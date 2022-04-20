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Норвегія (713) допомога (7869) ПЗРК (29)

Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Містраль"

Уряд Норвегії передав на озброєння України понад 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Містраль".

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, інформує Цензор.НЕТ

Норвегія передала Україні 100 ПЗРК Містраль 01

"Конфлікт в Україні може бути тривалим, і країні потрібна міжнародна підтримка, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив передати Україні систему протиповітряної оборони "Містраль", - каже міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Міністр підкреслив, що ПЗРК "Містраль" – це ефективна зброя, яка застосовувалася у ВМС, і яка буде дуже корисною в боротьбі з ворогом.

"Зараз уряд дарує Збройним силам України  близько 100 ракет протиповітряної оборони "Містраль". Зброя вже прямує до України", - заявив міністр оборони Норвегії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенті Норвегії пропонують передати Україні ППО NASAMS і ударні ракети NSM
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Топ коментарі
+54
Дякуємо.
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20.04.2022 09:26
+41
Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 09:26
+36
Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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20.04.2022 09:30
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20.04.2022 09:26 Відповісти
Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 09:26 Відповісти
Так Містраль,чи Магістраль?Хоча яка різниця-аби лапотних збивала.
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20.04.2022 09:29 Відповісти
Наші також ******* написати "летальні" апарати замість літальні.

Після війни буде акція ліквідації поголовної безграмотності. Щоб стати корупціонером, не треба було бути грамотним. Тепер всі ці ..."освітяни", які латиницею пишуть "Галуна" і "Мукола" (Galuna, Mukola), будуть підмітати вулиці. Новій Україні потрібні будуть кваліфіковані кадри, бо проФФесури - викладачів (плитки) розвелося неміряно.
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20.04.2022 10:12 Відповісти
Літальні ті що літають. Летальні ті що убивають. Є різниця?
Містраль - назва апарату. Магістраль - дорога, чи щось подібне. Є різниця?
Спеціалісти-мовники...
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20.04.2022 11:01 Відповісти
Невдале порівняння з викладачами плитки. Знаю людей - плиточників з двома технічми освітами. З природничою сам. І повірте мені освідчені,ерудовані люди. Хочте вдале порівняння ,то порівнюйте з депутатами.
Слава Україні
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20.04.2022 11:49 Відповісти
непрофесійність і неосвіченість на керівних посадах це тепер общємірованая практика.
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20.04.2022 11:52 Відповісти
Дякую вам, ви шикарно насмішили
Я теж про це мрію, але пане, серйозно, озирніться навколо і розкрийте очі! нікому у владі наразі не потрібні розумні люди! Більше того, розумних, освічених людей у владі всіми силами уникають - очевидно, бо тупі керманичі не розуміють і бояться розумних людей, а заміть розумних стараються набирать як можна тупіших, але максимально вірних. Фактично, у тупих та вірних зараз зоряний час... а ви про підмітання вулиць.
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20.04.2022 11:58 Відповісти
Так ото ж.
Якщо вести країну в болото корупції, щоб вона не розвивалася, тоді освічені, креативні інтелектуали не потрібні. Head hunters їх заберуть за кордон, а тут лишаться самі "викладачі", бігунки по передачі хабарів, корупціонери, купи-продайщики, лінюхи, ідіоти, тупаки та інший бомонд.
Нічого не маю проти викладачів плитки - такі люди теж потрібні в любому суспільстві. Але мене просто бісить дрімуча безграмотність переважної більшості нашого суспільства. Таке враження, що до них прочитання текстів просто не пристає: як чують, так і говорять, нічого не знаючи і не розуміючи. Біороботи якісь. Причому всі проходять через те ЗНО. Нахріна воно взагалі потрібне? Чи на наступний день вони відразу все забувають? Чи не здають його? Коровам же всі хвости не крутять... Дивна річ.

А от якщо мета стоїть творити високотехнологічне суспільство, з виробництвом, наукою, ланцюжками підрядників, створенням складної вітчизняної техніки - Оооо... Тут вже треба зовсім інша якість населення! Тут вже ієрархія заслуг і цінності людини зовсім міняється. Корупціонер сідає до тюрми, а грамотний спеціаліст - отримує пожиттєву іпотеку, купує відразу в молодості будиночок, народжує дітей, які теж ростуть і вчаться на прикладі батьків.

От у чому різниця...
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20.04.2022 13:12 Відповісти
Мистраль (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA окс . mistral, прилагательное от слова «хозяин, мастер») - холодный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80 северо -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 западный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80 ветер , дующий с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B Севенн на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5 средиземноморское побережье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франции в весенние месяцы.
Ну, а про Магистраль вы , наверно, слышали.
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20.04.2022 10:59 Відповісти
Магістралями нажаль не збити кацапальотів
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20.04.2022 14:35 Відповісти
Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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20.04.2022 09:30 Відповісти
Дякуємо
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20.04.2022 09:32 Відповісти
А проти чого ця зброя? проти ракет?
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20.04.2022 09:33 Відповісти
Против вертолетов... бесполезная тема.
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20.04.2022 09:38 Відповісти
Кацап - 3,14#добол
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20.04.2022 10:00 Відповісти
Где ты кацапа увидел? В зеркале?
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20.04.2022 10:07 Відповісти
кацапа, а ти за спиною не стій
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20.04.2022 18:01 Відповісти
то есть глядя на список стран-операторов выходит что они все тупые и не знают что покупают
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20.04.2022 15:36 Відповісти
Низьколітаючі цілі - вертушки, літаки.
При умінні можна і кр. ракету збити.
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20.04.2022 10:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=W6EO9D51UIc
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20.04.2022 10:29 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mistral_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A) Mistral (ПЗРК)
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20.04.2022 09:35 Відповісти
ДЯКУЄМО НОРВЕГІЯ!!!
Дивився характеристику------- СУПЕР!!!

Ну, що орки!!???
Бажаю вам(пі*дарам) йти по "МАГІСТРАЛі" в пакеті ******* В МУХОСРАНСК!!!
АМІНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2022 09:36 Відповісти
Це типа таке https://youtu.be/LynIGiIGs1I
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20.04.2022 09:36 Відповісти
Ви вмієте писати, писаки ! Містраль чи магістраль. Деколи перечитуйте, що виставляєте
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20.04.2022 09:38 Відповісти
А ти читати умієш, читач? Містраль назва, а не дорога!
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20.04.2022 11:03 Відповісти
Mistral - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносний зенітно-ракетний комплекс , призначений для ураження цілей на малих висотах типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80 гелікоптер та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак .

Розроблений у Франції, в 1987 році прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. В 2000 році було розроблено модернізований зразок - Mistral
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20.04.2022 11:05 Відповісти
проложимо магістраль на мацкву!......
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20.04.2022 09:39 Відповісти
Мы скоро носом крутить начнем. А ві знаєтє, Софочка, што із Магістралі сіводня нікто нє стрєляєт
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20.04.2022 09:40 Відповісти
він має назву "Містраль". використовується практично тільки проти гелікоптерів, проти літаків ефективність ніяка.
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20.04.2022 09:44 Відповісти
Свистишь, эксперд
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20.04.2022 10:01 Відповісти
Якщо маєш на увазі висоту - то так - до 3 км.
Але літак теж може на малій висоті атакувати.
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20.04.2022 10:06 Відповісти
«Мистраль» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Mistral) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 переносной зенитный ракетный комплекс , предназначенный для поражения низколетящих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов противника
Длина (ракеты): 1,8 мМасса(ракеты): 19 кгМасса (пусковой установки): 24 кгМакс. скорость: 800 м/с (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 M 2,6)Дальность стрельбы: 500-6000.Масса боевой части: 3 кгТип боевой части: осколочная с готовыми (приблизительно 1800 шт.) осколками сферической формы из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC вольфрамового сплава.
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20.04.2022 10:38 Відповісти
Гарна новина. Утилізуємо трохи русофашистського мотлоху. Слава Україні!
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20.04.2022 09:45 Відповісти
Норвегія передала Україні 100 ПЗРК "Магістраль Джерело:
Что Мистраль, что Магистраль
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20.04.2022 09:49 Відповісти
Це називається - нормальний сусід 😎👍
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20.04.2022 09:51 Відповісти
Ефективність
• Висока ймовірність вбивства
• Дуже висока швидкість (930 м/с) і маневреність (30G)
• Гарантована ефективність проти всіх типів цілей, в т.ч
БПЛА, високошвидкісний і високоманеврений нерухомий і поворотний
криловий літак
Гнучкість
• Денна та нічна робота
• Можливість розгортання в автономному або скоординованому режимі
• Кваліфікований для використання в суворих погодних умовах та екстремальних умовах
температури (-40°C до +71°C)
• Простота в експлуатації незалежно від умов місцевості
Простота експлуатації
• Режим «Вогонь і забудь».
• Просте тренування за допомогою симулятора в приміщенні та в польових умовах
система навчання
Характеристики ракети
• Вага: 19,7 кг
• Довжина: 1,86м
• Діаметр: 90 мм
• Максимальна дальність перехоплення: 7,5 км
• Мінімальна дальність перехоплення: 500 м
Особливості
• Може бути інтегрований в систему управління вогнем та координацію
системи, такі як LICORNE

https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/ https://www.mbda-systems.com/product/mistral-manpads/

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20.04.2022 09:55 Відповісти
Комплексів чи ракет, Містралів, чи Магістралів, кокс чи анаша?
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20.04.2022 09:56 Відповісти
Вагома поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!! Хто не в темі - хай не бреше!
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20.04.2022 10:01 Відповісти
обязательно на каждой теме найдется ванька скрепный гандоныш который вкинет оружие не куда не годится
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20.04.2022 10:05 Відповісти
В даному випадку, зброя дійсно малоефективна. Але по-перше, під час війни будь-яка зброя лишньою не буває, по=друге дареному коню в зуби не дивляться. Так що, дякуємо, нашим друзям з Норвегії за допомогу.
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20.04.2022 10:33 Відповісти
От неликвидов избавляются. Это рогатки за очень большие бабки.
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20.04.2022 10:05 Відповісти
Вікінгам ,безгранична уважуха!
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20.04.2022 10:08 Відповісти
Ну, таки не 100 комплексів, а 100 ракет. Їх мали списати, але вирішили за краще подарувати Україні.
І то добре. З миру по нитці.

Сейчас правительство безвозмездно передало из арсенала Вооруженных сил зенитные ракеты «Мистраль» (около 100 ракет). Это тип противовоздушной обороны, который Вооруженные силы планировали заменить. Поэтому это не окажет серьезного воздействия на национальный оперативный потенциал из-за безвозмездной передачи ракет.

«Ракета будет выведена из эксплуатации вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине. Другие страны также пожертвовали аналогичные системы вооружений, сказал министр обороны.

Оружие уже вывезено из страны.
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20.04.2022 10:17 Відповісти
Reuters: Норвегія передала Україні 100 переносних зенітно-ракетних комплексів "Mistral" для ураження низьколітаючих літаків та вертольотів - русским любителям полетов на низкой высоте посвящается...
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20.04.2022 10:25 Відповісти
Спасибо, наши дорогие друзья потомки викингов, бесстрашного народа!
Спасибо солдат Эйра, девушка из Норвегии которая воюет за Украину!
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20.04.2022 10:32 Відповісти
• Вага: 19,7 кг • Довжина: 1,86м • Діаметр: 90 мм • Максимальна дальність перехоплення: 7,5 км • Мінімальна дальність перехоплення: 500 м
https://www.youtube.com/watch?v=rO5JhqjL8dU
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20.04.2022 10:33 Відповісти
Где-то читал что их пробовали французы против катеров использовать. Вроде получалось, только дорого. Так что комплекс хороший, только тяжёлый.
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20.04.2022 10:39 Відповісти
как все. На кило тяжелее стингера и иглы, на три кила легче старстрика ...
Впрочем, они все тяжелее стакана и ложки ...
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20.04.2022 11:24 Відповісти
Такую хрень приклепать на внедорожник....
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20.04.2022 10:43 Відповісти
ПЗРК Stinger, Ігла, Piorun, Grom, Starstreak ... теперь еще и Mistral ...
Меню в заведении становится всё более разнообразным ...

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20.04.2022 11:29 Відповісти
а Укрпочта по прежнему вынуждена развозить пенсию по сёлам еще со старыми "Иглами" ...

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20.04.2022 11:32 Відповісти
Бендеро - мопiд "Карпати"!
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20.04.2022 14:14 Відповісти
вважаю, що Чіжикову волонтери винні підігнати якусь ендуру KTM 350
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20.04.2022 19:19 Відповісти
А что "NASAMS" зажали??
Кацапы сейчас боятся летать низко, а этот ЗРК до 16 км достает (они очень нужны)!!!
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20.04.2022 12:47 Відповісти
если передадут с пусковыми Sibmad, то можно оборудовать ними все тральщики, и вообще весь вспомогательный флот.
На заглавном фото именно такая установка Sibmad с Mistral. Они выполняли задачу защиты корабля от противокорабельных ракет, в том числе крылатых (они схожи по лётным параметрам).
Нормальный дивайс с ИК ГСН и достаточно мощной БЧ. Детонация ракеты возможна дистанционным лазерным взрыателемм или в режиме контактного взрывателя.

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20.04.2022 12:55 Відповісти
не даром они пошли от украинской королевы англии и франции
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20.04.2022 13:51 Відповісти
 
 