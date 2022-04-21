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Новини Війна
19 011 26
Пентагон (1376) літак (2853) США (20980)

Завдяки постачанню запчастин Україна поповнила парк приблизно 20 літаками, - CNN

зсу,літак

Військово-повітряні сили України поповнили свій парк приблизно на два десятки літаків, завдяки наданню їй запчастин.

Про це заявив у середу високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Посадовець зазначив, що США та інші країни працювали над тим, щоб "доставити запчастини, аби літаки піднялися в повітря", не уточнивши, яка саме країна їх передала.

У результаті Україна на сьогодні має більше літаків, ніж було три тижні тому, додав він.

За день до цього речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Україна отримала додаткові винищувачі. Проте згодом було уточнено, що йдеться про постачання не літаків, а запчастин, які зробили наявні повітряні судна придатними для використання.

Водночас посадовець натякнув, що принаймні одна країна розглядає можливість надання Україні саме літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не отримувала нові літаки від партнерів, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Топ коментарі
+39
Гарні "запчастини", давайте ще
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21.04.2022 06:20
+35
А на F22. З/Ч нет?
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21.04.2022 06:35
+21
Меньше розказуйте, а то як рота розкрили так все йде шкереберть!
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21.04.2022 06:40
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Гарні "запчастини", давайте ще
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21.04.2022 06:20 Відповісти
А на F22. З/Ч нет?
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21.04.2022 06:35 Відповісти
Будуть! І в такому асортименті, що після поєднання цих запчастин на них можна буде літати.
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21.04.2022 06:39 Відповісти
F22 навряд.. Скоріше F16 )
офіційно це будть не ф,а міги.. так і буде написано на борту великими літерами -МІг29 )
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21.04.2022 08:26 Відповісти
"Раптор" f 22 в США запрещено продавать за границу, а жаль
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21.04.2022 08:54 Відповісти
его производство уже свернули в пользу ф35, так что возможно и разрешат продавать списанные.
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21.04.2022 09:57 Відповісти
нет, слишком много технологий довольно секретных всплывет
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21.04.2022 19:40 Відповісти
Мали самі локалізувати f-15 але щось пішло не так: https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
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21.04.2022 09:00 Відповісти
На Ф22 навіть для Ізраїля немає... Його нікому не продали!
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21.04.2022 10:15 Відповісти
У американців є також декілька десятків ще радянських літаків. Купили колись у СРСР. Давайте і їх. Дякуючи СБУ (нарешті щось корисне зробили) також надійшло 60 моторів для наших танків, тобто плюс 60 машин у війська.
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21.04.2022 06:37 Відповісти
Мабуть - вже немає . .
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21.04.2022 06:50 Відповісти
бо були використані як цілі для американських літаків... )
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21.04.2022 08:28 Відповісти
Меньше розказуйте, а то як рота розкрили так все йде шкереберть!
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21.04.2022 06:40 Відповісти
Дайте двигатель на подводную лодку
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21.04.2022 06:47 Відповісти
Дайте мозги для твоей головьІ.
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21.04.2022 09:44 Відповісти
атомный реактор от атомной субмарины?)
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21.04.2022 19:41 Відповісти
Запчастин до ядерних ракет і боєголовок , часом у вас немає , шановні американці ? .
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21.04.2022 06:52 Відповісти
Ну це вже прям нагадує оті танки та гради, які шахтарі ДНР "знаходили в шахтах". Нарешті починають всі розуміти, що з шулером неможна грати в карти по правилах.
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21.04.2022 07:08 Відповісти
А з кацапами тільки так і треба - дурня вмикати - нас там немає, я не я і хата не моя
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21.04.2022 08:19 Відповісти
До авіаносноі ударної групи запчастини є? Тоді нам дві.
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21.04.2022 07:32 Відповісти
1).поки що Байден "не дозрів"...

2) штурмовики ПОКИ ЩО при такому насиченні засобами ППО лінії фронту -це даремні втрати...

ефективніше дальнобійна артилерія..
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21.04.2022 08:30 Відповісти
Зараз головне це просто снаряди. Різні. Побільше.
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21.04.2022 09:01 Відповісти
самолёт из ikea. Собери сам.
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21.04.2022 09:22 Відповісти
специалисты говорят, что на данном этапе войны нам нужны не истребители а штурмовики
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21.04.2022 09:29 Відповісти
Цей випадок з 20 літаками лише в черговий раз довів наскільки журнашлюхи не здатні обробляти інформацію у гонитві за хайпом.
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21.04.2022 09:31 Відповісти
Це також дуже добре !
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21.04.2022 11:01 Відповісти
 
 