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Страны G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную поддержку Украине на сумму более 24 миллиардов долларов на 2022 год и выразили готовность ее увеличить в случае необходимости.
В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной манере", – заявили министры.
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Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то
Я думаю, що всі (G-7, ES, NATO, і українці) зрозуміли, що йде війна на виснаження."
"Бензоколонка" або УКРАЇНА!!!!!
Тому, в Україну будуть "вливати" стільки млрд.коштів, скільки потрібно для ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ)))
Хто розуміє, той ... буде "вливати" "останні кошти" за для ПЕРЕМОГИ!!!
Слава Україні!!!
У підсумку, якщо Мордору дозволять руйнувати Україну довго, навіть ця сума може виявитися мізерною.
Будемо сподіватися, що Україна зможе отримати від країн, які заморозили кошти Мордору, хоч якусь частину (серед інших шукачів компенсацій, яких Мордор зараз кинув на кошти), яку можна буде спрямувати на відновлення країни.
А відновлення України буде проводитись за рахунок спецфондів та кацапських репарацій . На які певно підуть - заморожені активи рашки . . Там суми будуть - в сотні млрд дол .
Милованов вже розпинається, що донори не мають вказувати українській владі як витрачати гроші.
необходимо уже сейчас поднимать вопрос о том, чтобы каждый входящий в Украину цент находился под контролем западных аудиторов!!!