Завдяки постачанню запчастин Україна поповнила парк приблизно 20 літаками, - CNN

Військово-повітряні сили України поповнили свій парк приблизно на два десятки літаків, завдяки наданню їй запчастин.

Про це заявив у середу високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Посадовець зазначив, що США та інші країни працювали над тим, щоб "доставити запчастини, аби літаки піднялися в повітря", не уточнивши, яка саме країна їх передала.

У результаті Україна на сьогодні має більше літаків, ніж було три тижні тому, додав він.

За день до цього речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала додаткові винищувачі. Проте згодом було уточнено, що йдеться про постачання не літаків, а запчастин, які зробили наявні повітряні судна придатними для використання.

Водночас посадовець натякнув, що принаймні одна країна розглядає можливість надання Україні саме літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не отримувала нові літаки від партнерів, - Командування Повітряних Сил ЗСУ