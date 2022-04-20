Украина не получала новые самолеты от партнеров, - Командование Воздушных Сил ВСУ
Украина не получала новые самолеты от партнеров!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Официально! Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники", – говорится в сообщении.
Отметим, накануне в Пентагоне заявили, что сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад.
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+69 Мистер Икс 00711c20
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Пожалуйста, подождите...
И не соврали и враг ресурсы тратит. И на перепроверку, напр. "хлама" в Молдове. рискуя своими крысами.
Кишиневу вони не потрібні, взагалі. Уряд кілька разів оголошував аукціон, і без успіху. Кілька разів звучало навіть питання про їхню утилізацію.
А от Україні вони життєво необхідні у цій війні. Авіаремонтні заводи могли перевірити їхню функціональність і запустити у бій, а якщо це неможливо - то використати їх як банк запчастин. Тому, за даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки - і отримало категоричну відмову, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію".
Минулої осені, коли Москва шантажувала Кишинів відключенням газу, Україна, хоч і мала сама проблеми із газовим балансом - але знайшла можливість для постачання транзитного газу до сусідів, щоби врятувати від зупинки їхню ГТС.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/
Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук заявил, что от этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он.
ранее https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/ https://www.eurointegration.com.ua распространило фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.
"Опрошенные "Думской" специалисты едины во мнении: коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.
На молдавском аэродроме Маркулешты, действительно, стоит шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.
Редакция "Думской" хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.
Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).
Друзья, у Молдовы нет танков!
В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.
Слава Украине! "
Вони точно мають знати були літаки чи ні.
Може де в Єрмака затримались?
"В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного авіафлоту.
Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, інформує із посиланням на https://ukrainian.voanews.com/a/6536384.html Голос Америки .
"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому.
І це не випадково", - сказав Кірбі."
Але і деза не зайва, щоб кацапам життя малиною не здавалось…
"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у роз'ясненні.
Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні повідомили, що Україна отримала з інших країн допомогу, що https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138083/ дозволила збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ. "Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив Кірбі.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/
"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони отримали додаткові платформи, а також деталі, що дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив речник Пентагону Кірбі.
У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи", утім, CNN повідомляє з посиланням на Кірбі про передачу Україні винищувача (у однині). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340791/
остается только кое-где закрасить-подкрасить, и нанести свой пиксель ...
без паники.
-ЗСУ: та які танки і БТРи ви що?
-США кажуть, що були поставлені літаки та запчастини до них,
-ЗСУ: та брешуть вони. Де ті літаки?
-США кажуть, що вони передали Патріоти та ракети середньої дальності,
-ЗСУ: От чого нема того нема.
США не казали, що були поставлені літаки - США казали тільки про запчастини.
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання та до виборів" © Отто фон Бісмарк
армии, о действиях украинской и о намерениях западных стран.
Закиньте в пошук гуглу https://lb.ua/world/2022/04/19/514029_pentagoni_zayavili_shcho_ukraina.html "У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки", побачите.
В заяві Пентагону не було згадки про нові літаки. Вони лише посприяли тому, щоб українці змогли відремонтувати ті літаки, які були в напіврозібраному стані. Тобто, купили для нас запчастини в тих, в кого вони були. ВСЕ!
Молодці!
Іхтамнєт по американськи
Взагалі нафіга щось заявляти. Прилетіло з неба в тім'ячко - і на концерт до кабзона. А хто, чим, звідки - навіщо це москалю знати?
Нових не було...
А тех, кто трындит другое, пора штрафовать за дезинформацию и гнусный наклеп.