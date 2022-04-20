РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Война
32 802 72
самолет (3551) США (24807) Воздушные силы (1990)

Украина не получала новые самолеты от партнеров, - Командование Воздушных Сил ВСУ

літак

Украина не получала новые самолеты от партнеров!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Официально! Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне в Пентагоне заявили, что сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад.

Читайте: США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
Правильно ,так и наго всем говорить ...а там Бог его знает ...
показать весь комментарий
20.04.2022 10:44
+26
показать весь комментарий
20.04.2022 10:50
+25
Прочитайте уважніше заяву Пентагону. Вони написали що літаків стало більше ніж два тижні тому і що вони дали запчастини. Тобто більше не обов'язково означаэ що вони щось передали
показать весь комментарий
20.04.2022 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно ,так и наго всем говорить ...а там Бог его знает ...
показать весь комментарий
20.04.2022 10:44 Ответить
Який сенс приховувати, якщо Пентагон вже зробив заяву?
показать весь комментарий
20.04.2022 10:45 Ответить
Прочитайте уважніше заяву Пентагону. Вони написали що літаків стало більше ніж два тижні тому і що вони дали запчастини. Тобто більше не обов'язково означаэ що вони щось передали
показать весь комментарий
20.04.2022 10:49 Ответить
Я написала про це нижче.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:07 Ответить
@PentagonPresSec заявив, що нещодавно Україна "отримала додаткові літаки та частини літаків, щоб допомогти їм отримати більше літаків в повітрі"
показать весь комментарий
20.04.2022 12:40 Ответить
все верно... Украина не получала НОВЫЕ самолеты.

И не соврали и враг ресурсы тратит. И на перепроверку, напр. "хлама" в Молдове. рискуя своими крысами.

показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
У Молдові досі лишилися шість "Мігів". За офіційними даними, всі вони у робочому стані - але цього ніхто не знає напевно. Літаки давно не піднімалися у повітря (найімовірніше, ще з минулого сторіччя), бракувало технічного та льотного складу для їхнього обслуговування.
Кишиневу вони не потрібні, взагалі. Уряд кілька разів оголошував аукціон, і без успіху. Кілька разів звучало навіть питання про їхню утилізацію.

А от Україні вони життєво необхідні у цій війні. Авіаремонтні заводи могли перевірити їхню функціональність і запустити у бій, а якщо це неможливо - то використати їх як банк запчастин. Тому, за даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки - і отримало категоричну відмову, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію".

Минулої осені, коли Москва шантажувала Кишинів відключенням газу, Україна, хоч і мала сама проблеми із газовим балансом - але знайшла можливість для постачання транзитного газу до сусідів, щоби врятувати від зупинки їхню ГТС.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/
показать весь комментарий
20.04.2022 11:49 Ответить
Подразделение Правительства Моловы, в чьем ведении находятся шесть истребителей МИГ-29, заявило, что не получало запроса Украины относительно продажи самолетов.

Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук заявил, что от этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он.

ранее https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/ https://www.eurointegration.com.ua распространило фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.

"Опрошенные "Думской" специалисты едины во мнении: коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.

На молдавском аэродроме Маркулешты, действительно, стоит шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.

Редакция "Думской" хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.

Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).

Друзья, у Молдовы нет танков!

В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.

Слава Украине! "
показать весь комментарий
20.04.2022 12:29 Ответить
а звідки у НАТО запчастини на совкові літки взялися? - ці літаки ремонтуються виключно в козлостані та в Україні. Швидше за все вони розібрали свої МіГи і передали у вигляді "запчастин"
показать весь комментарий
20.04.2022 11:25 Ответить
Що про це скажуть в офісі презедента?
Вони точно мають знати були літаки чи ні.
Може де в Єрмака затримались?
показать весь комментарий
20.04.2022 10:44 Ответить
Чи може ЗМІ перед цим перекрутили заяву Пентагону, видаючи бажане за дійсне?

"В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного авіафлоту.

Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, інформує із посиланням на https://ukrainian.voanews.com/a/6536384.html Голос Америки .

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому.
І це не випадково", - сказав Кірбі."

показать весь комментарий
20.04.2022 10:52 Ответить
Саме це ймовірно.
Але і деза не зайва, щоб кацапам життя малиною не здавалось…
показать весь комментарий
20.04.2022 11:00 Ответить
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ не нові літаки, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ як зрозуміли журналісти зі слів речника Пентагону.



"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні повідомили, що Україна отримала з інших країн допомогу, що https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138083/ дозволила збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ. "Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив Кірбі.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/
показать весь комментарий
20.04.2022 12:01 Ответить
мля... А Пентагон сказав, що передали. Брехня на брехні всюди.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:45 Ответить
Ні, Пентагон цього не казав. Вони лише казали що за їхнього сприяння літаків у нас стало більше. Що відповідає дійсності.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:48 Ответить
Нічого пентагон не казав,вони мали на увазі ,що запчастини допоможуть збільшити кількість літаків придатних до польотів за рахунок ремонту вже наявних в країні,які раніше не літали в силу технічних несправностей,от і все.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:49 Ответить
Ты дебил? Сброс дезинфы, это часть работы спецслужб.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:49 Ответить
Журналісти неправильно зрозуміли, що сказав Пентагон. Йдеться про допомогу, яку Україна отримала не від Сполучених Штатів.

"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони отримали додаткові платформи, а також деталі, що дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив речник Пентагону Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи", утім, CNN повідомляє з посиланням на Кірбі про передачу Україні винищувача (у однині). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340791/
показать весь комментарий
20.04.2022 12:10 Ответить
що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот
показать весь комментарий
20.04.2022 14:40 Ответить
Це не так багато, але більше та краще аніж зовсім нічого...
показать весь комментарий
20.04.2022 10:45 Ответить
Нові ні,а не нові?)
показать весь комментарий
20.04.2022 10:46 Ответить
Люди не вміють читати . Барани 30 років дивитися серіали і проче TV гамно . Мозок обезточений 😁😁😁
показать весь комментарий
20.04.2022 11:29 Ответить
А шо такоє? Єрмак знову вирішив попіаритися та заодно щось злити?
показать весь комментарий
20.04.2022 10:47 Ответить
Навіщо Пентагон взагалі таку заяву робив?Я думаю така інформація має бути секретною.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:48 Ответить
Хоча Кірбі каже, що Україна отримала платформи та запчастини до них - фактично літаки в розібраному стані.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:50 Ответить
А зачем американцам скрывать поставки самолётов? Разве это незаконно?
показать весь комментарий
20.04.2022 10:58 Ответить
Навіщо мокшам давати наводки.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:00 Ответить
Американцы не скрывают что дают нам оружие. Даже закон про Ленд Лиз на стадии принятия. Почему именно про самолёты надо скрывать информацию?
показать весь комментарий
20.04.2022 12:38 Ответить
ну да, например, польская платформа выглядит так:

остается только кое-где закрасить-подкрасить, и нанести свой пиксель ...
показать весь комментарий
20.04.2022 12:15 Ответить
Вибачте, шановні, що забули вам прозвітувати передали чи ні. Добрі справи робляться тихо, щоб не зглазити, щоб не узнав, кому не треба.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:48 Ответить
так тихо, как подготовка властей к фазе с 24.02.22?

без паники.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:59 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 10:50 Ответить
Люди так і не зрозуміли суть. Літаків стало більше за рахунок ремонту та постачання запчастин на ті із них, які вже в Україні.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:50 Ответить
Ви ще про це джерело забули

показать весь комментарий
20.04.2022 10:59 Ответить
З цього джерела, нажаль, жодного літака не було - тільки танки та ббм.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:43 Ответить
Трактор в небі дир-дир-дир - ваших нєт !
показать весь комментарий
20.04.2022 13:49 Ответить
Если не получали то ето большой минус западным странам. А если получали то какого х***я оправдываться перед росийскими фашистами. Те не стесняются наемников и оружие закупать в третьих странах и даже террористов нанимают на войну в Украине. Мы же как какие то обиженки постоянно оправдываемся что защищаем свою страну. Кремль специально привил нам комплекс неполноценности что нам стыдно защищать Украину.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:51 Ответить
рашка даже точки у лугандону дала еще в марте
показать весь комментарий
20.04.2022 10:59 Ответить
А декому навіть соромно розмовляти українською.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:02 Ответить
Ще мацков1я прищепила нам в1дчуття меншовартост1 ( на щастя, не ус1м) нашо1 гарно1 укра1нсько1 сп1вучо1 мови - так, що ми дос1 сп1лкуемося чужинською мовою смертельного ворога, п1дтримуючи таким чином культуру народу, що знищуе у цей момент Укра1ну. Що ти думаеш з цього приводу? У св1т1 усе пов"язане, нав1ть якщо з першого погляду зв"зок непом1тний 1 люди над ц1м не замислюються. Чув таке: ти бачиш кота? н1? -А в1н э. А тоб1 соромно розмовляти укра1нською, тому що "городськ1" русоф1ли тебе назвуть кугутом? Тьху на них та вивчи нашу мову, якщо ти за Укра1ну. СЛАВА УКРА1н1 !
показать весь комментарий
20.04.2022 14:16 Ответить
Нема в нас літаків! Але якщо потрібно буде вони з*являться. **** не ясно? Такі літаки в воєнтозі вільно продаються, волонтери скинуться й підгонять.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:56 Ответить
-США кажуть, що вони передали танки та БТРи,
-ЗСУ: та які танки і БТРи ви що?
-США кажуть, що були поставлені літаки та запчастини до них,
-ЗСУ: та брешуть вони. Де ті літаки?
-США кажуть, що вони передали Патріоти та ракети середньої дальності,
-ЗСУ: От чого нема того нема.
показать весь комментарий
20.04.2022 10:56 Ответить
діду а танк є...
показать весь комментарий
20.04.2022 11:05 Ответить
"США кажуть, що були поставлені літаки та запчастини до них"

США не казали, що були поставлені літаки - США казали тільки про запчастини.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:44 Ответить
литакы колесной сборки...шо непонятно?
показать весь комментарий
20.04.2022 11:58 Ответить
"Літаківтамнєт! Такі літаки можна купити у будь-якому воєнторзі!" От така мала б бути заява...
показать весь комментарий
20.04.2022 10:57 Ответить
Новых нет. В военторге только на комиссии.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:00 Ответить
В Пентагоне целый штат Жириновских.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:04 Ответить
Polacy dawno dali pomysł aby samoloty rozmontować i przekazać jako części i tak właśnie sie stało. Po złożeniu to normalny samolot bojowy
показать весь комментарий
20.04.2022 11:05 Ответить
Chjo vi kipishite , razve Ukraina nedalzhna vesti infovainu , ni vsjo nada gavaritj kak jestj , a inagda nada mnoga gavaritj chepuhu chtobi vrag lamal svai paslednije astatki mazgov !!!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 11:05 Ответить
Чому ви дивуєтесь? Так і повинно бути.
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання та до виборів" © Отто фон Бісмарк
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
Граждане, о чём базар? Надо просто спросить у Арестовича. Он знает всё, о планах российской
армии, о действиях украинской и о намерениях западных стран.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
Непонятно, к чему такие заявления? Разве кто-то говорил о новых самолётах?
показать весь комментарий
20.04.2022 11:14 Ответить
Немало наших ЗМІ подали новини саме про літаки.
Закиньте в пошук гуглу https://lb.ua/world/2022/04/19/514029_pentagoni_zayavili_shcho_ukraina.html "У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки", побачите.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:23 Ответить
І це капець як набридло вже. В ЗМІ працюють ідіоти чи провокатори?
В заяві Пентагону не було згадки про нові літаки. Вони лише посприяли тому, щоб українці змогли відремонтувати ті літаки, які були в напіврозібраному стані. Тобто, купили для нас запчастини в тих, в кого вони були. ВСЕ!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:48 Ответить
У ЗМ1 працюють як 1д1оти, також 1 провокатори.
показать весь комментарий
20.04.2022 14:27 Ответить
у нас их нет, но если полезете то применим по полной)) как говорила знаменитая киевлянка Голда Меир
показать весь комментарий
20.04.2022 11:14 Ответить
так и надо, пусть пердаки у кацапов лопаются от умственного напряжения
показать весь комментарий
20.04.2022 11:15 Ответить
А докажіть, що це Бог нам їм послав
показать весь комментарий
20.04.2022 11:23 Ответить
Так було у Другу Світову. Коли побачать,що перемагаєм, дадуть.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:24 Ответить
труднощі перекладу і звичайна журналістська шиза. Пентагон не заявляв, що хтось дав Україні літаки!
показать весь комментарий
20.04.2022 11:36 Ответить
"Нових", може, й не передали, але "кількість літаків збільшилась". Вперше з початку війни(!!!) більше доби жодної повітряної тривоги, а коли в моєму районі зранку люди побачили декілька літаків, що низько літіли(у напрямку орків), голова району заспокоїв, що то наші, так що все не так погано
показать весь комментарий
20.04.2022 12:12 Ответить
Троллинг 80-го уровня. Мы ничего не давали, но самолетов у Украины стало больше. Просто красавчики!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:13 Ответить
Літаків стало більше, ніж менше, але нам нічого не передавали.
Молодці!
Іхтамнєт по американськи
Взагалі нафіга щось заявляти. Прилетіло з неба в тім'ячко - і на концерт до кабзона. А хто, чим, звідки - навіщо це москалю знати?
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59 Ответить
йшов 56 день війни, а наші люди і досі не зрозуміли, що не все має бути озвучене в публічний простір
показать весь комментарий
20.04.2022 13:08 Ответить
Нэ нэ...
Нових не було...
показать весь комментарий
20.04.2022 13:42 Ответить
Само собой. Запчасти вообще в военторге купили. И это должно было быть единственным пояснением за весь период войны относительно любого вооружения, а не трындеть на весь мир, кто что дает.
А тех, кто трындит другое, пора штрафовать за дезинформацию и гнусный наклеп.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:43 Ответить
Жаль що до влади так пізно доходить, у нас цієї авіації по складах стільки що на 10 воєн вистачить, скоро й f16 з mq reaper'ами знайдуть.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:47 Ответить
потрібно запрашувати в Штатів "томогавки"... з різними зарядами, щоб в кацапні боялись на "красну площу" й мавзолей виходити... і не тільки... хай з бункерів й не вилазять.
показать весь комментарий
20.04.2022 14:00 Ответить
Шасси открутили. Перевезли через границу отдельно платформу и шасси Прикрутили шасси обратно. Получился не новый, но вполне пригодный для бд самолет.
показать весь комментарий
21.04.2022 00:17 Ответить
 
 