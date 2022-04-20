Норвегия передала Украине 100 ПЗРК "Мистраль"
Правительство Норвегии передало на вооружение Украины более 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".
Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, информирует Цензор.НЕТ.
"Конфликт в Украине может быть длительным, и стране нужна международная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль", - говорит министр обороны Бьорн Арилд Грам.
Министр подчеркнул, что ПЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС, и которое будет очень полезно в борьбе с врагом.
"Сейчас правительство дарит Вооруженным силам Украины около 100 ракет противовоздушной обороны "Мистраль". Оружие уже направляется в Украину", - заявил министр обороны Норвегии.
Пожалуйста, подождите...
Після війни буде акція ліквідації поголовної безграмотності. Щоб стати корупціонером, не треба було бути грамотним. Тепер всі ці ..."освітяни", які латиницею пишуть "Галуна" і "Мукола" (Galuna, Mukola), будуть підмітати вулиці. Новій Україні потрібні будуть кваліфіковані кадри, бо проФФесури - викладачів (плитки) розвелося неміряно.
Містраль - назва апарату. Магістраль - дорога, чи щось подібне. Є різниця?
Спеціалісти-мовники...
Слава Україні
Я теж про це мрію, але пане, серйозно, озирніться навколо і розкрийте очі! нікому у владі наразі не потрібні розумні люди! Більше того, розумних, освічених людей у владі всіми силами уникають - очевидно, бо тупі керманичі не розуміють і бояться розумних людей, а заміть розумних стараються набирать як можна тупіших, але максимально вірних. Фактично, у тупих та вірних зараз зоряний час... а ви про підмітання вулиць.
Якщо вести країну в болото корупції, щоб вона не розвивалася, тоді освічені, креативні інтелектуали не потрібні. Head hunters їх заберуть за кордон, а тут лишаться самі "викладачі", бігунки по передачі хабарів, корупціонери, купи-продайщики, лінюхи, ідіоти, тупаки та інший бомонд.
Нічого не маю проти викладачів плитки - такі люди теж потрібні в любому суспільстві. Але мене просто бісить дрімуча безграмотність переважної більшості нашого суспільства. Таке враження, що до них прочитання текстів просто не пристає: як чують, так і говорять, нічого не знаючи і не розуміючи. Біороботи якісь. Причому всі проходять через те ЗНО. Нахріна воно взагалі потрібне? Чи на наступний день вони відразу все забувають? Чи не здають його? Коровам же всі хвости не крутять... Дивна річ.
А от якщо мета стоїть творити високотехнологічне суспільство, з виробництвом, наукою, ланцюжками підрядників, створенням складної вітчизняної техніки - Оооо... Тут вже треба зовсім інша якість населення! Тут вже ієрархія заслуг і цінності людини зовсім міняється. Корупціонер сідає до тюрми, а грамотний спеціаліст - отримує пожиттєву іпотеку, купує відразу в молодості будиночок, народжує дітей, які теж ростуть і вчаться на прикладі батьків.
От у чому різниця...
Ну, а про Магистраль вы , наверно, слышали.
При умінні можна і кр. ракету збити.
Дивився характеристику------- СУПЕР!!!
Ну, що орки!!???
Бажаю вам(пі*дарам) йти по "МАГІСТРАЛі" в пакеті ******* В МУХОСРАНСК!!!
АМІНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Розроблений у Франції, в 1987 році прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. В 2000 році було розроблено модернізований зразок - Mistral
Але літак теж може на малій висоті атакувати.
Длина (ракеты): 1,8 мМасса(ракеты): 19 кгМасса (пусковой установки): 24 кгМакс. скорость: 800 м/с (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M 2,6)Дальность стрельбы: 500-6000.Масса боевой части: 3 кгТип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC вольфрамового сплава.
Что Мистраль, что Магистраль
• Висока ймовірність вбивства
• Дуже висока швидкість (930 м/с) і маневреність (30G)
• Гарантована ефективність проти всіх типів цілей, в т.ч
БПЛА, високошвидкісний і високоманеврений нерухомий і поворотний
криловий літак
Гнучкість
• Денна та нічна робота
• Можливість розгортання в автономному або скоординованому режимі
• Кваліфікований для використання в суворих погодних умовах та екстремальних умовах
температури (-40°C до +71°C)
• Простота в експлуатації незалежно від умов місцевості
Простота експлуатації
• Режим «Вогонь і забудь».
• Просте тренування за допомогою симулятора в приміщенні та в польових умовах
система навчання
Характеристики ракети
• Вага: 19,7 кг
• Довжина: 1,86м
• Діаметр: 90 мм
• Максимальна дальність перехоплення: 7,5 км
• Мінімальна дальність перехоплення: 500 м
Особливості
• Може бути інтегрований в систему управління вогнем та координацію
системи, такі як LICORNE
https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/ https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/
І то добре. З миру по нитці.
Сейчас правительство безвозмездно передало из арсенала Вооруженных сил зенитные ракеты «Мистраль» (около 100 ракет). Это тип противовоздушной обороны, который Вооруженные силы планировали заменить. Поэтому это не окажет серьезного воздействия на национальный оперативный потенциал из-за безвозмездной передачи ракет.
«Ракета будет выведена из эксплуатации вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине. Другие страны также пожертвовали аналогичные системы вооружений, сказал министр обороны.
Оружие уже вывезено из страны.
Спасибо солдат Эйра, девушка из Норвегии которая воюет за Украину!
https://www.youtube.com/watch?v=rO5JhqjL8dU
Впрочем, они все тяжелее стакана и ложки ...
Меню в заведении становится всё более разнообразным ...
Кацапы сейчас боятся летать низко, а этот ЗРК до 16 км достает (они очень нужны)!!!
На заглавном фото именно такая установка Sibmad с Mistral. Они выполняли задачу защиты корабля от противокорабельных ракет, в том числе крылатых (они схожи по лётным параметрам).
Нормальный дивайс с ИК ГСН и достаточно мощной БЧ. Детонация ракеты возможна дистанционным лазерным взрыателемм или в режиме контактного взрывателя.