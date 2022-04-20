Кількість кібератак на Україну збільшилась утричі, - очільник Держспецзв’язку

Порівняно з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась утричі. Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Порівняно з минулим роком втричі збільшилась кількість кібератак. Останнім часом знизилась їхня якість, тому що ворог не має можливості робити таку підготовку, яку він робив до цього. У ворога немає можливості витрачати на це час, адже в основному він витрачає час на свій захист, тому що, як виявилось, їхні системи також мають вразливості", - сказав Щиголь.

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За його словами, найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

"Треба зауважити, що кібератаки не тільки стосуються державної влади та інфраструктури, а й стосуються кожного громадянина. Ми зараз бачимо збільшення спам-розсилок і спроби зібрати саме інформацію щодо громадян", - додав Щиголь.

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Він також наголосив, що громадяни мають використовувати прості правила кібергігієни: застосовувати складні паролі, регулярно їх змінювати і не відкривати підозрілі повідомлення та посилання.