В Миколаєві чути вибухи, залишайтесь в укриттях, - мер Сєнкевич
Влада Миколаєва повідомляє про вибухи у місті та закликає залишатись в укриттях
Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар20.04.2022 21:48
+10 vitaliymkua
показати весь коментар20.04.2022 21:48
+10 stels400
показати весь коментар20.04.2022 22:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вечером, 20 апреля, Николаев снова подвергся обстрелу.
https://t.me/novosti_n/11614
Камера уличного наблюдения зафиксировала вспышки и звуки взрывов.
Т.К категорически нельзя указывать точные места попадания вражеских снарядов в течение минимум 12 часов, поэтому видео максимально общее.
https://t.me/novosti_n/11614