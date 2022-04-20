Количество кибератак на Украину увеличилось втрое, - глава Госспецсвязи
По сравнению с прошлым годом, количество кибератак на Украину увеличилось втрое. Больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.
Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"По сравнению с прошлым годом втрое увеличилось количество кибератак. В последнее время снизилось их качество, потому что враг не имеет возможности делать такую подготовку, которую он делал до этого. У врага нет возможности тратить на это время, ведь в основном он тратит время на свою защиту. , потому что, как оказалось, их системы также обладают уязвимостью", - сказал Щиголь.
По его словам, больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.
"Надо заметить, что кибератаки не только касаются государственной власти и инфраструктуры, но и касаются каждого гражданина. Мы сейчас видим увеличение спам-рассылок и попытки собрать именно информацию о гражданах", - добавил Щиголь.
Он также подчеркнул, что граждане должны использовать простые правила кибергигиены: применять сложные пароли, регулярно их изменять и не открывать подозрительные сообщения и ссылки.
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