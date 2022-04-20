В Миколаєві чути вибухи, залишайтесь в укриттях, - мер Сєнкевич

Влада Миколаєва повідомляє про вибухи у місті та закликає залишатись в укриттях

Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!" - йдеться в повідомленні.

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