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Країни G7 оголосили про допомогу Україні у понад $24 мільярди

g-7

Міністри фінансів країн G7 анонсували додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік та висловили готовність її збільшити в разі потреби.

У своїй заяві міністри також висловили жаль щодо участі росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайній манері", - заявили міністри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 заборонили нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики

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Топ коментарі
+35
уберите беню от всего этого. Это первый шаг и он обязателен.
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21.04.2022 08:34
+15
хто ж його прибере. у нього ж навіть презедент кишеньковий.
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21.04.2022 08:43
+14
G7-респект...
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21.04.2022 08:33
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G7-респект...
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21.04.2022 08:33 Відповісти
уберите беню от всего этого. Это первый шаг и он обязателен.
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21.04.2022 08:34 Відповісти
хто ж його прибере. у нього ж навіть презедент кишеньковий.
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21.04.2022 08:43 Відповісти
Вони вже потирають свої липкі зелені рученята : "Велике Відбудівництво ..."
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21.04.2022 09:24 Відповісти
При владі аферісти .
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21.04.2022 09:26 Відповісти
Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1517022297181274112 5 мин

Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то
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21.04.2022 09:15 Відповісти
Так тебя в первую очередь, колорадская шваль, надо убрать, он сейчас делает всё возможное и невозможное для Украины..
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21.04.2022 09:33 Відповісти
Что же от такого невозможного делал до того, как кроме вымывания миллиардов из бюджета? Эти миллиарды вполне могли бы пойти на ПВО или что другое полезное для армии и в конечном итоге для людей. Не пришлось бы вопить на весь свет, мол "дайте ракеты, у нас катастрофа". Сейчас народ за это все и расплачивается. Вопрос этот, конечно, отложим на потом. Но те деньги, которые даются союзниками ни при каких обстоятельствах не должны попасть в чужие(т.е. бенины) руки. Повторения истории с воровством денег быть не должно. Так понятней, или есть сомнения? Впрочем, даже если и есть, оставь их себе.
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21.04.2022 09:50 Відповісти
Меня поражает, что ZГ (Zеленое Говно) в открытую вредит Украине с самого начала своего президенстства и продолжает вредить даже во время войны, т.е. срет народу на головы, но говорит, что это варенье, а народ гадает, какое это варенье - яблочное или абрикосовое... Т.е. народ не видит очевидное и это страшно...
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21.04.2022 09:59 Відповісти
Чем он вредит? А что бы ты сделал лучше его? Вот ты сейчас вредишь своими откровенно антиукраинскими постами, и тобой уже должны заинтересоваться соответствующие органы..
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21.04.2022 11:46 Відповісти
Приведи факты "вымывания" миллиардов. Если не приведешь факты, то тебя за клевету могут и должны привлечь к ответственности по законам военного времени.
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21.04.2022 11:50 Відповісти
.....Так 24 млрд , чи 15 .? Бо деякі сайти пишуть що 15 ..
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21.04.2022 08:37 Відповісти
15, то, якщо не помиляюсь, МВФ планує, а не Г7.
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21.04.2022 08:47 Відповісти
Так , про 15 від МВФ я чув . Але читав на укрнеті , в одному з сайтів , що 15 дає і сімка . Мабуть той сайт сплутав грішне з праведним .
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21.04.2022 09:03 Відповісти
Ну шо тут непонятного? Выделят 24. 9 автоматом идут Бене КАЛ.омойскому и ОПе с бубой. Ну а остальное кварталовцы поделят . Они тоже кушать хотят.
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21.04.2022 09:42 Відповісти
На дороги?
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21.04.2022 08:41 Відповісти
ну дак нема ж доріг. треба заново асфальт класти. і схема крадівництва зручна.
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21.04.2022 08:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pEX7U7rvk
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21.04.2022 08:45 Відповісти
Аплодую G-7!!!

Я думаю, що всі (G-7, ES, NATO, і українці) зрозуміли, що йде війна на виснаження."
"Бензоколонка" або УКРАЇНА!!!!!

Тому, в Україну будуть "вливати" стільки млрд.коштів, скільки потрібно для ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ)))

Хто розуміє, той ... буде "вливати" "останні кошти" за для ПЕРЕМОГИ!!!
Слава Україні!!!
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21.04.2022 08:51 Відповісти
..тільки, будь-ласка, тримайте zе беню та їхню банду мародерів за руки..
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21.04.2022 08:58 Відповісти
ЦН не впливає на ситуацію(
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21.04.2022 09:12 Відповісти
Отстранить коломойского, а лучше выдать США, и зелёное шобло от этих денег! Поставить под жестокий контроль западных наблюдателей трату и применение этих средств! Иначе вообще не давать! В противном случае итог и позор гарантирован!
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21.04.2022 09:03 Відповісти
Не только Беню КАЛ.омойского, а и всю ОПу во главе с Дерьмаком.
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21.04.2022 09:44 Відповісти
За 24 мільярди доларів можна побудувати житло можливо десь для мільйона чоловік, якщо відкинути такий чинник як корупція. Це велика допомога, принаймні як на сьогодні здається, хоч зруйновано дуже багато, і не лише житла, а й соціальних та промислових об'єктів, до того ж невідомо, коли бункерного фюрера вдасться примусити припинити війну.
У підсумку, якщо Мордору дозволять руйнувати Україну довго, навіть ця сума може виявитися мізерною.
Будемо сподіватися, що Україна зможе отримати від країн, які заморозили кошти Мордору, хоч якусь частину (серед інших шукачів компенсацій, яких Мордор зараз кинув на кошти), яку можна буде спрямувати на відновлення країни.
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21.04.2022 09:06 Відповісти
24 млрд дають на фінансування бюджетних виплат в цьому році .
А відновлення України буде проводитись за рахунок спецфондів та кацапських репарацій . На які певно підуть - заморожені активи рашки . . Там суми будуть - в сотні млрд дол .
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21.04.2022 09:16 Відповісти
За ці гроші можна побудувати більше 1 млн Квартир для 5 млн українців. У нашому райцентрі 20тис доларів коштувала нова 2х квартира в елітному будинку. В ту вартість включено вже все податки, корупція, прибутки забудовника.
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21.04.2022 09:46 Відповісти
Зелені вже готуються до великого дерибану.
Милованов вже розпинається, що донори не мають вказувати українській владі як витрачати гроші.
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21.04.2022 09:15 Відповісти
очередной зеленый клоун выполз!
необходимо уже сейчас поднимать вопрос о том, чтобы каждый входящий в Украину цент находился под контролем западных аудиторов!!!
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21.04.2022 09:41 Відповісти
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21.04.2022 09:42 Відповісти
Да, безусловно. В ОПе уже все расписали, кому сколько бабла пойдет.
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21.04.2022 09:47 Відповісти
От скотина. Таким гроші давать в руки не можна. Тільки повний котроль і довічні терміни ув'язнення за спроби щось поцупити
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21.04.2022 09:48 Відповісти
Нехай країни G7 виділять розпорядників цих коштів. Бо судячи з того, як зе-гниди активно торгують гумантіркою, то із цих 25 млрд, до бюджету дійде майксимум 10 млрд - все інше розкрадуть зе-скоти.
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21.04.2022 10:27 Відповісти
добре.
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22.04.2022 03:33 Відповісти
 
 