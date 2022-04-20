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Україна не отримувала нові літаки від партнерів, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

літак

Україна не отримувала нові літаки від партнерів!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Офіційно! Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, напередодні в Пентагоні заявили, що зараз Україна має більше літаків-винищувачів, ніж два тижні тому.

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Топ коментарі
+69
Правильно ,так и наго всем говорить ...а там Бог его знает ...
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20.04.2022 10:44
+26
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20.04.2022 10:50
+25
Прочитайте уважніше заяву Пентагону. Вони написали що літаків стало більше ніж два тижні тому і що вони дали запчастини. Тобто більше не обов'язково означаэ що вони щось передали
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20.04.2022 10:49
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Правильно ,так и наго всем говорить ...а там Бог его знает ...
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Який сенс приховувати, якщо Пентагон вже зробив заяву?
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20.04.2022 10:45 Відповісти
Прочитайте уважніше заяву Пентагону. Вони написали що літаків стало більше ніж два тижні тому і що вони дали запчастини. Тобто більше не обов'язково означаэ що вони щось передали
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20.04.2022 10:49 Відповісти
Я написала про це нижче.
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20.04.2022 11:07 Відповісти
@PentagonPresSec заявив, що нещодавно Україна "отримала додаткові літаки та частини літаків, щоб допомогти їм отримати більше літаків в повітрі"
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20.04.2022 12:40 Відповісти
все верно... Украина не получала НОВЫЕ самолеты.

И не соврали и враг ресурсы тратит. И на перепроверку, напр. "хлама" в Молдове. рискуя своими крысами.

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20.04.2022 11:10 Відповісти
У Молдові досі лишилися шість "Мігів". За офіційними даними, всі вони у робочому стані - але цього ніхто не знає напевно. Літаки давно не піднімалися у повітря (найімовірніше, ще з минулого сторіччя), бракувало технічного та льотного складу для їхнього обслуговування.
Кишиневу вони не потрібні, взагалі. Уряд кілька разів оголошував аукціон, і без успіху. Кілька разів звучало навіть питання про їхню утилізацію.

А от Україні вони життєво необхідні у цій війні. Авіаремонтні заводи могли перевірити їхню функціональність і запустити у бій, а якщо це неможливо - то використати їх як банк запчастин. Тому, за даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати ці літаки - і отримало категоричну відмову, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію".

Минулої осені, коли Москва шантажувала Кишинів відключенням газу, Україна, хоч і мала сама проблеми із газовим балансом - але знайшла можливість для постачання транзитного газу до сусідів, щоби врятувати від зупинки їхню ГТС.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/
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20.04.2022 11:49 Відповісти
Подразделение Правительства Моловы, в чьем ведении находятся шесть истребителей МИГ-29, заявило, что не получало запроса Украины относительно продажи самолетов.

Бывший администратор Международного аэропорта Мэркулешть Владимир Майдук заявил, что от этих самолетов остались только кабины, а запчасти распроданы", - отметил он.

ранее https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/17/7137956/ https://www.eurointegration.com.ua распространило фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.

"Опрошенные "Думской" специалисты едины во мнении: коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.

На молдавском аэродроме Маркулешты, действительно, стоит шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.

Редакция "Думской" хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.

Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).

Друзья, у Молдовы нет танков!

В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.

Слава Украине! "
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20.04.2022 12:29 Відповісти
а звідки у НАТО запчастини на совкові літки взялися? - ці літаки ремонтуються виключно в козлостані та в Україні. Швидше за все вони розібрали свої МіГи і передали у вигляді "запчастин"
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20.04.2022 11:25 Відповісти
Що про це скажуть в офісі презедента?
Вони точно мають знати були літаки чи ні.
Може де в Єрмака затримались?
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Чи може ЗМІ перед цим перекрутили заяву Пентагону, видаючи бажане за дійсне?

"В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного авіафлоту.

Про це заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, інформує із посиланням на https://ukrainian.voanews.com/a/6536384.html Голос Америки .

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому.
І це не випадково", - сказав Кірбі."

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20.04.2022 10:52 Відповісти
Саме це ймовірно.
Але і деза не зайва, щоб кацапам життя малиною не здавалось…
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20.04.2022 11:00 Відповісти
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ не нові літаки, https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ як зрозуміли журналісти зі слів речника Пентагону.



"Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації повітряних Сил, що дозволить поставити до строю більше техніки", - йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні повідомили, що Україна отримала з інших країн допомогу, що https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/19/7138083/ дозволила збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ. "Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив Кірбі.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/
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20.04.2022 12:01 Відповісти
мля... А Пентагон сказав, що передали. Брехня на брехні всюди.
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20.04.2022 10:45 Відповісти
Ні, Пентагон цього не казав. Вони лише казали що за їхнього сприяння літаків у нас стало більше. Що відповідає дійсності.
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20.04.2022 10:48 Відповісти
Нічого пентагон не казав,вони мали на увазі ,що запчастини допоможуть збільшити кількість літаків придатних до польотів за рахунок ремонту вже наявних в країні,які раніше не літали в силу технічних несправностей,от і все.
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20.04.2022 10:49 Відповісти
Ты дебил? Сброс дезинфы, это часть работы спецслужб.
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20.04.2022 10:49 Відповісти
Журналісти неправильно зрозуміли, що сказав Пентагон. Йдеться про допомогу, яку Україна отримала не від Сполучених Штатів.

"Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони отримали додаткові платформи, а також деталі, що дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", - заявив речник Пентагону Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи", утім, CNN повідомляє з посиланням на Кірбі про передачу Україні винищувача (у однині). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138095/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340791/
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20.04.2022 12:10 Відповісти
що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот
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20.04.2022 14:40 Відповісти
Це не так багато, але більше та краще аніж зовсім нічого...
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20.04.2022 10:45 Відповісти
Нові ні,а не нові?)
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20.04.2022 10:46 Відповісти
Люди не вміють читати . Барани 30 років дивитися серіали і проче TV гамно . Мозок обезточений 😁😁😁
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20.04.2022 11:29 Відповісти
А шо такоє? Єрмак знову вирішив попіаритися та заодно щось злити?
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20.04.2022 10:47 Відповісти
Навіщо Пентагон взагалі таку заяву робив?Я думаю така інформація має бути секретною.
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20.04.2022 10:48 Відповісти
Хоча Кірбі каже, що Україна отримала платформи та запчастини до них - фактично літаки в розібраному стані.
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20.04.2022 10:50 Відповісти
А зачем американцам скрывать поставки самолётов? Разве это незаконно?
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20.04.2022 10:58 Відповісти
Навіщо мокшам давати наводки.
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20.04.2022 11:00 Відповісти
Американцы не скрывают что дают нам оружие. Даже закон про Ленд Лиз на стадии принятия. Почему именно про самолёты надо скрывать информацию?
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20.04.2022 12:38 Відповісти
ну да, например, польская платформа выглядит так:

остается только кое-где закрасить-подкрасить, и нанести свой пиксель ...
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20.04.2022 12:15 Відповісти
Вибачте, шановні, що забули вам прозвітувати передали чи ні. Добрі справи робляться тихо, щоб не зглазити, щоб не узнав, кому не треба.
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20.04.2022 10:48 Відповісти
так тихо, как подготовка властей к фазе с 24.02.22?

без паники.
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20.04.2022 11:59 Відповісти
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20.04.2022 10:50 Відповісти
Люди так і не зрозуміли суть. Літаків стало більше за рахунок ремонту та постачання запчастин на ті із них, які вже в Україні.
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20.04.2022 10:50 Відповісти
Ви ще про це джерело забули

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20.04.2022 10:59 Відповісти
З цього джерела, нажаль, жодного літака не було - тільки танки та ббм.
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20.04.2022 11:43 Відповісти
Трактор в небі дир-дир-дир - ваших нєт !
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20.04.2022 13:49 Відповісти
Если не получали то ето большой минус западным странам. А если получали то какого х***я оправдываться перед росийскими фашистами. Те не стесняются наемников и оружие закупать в третьих странах и даже террористов нанимают на войну в Украине. Мы же как какие то обиженки постоянно оправдываемся что защищаем свою страну. Кремль специально привил нам комплекс неполноценности что нам стыдно защищать Украину.
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20.04.2022 10:51 Відповісти
рашка даже точки у лугандону дала еще в марте
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20.04.2022 10:59 Відповісти
А декому навіть соромно розмовляти українською.
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20.04.2022 11:02 Відповісти
Ще мацков1я прищепила нам в1дчуття меншовартост1 ( на щастя, не ус1м) нашо1 гарно1 укра1нсько1 сп1вучо1 мови - так, що ми дос1 сп1лкуемося чужинською мовою смертельного ворога, п1дтримуючи таким чином культуру народу, що знищуе у цей момент Укра1ну. Що ти думаеш з цього приводу? У св1т1 усе пов"язане, нав1ть якщо з першого погляду зв"зок непом1тний 1 люди над ц1м не замислюються. Чув таке: ти бачиш кота? н1? -А в1н э. А тоб1 соромно розмовляти укра1нською, тому що "городськ1" русоф1ли тебе назвуть кугутом? Тьху на них та вивчи нашу мову, якщо ти за Укра1ну. СЛАВА УКРА1н1 !
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20.04.2022 14:16 Відповісти
Нема в нас літаків! Але якщо потрібно буде вони з*являться. **** не ясно? Такі літаки в воєнтозі вільно продаються, волонтери скинуться й підгонять.
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20.04.2022 10:56 Відповісти
-США кажуть, що вони передали танки та БТРи,
-ЗСУ: та які танки і БТРи ви що?
-США кажуть, що були поставлені літаки та запчастини до них,
-ЗСУ: та брешуть вони. Де ті літаки?
-США кажуть, що вони передали Патріоти та ракети середньої дальності,
-ЗСУ: От чого нема того нема.
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20.04.2022 10:56 Відповісти
діду а танк є...
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20.04.2022 11:05 Відповісти
"США кажуть, що були поставлені літаки та запчастини до них"

США не казали, що були поставлені літаки - США казали тільки про запчастини.
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20.04.2022 11:44 Відповісти
литакы колесной сборки...шо непонятно?
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20.04.2022 11:58 Відповісти
"Літаківтамнєт! Такі літаки можна купити у будь-якому воєнторзі!" От така мала б бути заява...
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20.04.2022 10:57 Відповісти
Новых нет. В военторге только на комиссии.
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20.04.2022 11:00 Відповісти
В Пентагоне целый штат Жириновских.
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20.04.2022 11:04 Відповісти
Polacy dawno dali pomysł aby samoloty rozmontować i przekazać jako części i tak właśnie sie stało. Po złożeniu to normalny samolot bojowy
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20.04.2022 11:05 Відповісти
Chjo vi kipishite , razve Ukraina nedalzhna vesti infovainu , ni vsjo nada gavaritj kak jestj , a inagda nada mnoga gavaritj chepuhu chtobi vrag lamal svai paslednije astatki mazgov !!!!!
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20.04.2022 11:05 Відповісти
Чому ви дивуєтесь? Так і повинно бути.
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання та до виборів" © Отто фон Бісмарк
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20.04.2022 11:10 Відповісти
Граждане, о чём базар? Надо просто спросить у Арестовича. Он знает всё, о планах российской
армии, о действиях украинской и о намерениях западных стран.
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20.04.2022 11:10 Відповісти
Непонятно, к чему такие заявления? Разве кто-то говорил о новых самолётах?
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20.04.2022 11:14 Відповісти
Немало наших ЗМІ подали новини саме про літаки.
Закиньте в пошук гуглу https://lb.ua/world/2022/04/19/514029_pentagoni_zayavili_shcho_ukraina.html "У Пентагоні заявили, що Україна отримала літаки", побачите.
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20.04.2022 11:23 Відповісти
І це капець як набридло вже. В ЗМІ працюють ідіоти чи провокатори?
В заяві Пентагону не було згадки про нові літаки. Вони лише посприяли тому, щоб українці змогли відремонтувати ті літаки, які були в напіврозібраному стані. Тобто, купили для нас запчастини в тих, в кого вони були. ВСЕ!
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20.04.2022 12:48 Відповісти
У ЗМ1 працюють як 1д1оти, також 1 провокатори.
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20.04.2022 14:27 Відповісти
у нас их нет, но если полезете то применим по полной)) как говорила знаменитая киевлянка Голда Меир
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20.04.2022 11:14 Відповісти
так и надо, пусть пердаки у кацапов лопаются от умственного напряжения
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20.04.2022 11:15 Відповісти
А докажіть, що це Бог нам їм послав
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20.04.2022 11:23 Відповісти
Так було у Другу Світову. Коли побачать,що перемагаєм, дадуть.
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20.04.2022 11:24 Відповісти
труднощі перекладу і звичайна журналістська шиза. Пентагон не заявляв, що хтось дав Україні літаки!
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20.04.2022 11:36 Відповісти
"Нових", може, й не передали, але "кількість літаків збільшилась". Вперше з початку війни(!!!) більше доби жодної повітряної тривоги, а коли в моєму районі зранку люди побачили декілька літаків, що низько літіли(у напрямку орків), голова району заспокоїв, що то наші, так що все не так погано
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20.04.2022 12:12 Відповісти
Троллинг 80-го уровня. Мы ничего не давали, но самолетов у Украины стало больше. Просто красавчики!
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20.04.2022 12:13 Відповісти
Літаків стало більше, ніж менше, але нам нічого не передавали.
Молодці!
Іхтамнєт по американськи
Взагалі нафіга щось заявляти. Прилетіло з неба в тім'ячко - і на концерт до кабзона. А хто, чим, звідки - навіщо це москалю знати?
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20.04.2022 12:59 Відповісти
йшов 56 день війни, а наші люди і досі не зрозуміли, що не все має бути озвучене в публічний простір
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20.04.2022 13:08 Відповісти
Нэ нэ...
Нових не було...
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20.04.2022 13:42 Відповісти
Само собой. Запчасти вообще в военторге купили. И это должно было быть единственным пояснением за весь период войны относительно любого вооружения, а не трындеть на весь мир, кто что дает.
А тех, кто трындит другое, пора штрафовать за дезинформацию и гнусный наклеп.
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20.04.2022 13:43 Відповісти
Жаль що до влади так пізно доходить, у нас цієї авіації по складах стільки що на 10 воєн вистачить, скоро й f16 з mq reaper'ами знайдуть.
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20.04.2022 13:47 Відповісти
потрібно запрашувати в Штатів "томогавки"... з різними зарядами, щоб в кацапні боялись на "красну площу" й мавзолей виходити... і не тільки... хай з бункерів й не вилазять.
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20.04.2022 14:00 Відповісти
Шасси открутили. Перевезли через границу отдельно платформу и шасси Прикрутили шасси обратно. Получился не новый, но вполне пригодный для бд самолет.
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21.04.2022 00:17 Відповісти
 
 