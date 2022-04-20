В Николаеве слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях, - мэр Сенкевич

Власти Николаева сообщают о взрывах в городе и призывают оставаться в укрытиях.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правило двух стен. Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.

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