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ПВО (2488) Запорожская область (2830) Национальная гвардия (2049) вертолёт (1065)

Нацгвардейцы сбили в Запорожской области вертолет оккупантов К-52 "Аллигатор"

гелікоптер,к52

Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД
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Топ комментарии
+43
ППО Нацгвардії-респект...
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21.04.2022 16:45
+40
Далековато что то алигатор от своих мокшанских болот залетел
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21.04.2022 16:46
+34
Оце свято сьогодні! Наші красені вміють робити подарунки! Слава Героям!
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21.04.2022 16:46
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ППО Нацгвардії-респект...
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21.04.2022 16:45 Ответить
Далековато что то алигатор от своих мокшанских болот залетел
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21.04.2022 16:46 Ответить
А шо, там крокодили водяться ?
Як співав Менакер в "діамантовій руці", крокодил не ловится, не растет кокос, что они не делают не идут дела.......
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21.04.2022 16:57 Ответить
Оце свято сьогодні! Наші красені вміють робити подарунки! Слава Героям!
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21.04.2022 16:46 Ответить
Совершил отрицательный взлёт и успешно заземлился
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21.04.2022 16:47 Ответить
Відпрацювали!
Хорошее украинское слово которое точно описывает уничтожение кацапского вертолета)
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21.04.2022 16:47 Ответить
Слава ЗСУ! Бий кацапів!
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21.04.2022 16:48 Ответить
всосали, кацапуры?
**********, пока ноги есть!
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21.04.2022 16:48 Ответить
Пилоты вслед за кораблём?
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21.04.2022 16:50 Ответить
К-52 сосет у Стингера.
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21.04.2022 16:50 Ответить
аллигато-ру ...фсё!
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21.04.2022 16:51 Ответить
алігатори не повинні літати. даже діти це знають.
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21.04.2022 16:53 Ответить
А наш прапорщик казав, що літають, тільки низенько-низенько.
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21.04.2022 17:06 Ответить
От і долітався.
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21.04.2022 18:12 Ответить
Демилитаризация русни идет успешно - со временем начнется и денацификация помойки и деруссификация планеты от этой опухоли. Отправить ублюдков туда, от куда они появились - в сибирские болота.
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21.04.2022 16:54 Ответить
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации идёт по плану. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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21.04.2022 16:57 Ответить
Болота мокшанські. Це на Захід від Сибіру між Кольським півостровом і Уральськими горами. Це щоб знали куди нашими ракетами ще нам доведеться цілити, бо в Сибіру мабуть вже китайці хазяйнуватимуть.
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21.04.2022 17:11 Ответить
А как горит, это же сказка… прямо нетаналогов!!! Надеюсь пилоты тоже сгорели?
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21.04.2022 16:55 Ответить
Интересно, рашистские лётчики (выжившие) тоже рассказывают о том, что они «просто летели на учения и ничего не знали»
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21.04.2022 16:57 Ответить
Справа в тому, що після Бучи, Ірпеня, Макарова, Чернігіва та інших трагедій, шансів врятуватися, у кацапських льотчиків практично немає.
Хіба що над своїми катапультуються.
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21.04.2022 17:28 Ответить
У летчиков другая легенда: "я просто работал по заданнім координатам"
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21.04.2022 18:13 Ответить
Это кацапы считают их суперновыми, а наши бойцы об этом просто не знают и сбивают подручными средствами.....
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21.04.2022 17:00 Ответить
а ловушки?шо ловушки?)ватники пропили тепловые ловушки... трудно жать на педали в валенках
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21.04.2022 17:03 Ответить
против старс-трика не актуально
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21.04.2022 17:06 Ответить
++ +
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21.04.2022 17:06 Ответить
Только пьяный обгаженный Ваня из Дальнедрыщинска может увидеть в небе летящего аллигатора.
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21.04.2022 17:06 Ответить
Интересно, что один такой затрофеели под Гостомелем. Он уже, наверняка, в США, - разорбран до винтика и изучен)
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21.04.2022 17:07 Ответить
Два.
Бачив два відео, спочатку подумав, що одне й те саме, а потім побачив, що відрізняються пошкодження гелікоптерів, та озброєння на крилах.
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21.04.2022 17:23 Ответить


№1
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21.04.2022 17:44 Ответить
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21.04.2022 17:48 Ответить
той самий, - Гостомель
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21.04.2022 18:34 Ответить
Сегодня еще две вертушки приземлили, итого за день - 3 вертолета, Су-25, Су-34
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21.04.2022 17:11 Ответить
не приземлили, а отрицательно отземлили
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21.04.2022 17:17 Ответить
горят красивое https://twitter.com/i/status/1517138999285936129 https://twitter.com/i/status/1517138999285936129
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21.04.2022 17:25 Ответить
подтверждение по сушке https://twitter.com/i/status/1517119918277373952 https://twitter.com/i/status/1517119918277373952
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21.04.2022 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/caREpgIF2Y8
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21.04.2022 17:19 Ответить
аллигатор сегодня изучал закон Ньютона о силе тяжести,недоучил.
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21.04.2022 17:20 Ответить
Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю

Він, звісно, оснащений, але щось зовсім немає підтвердження застосування Ка-52 своїх нєімєющіханалагаввмірі ПТРК Віхрь. На усіх відео від МОРФ - вони лише неприцільно пускають НАРи та одразу відвертають.
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21.04.2022 18:04 Ответить
Українці ще раз довели, що "алігатори" це земноводні, а тому погано літають і добре падають.
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21.04.2022 18:23 Ответить
А у них традиция называть то, что должно летать, именами амфибий, а то, что должно плавать - именами городов.
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21.04.2022 19:38 Ответить
и с Запорожской обл пошли хорошие новости
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21.04.2022 19:38 Ответить
 
 