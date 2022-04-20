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Миколаїв (1756) обстріл (27057) Сєнкевич (229)

В Миколаєві чути вибухи, залишайтесь в укриттях, - мер Сєнкевич

миколаїв

Влада Миколаєва повідомляє про вибухи у місті та закликає залишатись в укриттях

Про це у Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни сьогодні двічі обстріляли Миколаїв, - мер міста Сєнкевич

Автор: 
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Топ коментарі
+12
С Херсоном ничего не делается, русня от туда ураганами заряжают по Николаеву
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20.04.2022 21:48
+10
В Миколаєві прилітало зараз добряче, повірте мені. Та вже не першу ніч.
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20.04.2022 21:48
+10
Від Миколаєва відкинулина 30 км і затихло.Що далі?Дозволяти ворогові зрівнювати місто с землею а їх не дістати?Ну працюйте по ним байрактарами і іншой технікой що дали.Амерікоси нам онлайн дают всю спутнікову інфу в чому проблема?Що не бачуть ураганів і градів?Хватить за танками полювати це лайно ,полюйте за градами і ураганами те що наносить основну шкоду .Реально уже задовбує те саме під Харковом відкинули на постріл ураганів і рівняють теперь міста.Так всі заполювалися танками і іншою технікою що забули про основну яка руйнує все.
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20.04.2022 22:00
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Сам ти юрій П падла
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20.04.2022 21:48 Відповісти
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20.04.2022 21:49 Відповісти
...песком...автодроме...на кой...їхай...ти русскій?
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20.04.2022 21:57 Відповісти
По всій Україні була тривога
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20.04.2022 21:44 Відповісти
В Миколаєві прилітало зараз добряче, повірте мені. Та вже не першу ніч.
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20.04.2022 21:48 Відповісти
Та я вірю.
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20.04.2022 22:17 Відповісти
С Херсоном ничего не делается, русня от туда ураганами заряжают по Николаеву
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20.04.2022 21:48 Відповісти
Теж саме з лугандоном, валять з градів прямо з під вікон багатоповерхівок.
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20.04.2022 22:21 Відповісти
///
Вечером, 20 апреля, Николаев снова подвергся обстрелу.

https://t.me/novosti_n/11614

Камера уличного наблюдения зафиксировала вспышки и звуки взрывов.

Т.К категорически нельзя указывать точные места попадания вражеских снарядов в течение минимум 12 часов, поэтому видео максимально общее.
https://t.me/novosti_n/11614

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20.04.2022 21:57 Відповісти
Схоже що їм вже плювати на точність, валять просто по місту щоб зрівняти з землею, провокуючи ЗСУ на відповідь, по моєму пора знову починати показувати прильоти світу, тут ніяке не затишшя, тут рашисти чинять тероризм 24/7.
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20.04.2022 22:20 Відповісти
Від Миколаєва відкинулина 30 км і затихло.Що далі?Дозволяти ворогові зрівнювати місто с землею а їх не дістати?Ну працюйте по ним байрактарами і іншой технікой що дали.Амерікоси нам онлайн дают всю спутнікову інфу в чому проблема?Що не бачуть ураганів і градів?Хватить за танками полювати це лайно ,полюйте за градами і ураганами те що наносить основну шкоду .Реально уже задовбує те саме під Харковом відкинули на постріл ураганів і рівняють теперь міста.Так всі заполювалися танками і іншою технікою що забули про основну яка руйнує все.
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20.04.2022 22:00 Відповісти
Зебільне керівництво схоже наказало не йти вперед доки не попруть на донбасі, але пора вже зрозуміти що орки змінили тактику, тепер вони ведуть масований обстріл реактивною артилерією, вже й катюші 1960 року підвели для кількості й збільшення зони враження. А для тих хто на лініях зіткнення пора зрозуміти, ви або евакуюєтесь, або приєднуєтесь до ЗСУ чи добробатів/тероборони, або вас мобілізують до лав лугандону як це вже відбувається в окупованих населених пунктах.
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20.04.2022 22:12 Відповісти
...американские гаубицы которые прийдут, бьют кажется до 70км.....и роз....хуячить дегенератов что бы и мысль в голову не приходила бить по Николаеву.
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20.04.2022 22:38 Відповісти
Знову повітряна тривога по всій Україні
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20.04.2022 22:30 Відповісти
тут про обстрел если ты не понял
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20.04.2022 22:35 Відповісти
для того Марченко и убрали чтобы не освобождал Херсон -потому что договорняк
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20.04.2022 22:37 Відповісти
 
 