Нацгвардійці збили у Запорізькій області гелікоптер окупантів К-52 "Алігатор"
Сьогодні підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Зазначається, що це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.
Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Топ коментарі
+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+34 Елена Себина
показати весь коментар21.04.2022 16:46
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Як співав Менакер в "діамантовій руці", крокодил не ловится, не растет кокос, что они не делают не идут дела.......
Хорошее украинское слово которое точно описывает уничтожение кацапского вертолета)
**********, пока ноги есть!
Хіба що над своїми катапультуються.
Бачив два відео, спочатку подумав, що одне й те саме, а потім побачив, що відрізняються пошкодження гелікоптерів, та озброєння на крилах.
№1
Він, звісно, оснащений, але щось зовсім немає підтвердження застосування Ка-52 своїх нєімєющіханалагаввмірі ПТРК Віхрь. На усіх відео від МОРФ - вони лише неприцільно пускають НАРи та одразу відвертають.