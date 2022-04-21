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Новости Война
19 011 26
Пентагон (1410) самолет (3551) США (24813)

Благодаря поставке запчастей Украина пополнила парк примерно 20 самолетами, - CNN

зсу,літак

Военно-воздушные силы Украины пополнили свой парк примерно на два десятка самолетов благодаря предоставлению ей запчастей.

Об этом заявил в среду высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Чиновник отметил, что США и другие страны работали над тем, чтобы "доставить запчасти, чтобы самолеты поднялись в воздух", не уточнив, какая именно страна их передала.

В результате Украина сегодня имеет больше самолетов, чем было три недели назад, добавил он.

Также читайте: В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон

Днем ранее спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные истребители. Однако впоследствии было уточнено, что речь идет о поставках не самолетов, а запчастей, сделавших воздушные суда пригодными для использования.

В то же время чиновник намекнул, что по крайней мере одна страна рассматривает возможность предоставления Украине именно самолетов.

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Топ комментарии
+39
Гарні "запчастини", давайте ще
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21.04.2022 06:20
+35
А на F22. З/Ч нет?
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21.04.2022 06:35
+21
Меньше розказуйте, а то як рота розкрили так все йде шкереберть!
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21.04.2022 06:40
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Правила форума Совет форумчан
Гарні "запчастини", давайте ще
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21.04.2022 06:20 Ответить
А на F22. З/Ч нет?
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21.04.2022 06:35 Ответить
Будуть! І в такому асортименті, що після поєднання цих запчастин на них можна буде літати.
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21.04.2022 06:39 Ответить
F22 навряд.. Скоріше F16 )
офіційно це будть не ф,а міги.. так і буде написано на борту великими літерами -МІг29 )
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21.04.2022 08:26 Ответить
"Раптор" f 22 в США запрещено продавать за границу, а жаль
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21.04.2022 08:54 Ответить
его производство уже свернули в пользу ф35, так что возможно и разрешат продавать списанные.
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21.04.2022 09:57 Ответить
нет, слишком много технологий довольно секретных всплывет
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21.04.2022 19:40 Ответить
Мали самі локалізувати f-15 але щось пішло не так: https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
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21.04.2022 09:00 Ответить
На Ф22 навіть для Ізраїля немає... Його нікому не продали!
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21.04.2022 10:15 Ответить
У американців є також декілька десятків ще радянських літаків. Купили колись у СРСР. Давайте і їх. Дякуючи СБУ (нарешті щось корисне зробили) також надійшло 60 моторів для наших танків, тобто плюс 60 машин у війська.
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21.04.2022 06:37 Ответить
Мабуть - вже немає . .
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21.04.2022 06:50 Ответить
бо були використані як цілі для американських літаків... )
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21.04.2022 08:28 Ответить
Меньше розказуйте, а то як рота розкрили так все йде шкереберть!
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21.04.2022 06:40 Ответить
Дайте двигатель на подводную лодку
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21.04.2022 06:47 Ответить
Дайте мозги для твоей головьІ.
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21.04.2022 09:44 Ответить
атомный реактор от атомной субмарины?)
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21.04.2022 19:41 Ответить
Запчастин до ядерних ракет і боєголовок , часом у вас немає , шановні американці ? .
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21.04.2022 06:52 Ответить
Ну це вже прям нагадує оті танки та гради, які шахтарі ДНР "знаходили в шахтах". Нарешті починають всі розуміти, що з шулером неможна грати в карти по правилах.
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21.04.2022 07:08 Ответить
А з кацапами тільки так і треба - дурня вмикати - нас там немає, я не я і хата не моя
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21.04.2022 08:19 Ответить
До авіаносноі ударної групи запчастини є? Тоді нам дві.
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21.04.2022 07:32 Ответить
1).поки що Байден "не дозрів"...

2) штурмовики ПОКИ ЩО при такому насиченні засобами ППО лінії фронту -це даремні втрати...

ефективніше дальнобійна артилерія..
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21.04.2022 08:30 Ответить
Зараз головне це просто снаряди. Різні. Побільше.
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21.04.2022 09:01 Ответить
самолёт из ikea. Собери сам.
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21.04.2022 09:22 Ответить
специалисты говорят, что на данном этапе войны нам нужны не истребители а штурмовики
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21.04.2022 09:29 Ответить
Цей випадок з 20 літаками лише в черговий раз довів наскільки журнашлюхи не здатні обробляти інформацію у гонитві за хайпом.
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21.04.2022 09:31 Ответить
Це також дуже добре !
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21.04.2022 11:01 Ответить
 
 