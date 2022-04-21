Нацгвардейцы сбили в Запорожской области вертолет оккупантов К-52 "Аллигатор"
Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Отмечается, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.
Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.
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+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Як співав Менакер в "діамантовій руці", крокодил не ловится, не растет кокос, что они не делают не идут дела.......
Хорошее украинское слово которое точно описывает уничтожение кацапского вертолета)
**********, пока ноги есть!
Хіба що над своїми катапультуються.
Бачив два відео, спочатку подумав, що одне й те саме, а потім побачив, що відрізняються пошкодження гелікоптерів, та озброєння на крилах.
№1
Він, звісно, оснащений, але щось зовсім немає підтвердження застосування Ка-52 своїх нєімєющіханалагаввмірі ПТРК Віхрь. На усіх відео від МОРФ - вони лише неприцільно пускають НАРи та одразу відвертають.