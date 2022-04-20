В Николаеве слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях, - мэр Сенкевич
Власти Николаева сообщают о взрывах в городе и призывают оставаться в укрытиях.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правило двух стен. Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.
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Вечером, 20 апреля, Николаев снова подвергся обстрелу.
https://t.me/novosti_n/11614
Камера уличного наблюдения зафиксировала вспышки и звуки взрывов.
Т.К категорически нельзя указывать точные места попадания вражеских снарядов в течение минимум 12 часов, поэтому видео максимально общее.
https://t.me/novosti_n/11614