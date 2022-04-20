Мэр Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться: Вас ждут в Запорожье. Там безопасно

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Он напоминает, что сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода. С последующей дополнительной посадкой людей в двух локациях:

🔵 Проспект Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали";

🔵 Бульвар Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Маршрут движения колонны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

"Родные мариупольцы, в течение этих долгих и невероятно трудных дней вы выживали в бесчеловечных условиях. Вы находились в информационном вакууме без доступа к какой-либо информации. Вы могли услышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное – вы будете в безопасности", - обращается Бойченко к горожанам.

По его словам, уже 200 тысяч мариупольцев смогли уехать из города.

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"Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас. И обращаюсь к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность уехать в Запорожье, где безопасно", - резюмирует Бойченко.