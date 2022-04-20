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Сербия (365) Украина (44294) Швейцария (600) Евросоюз (16683)

Глава МВД Сербии обвинил Украину, ЕС и Швейцарию в гибридной войне

найманці,сербія

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Украина, ЕС и Швейцария ведут гибридную войну против его страны якобы из-за независимой политики в отношении санкций против РФ.

Об этом он заявил в эфире программы Happy TV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Против Сербии ведется гибридная война, она ведется потому, что у Сербии есть независимая политика, и мы не вводили санкции и не будем вводить санкции против Российской Федерации. Вот как нас наказывают. У нас есть информация о том, кто стоит за этими атаками", - сказал Вулин, когда его попросили прокомментировать угрозы безопасности и давление на Сербию из-за сообщений о бомбах, заложенных в самолеты, а со вчерашнего дня и в торговые центры.

Министр подчеркнул, что это чистая экономическая атака.

Читайте: Вучич обвинил Украину в массовом "минировании" летающих в Россию сербских самолетов. МИД Украины обвинения категорически отвергает

"Когда вы закроете ТРЦ, пока не проверите все, пока не вернете людей, вы полностью потеряете день. Никто не будет делать покупки в этом ТРЦ, вы избегаете туда ходить. Серьезный экономический ущерб наносится. Это против нас ведется экономическая война" - сказал Вулин .

Министр повторил, что это гибридная война, которая ведется против Сербии и отметил, что она ведется как с территории ЕС, так и с территории Украины.

"Последняя атака была с сервера в Швейцарии. Это страны, территория которых используется для гибридных атак нашей страны. Мы знаем, кто стоит за этими атаками, что-то мы можем доказать, что-то не можем. Мы обратились к этим странам, мы обратились к международному сообществу, чтобы оно нам помогло и рассказало о вещах, поступающих с их территории. Еще раз повторяю, это несколько стран ЕС, и одна в частности Украина и последний раз вчера Швейцария" - заявил Вулин.

Напомним, МИД Украины в начале недели заявил, что обвинения президента Сербии о причастности Украины к сообщениям о минировании сербских самолетов не соответствуют действительности.
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Топ комментарии
+76
Серби-чергове прарасєйскає гавно...
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20.04.2022 15:15
+55
І ця країна кандидат до вступу в Європейський Союз?
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20.04.2022 15:16
+47
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20.04.2022 15:17
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Серби-чергове прарасєйскає гавно...
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20.04.2022 15:15 Ответить
а чего этим ублюдкам недобитым беситься то? хотят чтобы СЕРБИЯ ИСЧЕЗЛА КАК ГОСУДАРСТВО ДУМАЮ МОЖНО УСТРОИТЬ ЕСТЬ ДВЕ УБЛЮДОЧНЫЕ СТРАНЫ СЕРБЫ ВОНЮЧИЕ ПОДСТИЛКИ ПУТИНА И ЦЫГАНСКИЕ МАДЬЯРИКИ РАШКИ ПОДСТАВЛЯЮЩИЕ СВОЙ РОТ ПУТИНУ пора эти два государства ликвидировать... а быдло ското массу типа население переселять за Урал где им самое оно и будет.. на Балканах и в Европе только спасибо скажут их территории по братски перераспределиться сопредельными странами... А ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ ТАМ ГДЕ ЖИВУТ ТО ПУСТЬ ДЕБИЛОВ КАК В РАШКЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТ И ГОНЯТ ВЗАШЕЙ ЭТИХ ******* ПУТИНА ВО ВАЛСТИ ПОД ЗАДНЮЮ ТОЧКУ ВЕШАЮТ РАССТРЕЛИВАЮТ ВЫГОНЯЮТ НАФИГ ИЗ СТРАНЫ НО ЧТОБЫ НИ ОРБАН НИ ЭТОТ ПРИДУРКОВАТЫЙ ПОЦЯ из СЕРБИИ НЕ ТЯВКАЛИ БОЛЬШЕ...
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20.04.2022 15:59 Ответить
Риторика ватников.
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20.04.2022 16:32 Ответить
Так подними свою задницу с дивана и для начало начинай ликвидировать кацапов которые напали на Украину,а потом уже будешь ликвидировать сербов,мадяр,молдован и.т.д.
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20.04.2022 17:44 Ответить
та пішли ви ,потвори юродиві
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20.04.2022 15:15 Ответить
Ще одне шизануте.
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20.04.2022 15:15 Ответить
І ця країна кандидат до вступу в Європейський Союз?
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20.04.2022 15:16 Ответить
Німці їх тягнуть в НАТО.
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20.04.2022 15:27 Ответить
Ну нехай ще Україна, але Швейцарію приплести...
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20.04.2022 15:16 Ответить
Швейцария главный враг сербов)))
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20.04.2022 15:16 Ответить
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20.04.2022 15:17 Ответить
Заныли консервы. Кстати, поздравляю сербов с прошедшим вербным воскресеньем.
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20.04.2022 15:17 Ответить
Тонко
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20.04.2022 15:25 Ответить
объясни
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20.04.2022 15:39 Ответить
«Srbe na vrbe!» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA хорв.  - «Серба - на вербу!») - лозунг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B хорватских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B боснийских националистов, сутью которого является призыв к уничтожению сербов через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повешение
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20.04.2022 15:44 Ответить
співзвучне з нашим "москаляку на гілляку". ти диви як у різних народів зходяться думки.
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20.04.2022 20:29 Ответить
Это обвинение это гибридная война сербии на стороне россии против Украины.
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20.04.2022 15:18 Ответить
О как воши запрыгали. Пусть еще покажет карту, откуда его собираются атаковать.

А вообще проведение независимой политики означает и принятие последствий самостоятельно. Или они хотят как рашкинские орки - везде гадить и кричать, что это Обама? Самые обычные рашисты.
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20.04.2022 15:18 Ответить
А шо не так???
У вас навіть прапори однакові з кацапами, і думаєте ви не головою, а "заднім мостом", точно так як расея
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20.04.2022 15:18 Ответить
Ви виступили у війні на боці вбивць, мародерів і гвалтівників. Тому очікуйте наслідки. Звинувачуйте лише себе.
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20.04.2022 15:18 Ответить
Маленьке уточнення, вони такі самі мародери і гвалтівники, тільки балканські.
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20.04.2022 16:48 Ответить
О, в рашасловаре пополнение.
Хлопок - взрыв
Отрицательный рост - падение
Подтопление - ************* РВК *****
Независимая политика в отношении санкций к РФ - ссаный вассал рашки
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20.04.2022 15:19 Ответить
Точно. Независимая политика это когда в интересах рашки. Все остальное это зависимая от Америки политика.
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20.04.2022 15:21 Ответить
Хтось же має бути старшим в домі. І це США. Так що, все нормально. Головне, що США на стороні правди і за демократичні цінності. Навіть занадто подекуди. Як от ЛГБТ і т.д. Та, як би там не було, нормальне ставлення до ЛГБТ спільноти - то також прояв високорозвиненого суспільства. В Сербії впевнений ЛГБТ чмирять як і росії. Висновки робіть самі.
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20.04.2022 15:43 Ответить
Поляків вони там не придумали?
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20.04.2022 15:20 Ответить
Вони зразу весь ЄС звинуватили, щоб багато назв не писати.
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20.04.2022 15:24 Ответить
Ще одні ******** *******
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20.04.2022 15:20 Ответить
Сподіваюся, що прибалти і поляки зроблять все, щоб сербського сміття в ЄС не було. Серби, кацапи, мадяри-це сміття, а не народи, в масі своїй.
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20.04.2022 15:21 Ответить
Серби не зрозуміли геополіти, тепер всі, хто з рашкою йдуть шляхом русского корабля.
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20.04.2022 15:21 Ответить
А как же США, Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго, Ваканда и Нибиру?
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20.04.2022 15:22 Ответить
ЖиденЬко, якось. Ще один під.уйловник -олександр вулін-лукашенко.
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20.04.2022 15:22 Ответить
До бульбофюрера ще недотягує... - карту не показав.
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20.04.2022 15:26 Ответить
Зацініть Цирк, Німеччина пі дтявкує що треба срби-Говнію брати швиде шо ЄС, так потрібно сильно потрібно (мабуть щоб німці не здавались такими у*біщами підросійськими як здаються зараз)
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20.04.2022 15:23 Ответить
от больше Украине нефиг делать...
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20.04.2022 15:23 Ответить
просто србам треба хоч чимось виправдовувати свою підлість. Адже Україна так і не визнала Косово. Але виродки-срби на це плюють.
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20.04.2022 15:30 Ответить
Шістки путінськи обізвались.ІІдіть на ***.
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20.04.2022 15:23 Ответить
Цей горе міністр не чув про ВПН та анонімайзери, про даркнет. В україні перед війною мінували все дітсадки школи. То хай краще спитає свого друзяку "ктоєто сделал?"
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20.04.2022 15:24 Ответить
Может сами сербы и делали. С Америкой воевали.
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20.04.2022 15:27 Ответить
Чекайте, хлопи, зара не до вас
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20.04.2022 15:25 Ответить
Не понимаю, зачем этот гнойный чиряк на жопе ЕС им нужен? Толерантность?
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20.04.2022 15:25 Ответить
гівно на всіх србів!
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20.04.2022 15:27 Ответить
Тобто я використовуючи телефонний спуфінг(доречі може зробити асболютно будь яка людина з інтернетом), зателефоную з іспанського номера в Сербію з фейковим мінуванням якогось магазину і вже завтра Вулін звинуватить цілу країну в війні? Чи не ***** цей господин на себе бере з такими звинуваченнями?
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20.04.2022 15:27 Ответить
Сербія-це кацапстан на Балканах.
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20.04.2022 15:28 Ответить
а чи не підбив його ***** під шумок шматок нашої території прихапати? а то пво купили,потім літаки...
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20.04.2022 15:29 Ответить
Нашой не. А вот устроить очередную войнушку в Европе это запросто.
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20.04.2022 15:43 Ответить
Зараз пан Вулін покаже «откуда на Сербію готовілось нападєніє, за 6 часов до» він 4 карти з собою привіз
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20.04.2022 15:30 Ответить
Срби - це такі мікрокцп Балкан...
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20.04.2022 15:31 Ответить
ИЛИ ДБ ИЛИ КУПЛЕННЫЙ. ОНИ ДО СИХ ВРАЖДАВАТЬ ХОТЯТ. ИМПЕРЕЦ КАРЛИКОВЫЙ.. ЮГОСЛАВИЮ ВСПОМИНАЕТ НАВЕРНОЕ. ИМПЕРИИ ДОЛЖНЫ РАЗДРОБЛЕНЫ ВСЕ ДО ЕДИНОГО.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:34 Ответить
Умным уже давно очко подсказало, что надо перебегать на сторону победителей. Но эти не из категории обладателей извилин.
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20.04.2022 15:35 Ответить
Сербия - это мини россия. В масштабах балканского полуострова. Мелкая и вонючая недоимперия.
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20.04.2022 15:39 Ответить
Мікро-рашка збудилася з чогось. Балканська смердючка.
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20.04.2022 15:40 Ответить
Особливо Україну, мабуть 🤔
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20.04.2022 15:44 Ответить
У лошади кокс брал или у писькова?
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20.04.2022 15:46 Ответить
зачем сербам школы. вон Вулін отучился в свое время, без пропусков на минирование, и все равно тупой
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20.04.2022 15:47 Ответить
Серби та мадяри - це смердюче смiття на ногах Європи
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20.04.2022 15:51 Ответить
Сербы позор славян
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20.04.2022 15:52 Ответить
Это наверняка дисиптиконы!
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20.04.2022 15:54 Ответить
"Братушки" и мадьяры соревнуются за право быть первыми к доступу ануса ху*ла для его почтительного вылизывания. ))
Несомненные номинанты на премию Дарвина.
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20.04.2022 15:54 Ответить
Ще одна курка двоголова закрякала...
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20.04.2022 15:59 Ответить
Ось дивлюся на це ***** і немає жодного сумніву, що воно один із орків кремля, ну як і вся країна.
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20.04.2022 15:59 Ответить
"незалежна" - це коли виконують вказівку диктатора? Вони реально настільки кончені?
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20.04.2022 16:06 Ответить
Что они , что болгары - народец с гнильцой, работал в одних экипажах с ними. Стукачи первостатейные, Павлик Морозов отдыхает. Выпьет с тобой вискаря и через полчаса летит капитану-греку закладывать , что типа алкоголь распивают на судне. Да и по работе всегда готовы свои промахи на кого-то другого свалить.
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20.04.2022 16:20 Ответить
знаїте хто, то поцілуйте їх у сраку
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20.04.2022 16:41 Ответить
сербу на вербу
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20.04.2022 16:41 Ответить
сербия - иди на Х8Й!!!!!
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20.04.2022 16:44 Ответить
Балканський кацап.
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20.04.2022 16:51 Ответить
бідненькі розплакались через мінування трц,
в Україні з десяток трц вже знищено
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20.04.2022 16:52 Ответить
Сербские проститутки никак не заткнутся, эх мало хорваты их повырезали
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20.04.2022 16:52 Ответить
А нічого за сто років не змінилося ,серб хвора людина Європи..
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20.04.2022 16:58 Ответить
Приїдь до нас. Відчуєш на собі негібридну війну.
Ще і жаліється, чмо..
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20.04.2022 17:03 Ответить
сербія іді *****

хм...я так думаю,після перемоги потрібно розглянути можливість визнати Косово
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20.04.2022 17:15 Ответить
"гібридна війна, яка ведеться проти Сербії, і зазначив, що вона ведеться як з території ЄС" - конгинтивный диссонанс, хотим в ЕС, но ЕС воюет с Сербией. Может Вам в ТС ЕАЭС, таеженное братство и все такое.
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20.04.2022 17:27 Ответить
Сербія- Сателіт кацапії. Як і Угорщина. Тільки при цьому намагається бути троянським конем в Європі
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20.04.2022 18:10 Ответить
Есть люди,до, которых доходит через голову, сербы видимо не такие...
Ещё больше надо давления на жопу)))

Ещё после войны надо будет спросить с немцев и французов за продажу оружия Рашки даже после запрета ЕС..
И деньги на этом заработанные надо отдать семьям погибших

..
Это как минимум будет справедливо!

Слава Украине
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20.04.2022 18:20 Ответить
Ти диви, виявляється в цю гру можна грати і вдвох, і втрьох....
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20.04.2022 18:22 Ответить
То йому з protonmail прислали листа про мінування - Швейцарія винна. Які ж ці покидьки застарілі і нічого не розуміючі в новітніх технологіях!
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20.04.2022 19:04 Ответить
сербские ****** такие же ублюдки и нечисть как и кацапы!геноцид в сребрянице тому подтверждение!
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20.04.2022 20:12 Ответить
Да кому они обосрались с гибридной влйноц
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20.04.2022 23:52 Ответить
********. Он, случаем, не брат-близнец Лукашенко, разлученный с ним во младенчестве? Кидаешь серьезные обвинения - должны быть серьезные доказательства.
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21.04.2022 08:56 Ответить
Сербів ніхто не збирався атакувати.Якщо Сербія порушить договір між Косово і Сербією і нападе на Косово,тоді буде атакована військами НАТО.У Сербії,певно провали пам'яті.
Путін грошей їм дав,то відробляють.Заждались літаків США,Кфор все контролює.
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13.08.2022 13:52 Ответить
 
 