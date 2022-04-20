Глава МВД Сербии обвинил Украину, ЕС и Швейцарию в гибридной войне

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Украина, ЕС и Швейцария ведут гибридную войну против его страны якобы из-за независимой политики в отношении санкций против РФ.

Об этом он заявил в эфире программы Happy TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Против Сербии ведется гибридная война, она ведется потому, что у Сербии есть независимая политика, и мы не вводили санкции и не будем вводить санкции против Российской Федерации. Вот как нас наказывают. У нас есть информация о том, кто стоит за этими атаками", - сказал Вулин, когда его попросили прокомментировать угрозы безопасности и давление на Сербию из-за сообщений о бомбах, заложенных в самолеты, а со вчерашнего дня и в торговые центры.

Министр подчеркнул, что это чистая экономическая атака.

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"Когда вы закроете ТРЦ, пока не проверите все, пока не вернете людей, вы полностью потеряете день. Никто не будет делать покупки в этом ТРЦ, вы избегаете туда ходить. Серьезный экономический ущерб наносится. Это против нас ведется экономическая война" - сказал Вулин .

Министр повторил, что это гибридная война, которая ведется против Сербии и отметил, что она ведется как с территории ЕС, так и с территории Украины.

"Последняя атака была с сервера в Швейцарии. Это страны, территория которых используется для гибридных атак нашей страны. Мы знаем, кто стоит за этими атаками, что-то мы можем доказать, что-то не можем. Мы обратились к этим странам, мы обратились к международному сообществу, чтобы оно нам помогло и рассказало о вещах, поступающих с их территории. Еще раз повторяю, это несколько стран ЕС, и одна в частности Украина и последний раз вчера Швейцария" - заявил Вулин.

Напомним, МИД Украины в начале недели заявил, что обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности.