100 ракет. Їх мали списати, але вирішили за краще подарувати Україні.
І то добре. З миру по нитці.

Сейчас правительство безвозмездно передало из арсенала Вооруженных сил зенитные ракеты «Мистраль» (около 100 ракет). Это тип противовоздушной обороны, который Вооруженные силы планировали заменить. Поэтому это не окажет серьезного воздействия на национальный оперативный потенциал из-за безвозмездной передачи ракет.

«Ракета будет выведена из эксплуатации вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине. Другие страны также пожертвовали аналогичные системы вооружений, сказал министр обороны.

Оружие уже вывезено из страны.
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20.04.2022 10:17 Ответить
Reuters: Норвегія передала Україні 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Mistral" для ураження низьколітаючих літаків та вертольотів - русским любителям полетов на низкой высоте посвящается...
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20.04.2022 10:25 Ответить
Спасибо, наши дорогие друзья потомки викингов, бесстрашного народа!
Спасибо солдат Эйра, девушка из Норвегии которая воюет за Украину!
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20.04.2022 10:32 Ответить
• Вага: 19,7 кг • Довжина: 1,86м • Діаметр: 90 мм • Максимальна дальність перехоплення: 7,5 км • Мінімальна дальність перехоплення: 500 м
https://www.youtube.com/watch?v=rO5JhqjL8dU
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20.04.2022 10:33 Ответить
Где-то читал что их пробовали французы против катеров использовать. Вроде получалось, только дорого. Так что комплекс хороший, только тяжёлый.
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20.04.2022 10:39 Ответить
как все. На кило тяжелее стингера и иглы, на три кила легче старстрика ...
Впрочем, они все тяжелее стакана и ложки ...
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20.04.2022 11:24 Ответить
Такую хрень приклепать на внедорожник....
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20.04.2022 10:43 Ответить
ПЗРК Stinger, Ігла, Piorun, Grom, Starstreak ... теперь еще и Mistral ...
Меню в заведении становится всё более разнообразным ...

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20.04.2022 11:29 Ответить
а Укрпочта по прежнему вынуждена развозить пенсию по сёлам еще со старыми "Иглами" ...

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20.04.2022 11:32 Ответить
Бендеро - мопiд "Карпати"!
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20.04.2022 14:14 Ответить
вважаю, що Чіжикову волонтери винні підігнати якусь ендуру KTM 350
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20.04.2022 19:19 Ответить
А что "NASAMS" зажали??
Кацапы сейчас боятся летать низко, а этот ЗРК до 16 км достает (они очень нужны)!!!
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20.04.2022 12:47 Ответить
если передадут с пусковыми Sibmad, то можно оборудовать ними все тральщики, и вообще весь вспомогательный флот.
На заглавном фото именно такая установка Sibmad с Mistral. Они выполняли задачу защиты корабля от противокорабельных ракет, в том числе крылатых (они схожи по лётным параметрам).
Нормальный дивайс с ИК ГСН и достаточно мощной БЧ. Детонация ракеты возможна дистанционным лазерным взрыателемм или в режиме контактного взрывателя.

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20.04.2022 12:55 Ответить
не даром они пошли от украинской королевы англии и франции
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20.04.2022 13:51 Ответить
 
 