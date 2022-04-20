РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10951 посетитель онлайн
Новости Война
4 822 10
Запорожье (2561) Мариуполь (5693) эвакуация (1998) Бойченко (68) гуманитарный коридор (124)

Мэр Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться: Вас ждут в Запорожье. Там безопасно

маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Он напоминает, что сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода. С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:

🔵 Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали";

🔵 Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Маршрут движения колонны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

"Родные мариупольцы, в течение этих долгих и невероятно трудных дней вы выживали в бесчеловечных условиях. Вы находились в информационном вакууме без доступа к какой-либо информации. Вы могли услышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное – вы будете в безопасности", - обращается Бойченко к горожанам.

По его словам, уже 200 тысяч мариупольцев смогли уехать из города.

Также читайте: Украина открывает гуманитарный коридор из Мариуполя. Предварительно договорились об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, - Верещук

"Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас. И обращаюсь к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность уехать в Запорожье, где безопасно", - резюмирует Бойченко.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
смотря с кем мы имеем дело, сегодня нет никакой даты.... языческой или прочего, ибо может быть то что в Краматорске. они же поехавшие - у них капище "войны" тупо и жертвы приносят.

солдат эвакуировать надо тоже. кстати - привет Люсе - высрала что молчали шо орки нападут типо шоб "паники не было" - вот пусть попадет в руки тех кто выедет оттуда, Люся эта.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:15
+2


показать весь комментарий
20.04.2022 12:23
+1
Немає такого мера з таким прізвищем у Маріуполі! Є зрадник, який виїхав із міста за довго до блокали у тепле місце!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смотря с кем мы имеем дело, сегодня нет никакой даты.... языческой или прочего, ибо может быть то что в Краматорске. они же поехавшие - у них капище "войны" тупо и жертвы приносят.

солдат эвакуировать надо тоже. кстати - привет Люсе - высрала что молчали шо орки нападут типо шоб "паники не было" - вот пусть попадет в руки тех кто выедет оттуда, Люся эта.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:15 Ответить


показать весь комментарий
20.04.2022 12:23 Ответить
но кацлы вывезут их на растов к вектору фидеровичу...
показать весь комментарий
20.04.2022 13:01 Ответить
Пусть он и другие, которые мародерствует в Украине и принимает или покупает краденное, не надеется избегать правосудия.
показать весь комментарий
20.04.2022 14:01 Ответить
Ага , щас . Они этого момента 8 лет ждали .
показать весь комментарий
20.04.2022 12:31 Ответить
В сибире есть ягоды и валежник, а в Мариуполе что? отож
показать весь комментарий
20.04.2022 13:03 Ответить
Немає такого мера з таким прізвищем у Маріуполі! Є зрадник, який виїхав із міста за довго до блокали у тепле місце!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:33 Ответить
я вот не пойму смысла..они так же будут сносить кривой рог запор полтаву и днепр...только сейчас мы булки парим но вскоре торпеды упадут ...смысл сюда ехать... потом замкнут круг и все за то зеленский в киеве в шиколаде на своем вонючем севере....
показать весь комментарий
20.04.2022 14:02 Ответить
 
 