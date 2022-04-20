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Сербія (350) Україна (5684) Швейцарія (841) Євросоюз (12768)

Глава МВС Сербії звинуватив Україну, ЄС і Швейцарію у гібридній війні

сербия

Глава МВС Сербії Александар Вулін заявив, що Україна, ЄС і Швейцарія ведуть гібридну війну проти його країни нібито через незалежну політику щодо санкцій проти РФ.

Про це він заявив в ефірі програми Happy TV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Проти Сербії ведеться гібридна війна, вона ведеться тому, що Сербія має незалежну політику, і ми не вводили санкції і не будемо вводити санкції проти Російської Федерації. Ось як нас карають. Ми маємо інформацію про те, хто стоїть за цими атаками", - сказав Вулін, коли його попросили прокоментувати загрози безпеці та тиск на Сербію через повідомлення про бомби, закладені в літаки, а з учорашнього дня і в торговельні центри.

Міністр підкреслив, що це чиста економічна атака.

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"Коли ви закриєте ТРЦ, поки не перевірите все, поки не повернете людей, ви повністю втратите день. Ніхто не буде робити покупки в цьому ТРЦ, ви уникаєте туди ходити. Серйозний економічний збиток завдається. Це проти нас ведеться економічна війна" - сказав Вулін.

Міністр повторив, що це гібридна війна, яка ведеться проти Сербії, і зазначив, що вона ведеться як з території ЄС, так і з території України.

"Остання атака була з сервера у Швейцарії. Це країни, територія яких використовується для гібридних атак на нашу країну. Ми знаємо, хто стоїть за цими атаками, щось ми можемо довести, щось не можемо. Ми звернулися до цих країн, ми звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона нам допомогла і розповіла про речі, які надходять з їхньої території. Ще раз повторюю, це кілька країн ЄС, і одна зокрема, Україна і останній раз вчора Швейцарія" - заявив Вулін.

Нагадаємо, МЗС України на початку тижня заявило, що звинувачення президента Сербії про причетність України до повідомлень про мінування сербських літаків не відповідають дійсності.
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Топ коментарі
+76
Серби-чергове прарасєйскає гавно...
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20.04.2022 15:15
+55
І ця країна кандидат до вступу в Європейський Союз?
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20.04.2022 15:16
+47
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20.04.2022 15:17
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Серби-чергове прарасєйскає гавно...
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20.04.2022 15:15 Відповісти
а чего этим ублюдкам недобитым беситься то? хотят чтобы СЕРБИЯ ИСЧЕЗЛА КАК ГОСУДАРСТВО ДУМАЮ МОЖНО УСТРОИТЬ ЕСТЬ ДВЕ УБЛЮДОЧНЫЕ СТРАНЫ СЕРБЫ ВОНЮЧИЕ ПОДСТИЛКИ ПУТИНА И ЦЫГАНСКИЕ МАДЬЯРИКИ РАШКИ ПОДСТАВЛЯЮЩИЕ СВОЙ РОТ ПУТИНУ пора эти два государства ликвидировать... а быдло ското массу типа население переселять за Урал где им самое оно и будет.. на Балканах и в Европе только спасибо скажут их территории по братски перераспределиться сопредельными странами... А ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ ТАМ ГДЕ ЖИВУТ ТО ПУСТЬ ДЕБИЛОВ КАК В РАШКЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТ И ГОНЯТ ВЗАШЕЙ ЭТИХ ******* ПУТИНА ВО ВАЛСТИ ПОД ЗАДНЮЮ ТОЧКУ ВЕШАЮТ РАССТРЕЛИВАЮТ ВЫГОНЯЮТ НАФИГ ИЗ СТРАНЫ НО ЧТОБЫ НИ ОРБАН НИ ЭТОТ ПРИДУРКОВАТЫЙ ПОЦЯ из СЕРБИИ НЕ ТЯВКАЛИ БОЛЬШЕ...
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20.04.2022 15:59 Відповісти
Риторика ватников.
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20.04.2022 16:32 Відповісти
Так подними свою задницу с дивана и для начало начинай ликвидировать кацапов которые напали на Украину,а потом уже будешь ликвидировать сербов,мадяр,молдован и.т.д.
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20.04.2022 17:44 Відповісти
та пішли ви ,потвори юродиві
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20.04.2022 15:15 Відповісти
Ще одне шизануте.
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20.04.2022 15:15 Відповісти
І ця країна кандидат до вступу в Європейський Союз?
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20.04.2022 15:16 Відповісти
Німці їх тягнуть в НАТО.
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20.04.2022 15:27 Відповісти
Ну нехай ще Україна, але Швейцарію приплести...
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20.04.2022 15:16 Відповісти
Швейцария главный враг сербов)))
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20.04.2022 15:16 Відповісти
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20.04.2022 15:17 Відповісти
Заныли консервы. Кстати, поздравляю сербов с прошедшим вербным воскресеньем.
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20.04.2022 15:17 Відповісти
Тонко
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20.04.2022 15:25 Відповісти
объясни
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20.04.2022 15:39 Відповісти
«Srbe na vrbe!» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA хорв.  - «Серба - на вербу!») - лозунг https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B хорватских и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B боснийских националистов, сутью которого является призыв к уничтожению сербов через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повешение
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20.04.2022 15:44 Відповісти
співзвучне з нашим "москаляку на гілляку". ти диви як у різних народів зходяться думки.
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20.04.2022 20:29 Відповісти
Это обвинение это гибридная война сербии на стороне россии против Украины.
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20.04.2022 15:18 Відповісти
О как воши запрыгали. Пусть еще покажет карту, откуда его собираются атаковать.

А вообще проведение независимой политики означает и принятие последствий самостоятельно. Или они хотят как рашкинские орки - везде гадить и кричать, что это Обама? Самые обычные рашисты.
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20.04.2022 15:18 Відповісти
А шо не так???
У вас навіть прапори однакові з кацапами, і думаєте ви не головою, а "заднім мостом", точно так як расея
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20.04.2022 15:18 Відповісти
Ви виступили у війні на боці вбивць, мародерів і гвалтівників. Тому очікуйте наслідки. Звинувачуйте лише себе.
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20.04.2022 15:18 Відповісти
Маленьке уточнення, вони такі самі мародери і гвалтівники, тільки балканські.
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20.04.2022 16:48 Відповісти
О, в рашасловаре пополнение.
Хлопок - взрыв
Отрицательный рост - падение
Подтопление - ************* РВК *****
Независимая политика в отношении санкций к РФ - ссаный вассал рашки
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20.04.2022 15:19 Відповісти
Точно. Независимая политика это когда в интересах рашки. Все остальное это зависимая от Америки политика.
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20.04.2022 15:21 Відповісти
Хтось же має бути старшим в домі. І це США. Так що, все нормально. Головне, що США на стороні правди і за демократичні цінності. Навіть занадто подекуди. Як от ЛГБТ і т.д. Та, як би там не було, нормальне ставлення до ЛГБТ спільноти - то також прояв високорозвиненого суспільства. В Сербії впевнений ЛГБТ чмирять як і росії. Висновки робіть самі.
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20.04.2022 15:43 Відповісти
Поляків вони там не придумали?
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20.04.2022 15:20 Відповісти
Вони зразу весь ЄС звинуватили, щоб багато назв не писати.
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20.04.2022 15:24 Відповісти
Ще одні ******** *******
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20.04.2022 15:20 Відповісти
Сподіваюся, що прибалти і поляки зроблять все, щоб сербського сміття в ЄС не було. Серби, кацапи, мадяри-це сміття, а не народи, в масі своїй.
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20.04.2022 15:21 Відповісти
Серби не зрозуміли геополіти, тепер всі, хто з рашкою йдуть шляхом русского корабля.
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20.04.2022 15:21 Відповісти
А как же США, Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тринидад и Тобаго, Ваканда и Нибиру?
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20.04.2022 15:22 Відповісти
ЖиденЬко, якось. Ще один під.уйловник -олександр вулін-лукашенко.
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20.04.2022 15:22 Відповісти
До бульбофюрера ще недотягує... - карту не показав.
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20.04.2022 15:26 Відповісти
Зацініть Цирк, Німеччина пі дтявкує що треба срби-Говнію брати швиде шо ЄС, так потрібно сильно потрібно (мабуть щоб німці не здавались такими у*біщами підросійськими як здаються зараз)
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20.04.2022 15:23 Відповісти
от больше Украине нефиг делать...
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20.04.2022 15:23 Відповісти
просто србам треба хоч чимось виправдовувати свою підлість. Адже Україна так і не визнала Косово. Але виродки-срби на це плюють.
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20.04.2022 15:30 Відповісти
Шістки путінськи обізвались.ІІдіть на ***.
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20.04.2022 15:23 Відповісти
Цей горе міністр не чув про ВПН та анонімайзери, про даркнет. В україні перед війною мінували все дітсадки школи. То хай краще спитає свого друзяку "ктоєто сделал?"
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20.04.2022 15:24 Відповісти
Может сами сербы и делали. С Америкой воевали.
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20.04.2022 15:27 Відповісти
Чекайте, хлопи, зара не до вас
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20.04.2022 15:25 Відповісти
Не понимаю, зачем этот гнойный чиряк на жопе ЕС им нужен? Толерантность?
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20.04.2022 15:25 Відповісти
гівно на всіх србів!
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20.04.2022 15:27 Відповісти
Тобто я використовуючи телефонний спуфінг(доречі може зробити асболютно будь яка людина з інтернетом), зателефоную з іспанського номера в Сербію з фейковим мінуванням якогось магазину і вже завтра Вулін звинуватить цілу країну в війні? Чи не ***** цей господин на себе бере з такими звинуваченнями?
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20.04.2022 15:27 Відповісти
Сербія-це кацапстан на Балканах.
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20.04.2022 15:28 Відповісти
а чи не підбив його ***** під шумок шматок нашої території прихапати? а то пво купили,потім літаки...
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20.04.2022 15:29 Відповісти
Нашой не. А вот устроить очередную войнушку в Европе это запросто.
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20.04.2022 15:43 Відповісти
Зараз пан Вулін покаже «откуда на Сербію готовілось нападєніє, за 6 часов до» він 4 карти з собою привіз
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20.04.2022 15:30 Відповісти
Срби - це такі мікрокцп Балкан...
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20.04.2022 15:31 Відповісти
ИЛИ ДБ ИЛИ КУПЛЕННЫЙ. ОНИ ДО СИХ ВРАЖДАВАТЬ ХОТЯТ. ИМПЕРЕЦ КАРЛИКОВЫЙ.. ЮГОСЛАВИЮ ВСПОМИНАЕТ НАВЕРНОЕ. ИМПЕРИИ ДОЛЖНЫ РАЗДРОБЛЕНЫ ВСЕ ДО ЕДИНОГО.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:34 Відповісти
Умным уже давно очко подсказало, что надо перебегать на сторону победителей. Но эти не из категории обладателей извилин.
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20.04.2022 15:35 Відповісти
Сербия - это мини россия. В масштабах балканского полуострова. Мелкая и вонючая недоимперия.
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20.04.2022 15:39 Відповісти
Мікро-рашка збудилася з чогось. Балканська смердючка.
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20.04.2022 15:40 Відповісти
Особливо Україну, мабуть 🤔
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20.04.2022 15:44 Відповісти
У лошади кокс брал или у писькова?
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20.04.2022 15:46 Відповісти
зачем сербам школы. вон Вулін отучился в свое время, без пропусков на минирование, и все равно тупой
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20.04.2022 15:47 Відповісти
Серби та мадяри - це смердюче смiття на ногах Європи
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20.04.2022 15:51 Відповісти
Сербы позор славян
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20.04.2022 15:52 Відповісти
Это наверняка дисиптиконы!
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20.04.2022 15:54 Відповісти
"Братушки" и мадьяры соревнуются за право быть первыми к доступу ануса ху*ла для его почтительного вылизывания. ))
Несомненные номинанты на премию Дарвина.
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20.04.2022 15:54 Відповісти
Ще одна курка двоголова закрякала...
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20.04.2022 15:59 Відповісти
Ось дивлюся на це ***** і немає жодного сумніву, що воно один із орків кремля, ну як і вся країна.
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20.04.2022 15:59 Відповісти
"незалежна" - це коли виконують вказівку диктатора? Вони реально настільки кончені?
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20.04.2022 16:06 Відповісти
Что они , что болгары - народец с гнильцой, работал в одних экипажах с ними. Стукачи первостатейные, Павлик Морозов отдыхает. Выпьет с тобой вискаря и через полчаса летит капитану-греку закладывать , что типа алкоголь распивают на судне. Да и по работе всегда готовы свои промахи на кого-то другого свалить.
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20.04.2022 16:20 Відповісти
знаїте хто, то поцілуйте їх у сраку
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20.04.2022 16:41 Відповісти
сербу на вербу
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20.04.2022 16:41 Відповісти
сербия - иди на Х8Й!!!!!
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20.04.2022 16:44 Відповісти
Балканський кацап.
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20.04.2022 16:51 Відповісти
бідненькі розплакались через мінування трц,
в Україні з десяток трц вже знищено
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20.04.2022 16:52 Відповісти
Сербские проститутки никак не заткнутся, эх мало хорваты их повырезали
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20.04.2022 16:52 Відповісти
А нічого за сто років не змінилося ,серб хвора людина Європи..
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20.04.2022 16:58 Відповісти
Приїдь до нас. Відчуєш на собі негібридну війну.
Ще і жаліється, чмо..
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20.04.2022 17:03 Відповісти
сербія іді *****

хм...я так думаю,після перемоги потрібно розглянути можливість визнати Косово
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20.04.2022 17:15 Відповісти
"гібридна війна, яка ведеться проти Сербії, і зазначив, що вона ведеться як з території ЄС" - конгинтивный диссонанс, хотим в ЕС, но ЕС воюет с Сербией. Может Вам в ТС ЕАЭС, таеженное братство и все такое.
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20.04.2022 17:27 Відповісти
Сербія- Сателіт кацапії. Як і Угорщина. Тільки при цьому намагається бути троянським конем в Європі
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20.04.2022 18:10 Відповісти
Есть люди,до, которых доходит через голову, сербы видимо не такие...
Ещё больше надо давления на жопу)))

Ещё после войны надо будет спросить с немцев и французов за продажу оружия Рашки даже после запрета ЕС..
И деньги на этом заработанные надо отдать семьям погибших

..
Это как минимум будет справедливо!

Слава Украине
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20.04.2022 18:20 Відповісти
Ти диви, виявляється в цю гру можна грати і вдвох, і втрьох....
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20.04.2022 18:22 Відповісти
То йому з protonmail прислали листа про мінування - Швейцарія винна. Які ж ці покидьки застарілі і нічого не розуміючі в новітніх технологіях!
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20.04.2022 19:04 Відповісти
сербские ****** такие же ублюдки и нечисть как и кацапы!геноцид в сребрянице тому подтверждение!
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20.04.2022 20:12 Відповісти
Да кому они обосрались с гибридной влйноц
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20.04.2022 23:52 Відповісти
********. Он, случаем, не брат-близнец Лукашенко, разлученный с ним во младенчестве? Кидаешь серьезные обвинения - должны быть серьезные доказательства.
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21.04.2022 08:56 Відповісти
Сербів ніхто не збирався атакувати.Якщо Сербія порушить договір між Косово і Сербією і нападе на Косово,тоді буде атакована військами НАТО.У Сербії,певно провали пам'яті.
Путін грошей їм дав,то відробляють.Заждались літаків США,Кфор все контролює.
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13.08.2022 13:52 Відповісти
 
 