Впереди решающие дни битвы за Украину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины впереди сложные дни и решающая битва за восток Украины и все государство.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас впереди решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс", - подчеркнул глава государства.
Он заверил, что Украина совместно с партнерами делает все, чтобы защитники и защитницы могли очень эффективно защищать украинскую землю и защищать свою жизнь.
Зеленский отметил, что потребности Украины были доведены, в том числе, и премьер-министрам Испании и Дании, и подчеркнул, что ожидает "быструю помощь с их стороны".
Пожалуйста, подождите...
не нагнітай...
як розцінбвати слова, нема можливості для деокупації, я не знаю
але знаю що Залужний та Шаптала бойові генерали і зовсім не дураки.
покласти на визволення 10 БТГ (10000) воїнів, це не вихід.
а дістати орків поки що нема чим
нема чим і кримський міст розкуярити.
нема і все.
Они как раз где то там обитают