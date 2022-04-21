Благодаря поставке запчастей Украина пополнила парк примерно 20 самолетами, - CNN
Военно-воздушные силы Украины пополнили свой парк примерно на два десятка самолетов благодаря предоставлению ей запчастей.
Об этом заявил в среду высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Чиновник отметил, что США и другие страны работали над тем, чтобы "доставить запчасти, чтобы самолеты поднялись в воздух", не уточнив, какая именно страна их передала.
В результате Украина сегодня имеет больше самолетов, чем было три недели назад, добавил он.
Днем ранее спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные истребители. Однако впоследствии было уточнено, что речь идет о поставках не самолетов, а запчастей, сделавших воздушные суда пригодными для использования.
В то же время чиновник намекнул, что по крайней мере одна страна рассматривает возможность предоставления Украине именно самолетов.
Пожалуйста, подождите...
офіційно це будть не ф,а міги.. так і буде написано на борту великими літерами -МІг29 )
2) штурмовики ПОКИ ЩО при такому насиченні засобами ППО лінії фронту -це даремні втрати...
ефективніше дальнобійна артилерія..