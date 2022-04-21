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G7 (799) помощь (7420)

Страны G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

g-7

Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную поддержку Украине на сумму более 24 миллиардов долларов на 2022 год и выразили готовность ее увеличить в случае необходимости.

В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной манере", – заявили министры.

Читайте: Германия может исключить Индию из списка участников саммита G7 из-за ее отказа осудить войну РФ против Украины, - Bloomberg

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Топ комментарии
+35
уберите беню от всего этого. Это первый шаг и он обязателен.
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21.04.2022 08:34
+15
хто ж його прибере. у нього ж навіть презедент кишеньковий.
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21.04.2022 08:43
+14
G7-респект...
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21.04.2022 08:33
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G7-респект...
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21.04.2022 08:33 Ответить
уберите беню от всего этого. Это первый шаг и он обязателен.
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21.04.2022 08:34 Ответить
хто ж його прибере. у нього ж навіть презедент кишеньковий.
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21.04.2022 08:43 Ответить
Вони вже потирають свої липкі зелені рученята : "Велике Відбудівництво ..."
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21.04.2022 09:24 Ответить
При владі аферісти .
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21.04.2022 09:26 Ответить
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1517022297181274112 5 мин

Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то
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21.04.2022 09:15 Ответить
Так тебя в первую очередь, колорадская шваль, надо убрать, он сейчас делает всё возможное и невозможное для Украины..
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21.04.2022 09:33 Ответить
Что же от такого невозможного делал до того, как кроме вымывания миллиардов из бюджета? Эти миллиарды вполне могли бы пойти на ПВО или что другое полезное для армии и в конечном итоге для людей. Не пришлось бы вопить на весь свет, мол "дайте ракеты, у нас катастрофа". Сейчас народ за это все и расплачивается. Вопрос этот, конечно, отложим на потом. Но те деньги, которые даются союзниками ни при каких обстоятельствах не должны попасть в чужие(т.е. бенины) руки. Повторения истории с воровством денег быть не должно. Так понятней, или есть сомнения? Впрочем, даже если и есть, оставь их себе.
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21.04.2022 09:50 Ответить
Меня поражает, что ZГ (Zеленое Говно) в открытую вредит Украине с самого начала своего президенстства и продолжает вредить даже во время войны, т.е. срет народу на головы, но говорит, что это варенье, а народ гадает, какое это варенье - яблочное или абрикосовое... Т.е. народ не видит очевидное и это страшно...
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21.04.2022 09:59 Ответить
Чем он вредит? А что бы ты сделал лучше его? Вот ты сейчас вредишь своими откровенно антиукраинскими постами, и тобой уже должны заинтересоваться соответствующие органы..
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21.04.2022 11:46 Ответить
Приведи факты "вымывания" миллиардов. Если не приведешь факты, то тебя за клевету могут и должны привлечь к ответственности по законам военного времени.
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21.04.2022 11:50 Ответить
.....Так 24 млрд , чи 15 .? Бо деякі сайти пишуть що 15 ..
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21.04.2022 08:37 Ответить
15, то, якщо не помиляюсь, МВФ планує, а не Г7.
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21.04.2022 08:47 Ответить
Так , про 15 від МВФ я чув . Але читав на укрнеті , в одному з сайтів , що 15 дає і сімка . Мабуть той сайт сплутав грішне з праведним .
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21.04.2022 09:03 Ответить
Ну шо тут непонятного? Выделят 24. 9 автоматом идут Бене КАЛ.омойскому и ОПе с бубой. Ну а остальное кварталовцы поделят . Они тоже кушать хотят.
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21.04.2022 09:42 Ответить
На дороги?
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21.04.2022 08:41 Ответить
ну дак нема ж доріг. треба заново асфальт класти. і схема крадівництва зручна.
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21.04.2022 08:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pEX7U7rvk
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21.04.2022 08:45 Ответить
Аплодую G-7!!!

Я думаю, що всі (G-7, ES, NATO, і українці) зрозуміли, що йде війна на виснаження."
"Бензоколонка" або УКРАЇНА!!!!!

Тому, в Україну будуть "вливати" стільки млрд.коштів, скільки потрібно для ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ)))

Хто розуміє, той ... буде "вливати" "останні кошти" за для ПЕРЕМОГИ!!!
Слава Україні!!!
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21.04.2022 08:51 Ответить
..тільки, будь-ласка, тримайте zе беню та їхню банду мародерів за руки..
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21.04.2022 08:58 Ответить
ЦН не впливає на ситуацію(
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21.04.2022 09:12 Ответить
Отстранить коломойского, а лучше выдать США, и зелёное шобло от этих денег! Поставить под жестокий контроль западных наблюдателей трату и применение этих средств! Иначе вообще не давать! В противном случае итог и позор гарантирован!
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21.04.2022 09:03 Ответить
Не только Беню КАЛ.омойского, а и всю ОПу во главе с Дерьмаком.
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21.04.2022 09:44 Ответить
За 24 мільярди доларів можна побудувати житло можливо десь для мільйона чоловік, якщо відкинути такий чинник як корупція. Це велика допомога, принаймні як на сьогодні здається, хоч зруйновано дуже багато, і не лише житла, а й соціальних та промислових об'єктів, до того ж невідомо, коли бункерного фюрера вдасться примусити припинити війну.
У підсумку, якщо Мордору дозволять руйнувати Україну довго, навіть ця сума може виявитися мізерною.
Будемо сподіватися, що Україна зможе отримати від країн, які заморозили кошти Мордору, хоч якусь частину (серед інших шукачів компенсацій, яких Мордор зараз кинув на кошти), яку можна буде спрямувати на відновлення країни.
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21.04.2022 09:06 Ответить
24 млрд дають на фінансування бюджетних виплат в цьому році .
А відновлення України буде проводитись за рахунок спецфондів та кацапських репарацій . На які певно підуть - заморожені активи рашки . . Там суми будуть - в сотні млрд дол .
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21.04.2022 09:16 Ответить
За ці гроші можна побудувати більше 1 млн Квартир для 5 млн українців. У нашому райцентрі 20тис доларів коштувала нова 2х квартира в елітному будинку. В ту вартість включено вже все податки, корупція, прибутки забудовника.
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21.04.2022 09:46 Ответить
Зелені вже готуються до великого дерибану.
Милованов вже розпинається, що донори не мають вказувати українській владі як витрачати гроші.
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21.04.2022 09:15 Ответить
очередной зеленый клоун выполз!
необходимо уже сейчас поднимать вопрос о том, чтобы каждый входящий в Украину цент находился под контролем западных аудиторов!!!
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21.04.2022 09:41 Ответить
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21.04.2022 09:42 Ответить
Да, безусловно. В ОПе уже все расписали, кому сколько бабла пойдет.
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21.04.2022 09:47 Ответить
От скотина. Таким гроші давать в руки не можна. Тільки повний котроль і довічні терміни ув'язнення за спроби щось поцупити
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21.04.2022 09:48 Ответить
Нехай країни G7 виділять розпорядників цих коштів. Бо судячи з того, як зе-гниди активно торгують гумантіркою, то із цих 25 млрд, до бюджету дійде майксимум 10 млрд - все інше розкрадуть зе-скоти.
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21.04.2022 10:27 Ответить
добре.
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22.04.2022 03:33 Ответить
 
 