Нацгвардійці збили у Запорізькій області гелікоптер окупантів К-52 "Алігатор"

Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Зазначається, що це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.

Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

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