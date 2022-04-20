Глава МВД Сербии обвинил Украину, ЕС и Швейцарию в гибридной войне
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Украина, ЕС и Швейцария ведут гибридную войну против его страны якобы из-за независимой политики в отношении санкций против РФ.
Об этом он заявил в эфире программы Happy TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Против Сербии ведется гибридная война, она ведется потому, что у Сербии есть независимая политика, и мы не вводили санкции и не будем вводить санкции против Российской Федерации. Вот как нас наказывают. У нас есть информация о том, кто стоит за этими атаками", - сказал Вулин, когда его попросили прокомментировать угрозы безопасности и давление на Сербию из-за сообщений о бомбах, заложенных в самолеты, а со вчерашнего дня и в торговые центры.
Министр подчеркнул, что это чистая экономическая атака.
"Когда вы закроете ТРЦ, пока не проверите все, пока не вернете людей, вы полностью потеряете день. Никто не будет делать покупки в этом ТРЦ, вы избегаете туда ходить. Серьезный экономический ущерб наносится. Это против нас ведется экономическая война" - сказал Вулин .
Министр повторил, что это гибридная война, которая ведется против Сербии и отметил, что она ведется как с территории ЕС, так и с территории Украины.
"Последняя атака была с сервера в Швейцарии. Это страны, территория которых используется для гибридных атак нашей страны. Мы знаем, кто стоит за этими атаками, что-то мы можем доказать, что-то не можем. Мы обратились к этим странам, мы обратились к международному сообществу, чтобы оно нам помогло и рассказало о вещах, поступающих с их территории. Еще раз повторяю, это несколько стран ЕС, и одна в частности Украина и последний раз вчера Швейцария" - заявил Вулин.
Напомним, МИД Украины в начале недели заявил, что обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности.
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А вообще проведение независимой политики означает и принятие последствий самостоятельно. Или они хотят как рашкинские орки - везде гадить и кричать, что это Обама? Самые обычные рашисты.
У вас навіть прапори однакові з кацапами, і думаєте ви не головою, а "заднім мостом", точно так як расея
Хлопок - взрыв
Отрицательный рост - падение
Подтопление - ************* РВК *****
Независимая политика в отношении санкций к РФ - ссаный вассал рашки
СЛАВА УКРАИНЕ!
Несомненные номинанты на премию Дарвина.
в Україні з десяток трц вже знищено
Ще і жаліється, чмо..
хм...я так думаю,після перемоги потрібно розглянути можливість визнати Косово
Ещё больше надо давления на жопу)))
Ещё после войны надо будет спросить с немцев и французов за продажу оружия Рашки даже после запрета ЕС..
И деньги на этом заработанные надо отдать семьям погибших
..
Это как минимум будет справедливо!
Слава Украине
Путін грошей їм дав,то відробляють.Заждались літаків США,Кфор все контролює.