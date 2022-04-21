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Країни G7 оголосили про допомогу Україні у понад $24 мільярди
Міністри фінансів країн G7 анонсували додаткову підтримку Україні на суму понад 24 мільярди доларів на 2022 рік та висловили готовність її збільшити в разі потреби.
У своїй заяві міністри також висловили жаль щодо участі росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичайній манері", - заявили міністри.
Топ коментарі
+35 jklpqrs
показати весь коментар21.04.2022 08:34
+15 Claudia Smith
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Для тих, хто думає, що Зеленський під час війни щось усвідомив і змінився - варто звернути увагу на те, з яким нестримним ентузіазмом він почав боротьбу за право "самому розпоряджатися" грошима Заходу на відновлення.
Не кажучи вже про те, що війна не закінчилась, взагалі-то
Я думаю, що всі (G-7, ES, NATO, і українці) зрозуміли, що йде війна на виснаження."
"Бензоколонка" або УКРАЇНА!!!!!
Тому, в Україну будуть "вливати" стільки млрд.коштів, скільки потрібно для ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ)))
Хто розуміє, той ... буде "вливати" "останні кошти" за для ПЕРЕМОГИ!!!
Слава Україні!!!
У підсумку, якщо Мордору дозволять руйнувати Україну довго, навіть ця сума може виявитися мізерною.
Будемо сподіватися, що Україна зможе отримати від країн, які заморозили кошти Мордору, хоч якусь частину (серед інших шукачів компенсацій, яких Мордор зараз кинув на кошти), яку можна буде спрямувати на відновлення країни.
А відновлення України буде проводитись за рахунок спецфондів та кацапських репарацій . На які певно підуть - заморожені активи рашки . . Там суми будуть - в сотні млрд дол .
Милованов вже розпинається, що донори не мають вказувати українській владі як витрачати гроші.
необходимо уже сейчас поднимать вопрос о том, чтобы каждый входящий в Украину цент находился под контролем западных аудиторов!!!