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Новости Война
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Зеленский (19042)

Впереди решающие дни битвы за Украину, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины впереди сложные дни и решающая битва за восток Украины и все государство.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас впереди решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что Украина совместно с партнерами делает все, чтобы защитники и защитницы могли очень эффективно защищать украинскую землю и защищать свою жизнь.

Зеленский отметил, что потребности Украины были доведены, в том числе, и премьер-министрам Испании и Дании, и подчеркнул, что ожидает "быструю  помощь с их стороны".

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Топ комментарии
+15
Каждый день решающий... Только ты об этом не догадываешься. И поэтому никакой помощи, даже попытки, окруженному и истекающему кровью Мариуполю
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21.04.2022 18:27
+14
Маріуполь на твоїй совісті *****, якщо вже зробили договорняк то дали б людям вийти, але ні. Ось та перемога яку зе подарував *****, тисячі наших хлопців у пастці зрадників, рашисти хочуть їх на 9 травня по червоній площі пустити.
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21.04.2022 18:31
+8
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21.04.2022 18:32
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Каждый день решающий... Только ты об этом не догадываешься. И поэтому никакой помощи, даже попытки, окруженному и истекающему кровью Мариуполю
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21.04.2022 18:27 Ответить
Курочка по зерньішку клюет , Испания и Дания вполне могут поставить нужное нам вооружение .
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21.04.2022 18:28 Ответить
шо например : гаубицы 2-й мировой войны ?
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21.04.2022 18:38 Ответить
Маріуполь на твоїй совісті *****, якщо вже зробили договорняк то дали б людям вийти, але ні. Ось та перемога яку зе подарував *****, тисячі наших хлопців у пастці зрадників, рашисти хочуть їх на 9 травня по червоній площі пустити.
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21.04.2022 18:31 Ответить
пацани сказали що зброю не складуть та в полон не здадуться.
не нагнітай...
як розцінбвати слова, нема можливості для деокупації, я не знаю
але знаю що Залужний та Шаптала бойові генерали і зовсім не дураки.
покласти на визволення 10 БТГ (10000) воїнів, це не вихід.
а дістати орків поки що нема чим
нема чим і кримський міст розкуярити.
нема і все.
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21.04.2022 18:54 Ответить
Зате асфальту новенького повно *****. Віддирай шматки та стріляй по москалях.
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21.04.2022 18:57 Ответить
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21.04.2022 18:32 Ответить
могут кадыркины очередную серию фильма-эпопеи "Взятие Мариуполя " снимать.
Они как раз где то там обитают
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21.04.2022 19:21 Ответить
срочно бо невтику оманскому кепка бонопартия и маршальский жезл от среюни лещенко переходной
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21.04.2022 18:35 Ответить
то "війна два тижні", то "війна на роки", то "війна до 2035 року"...і от "вирішальні дні"... -вже шось нашепталися з переговорщиками там..
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21.04.2022 18:43 Ответить
Хіба не квартальна шобла плювалася в Порошенко про "іловайський котел"? То може хай тепер розкажуть як хочуть знищити кращих синів України в Маріуполі! Може просто перестати стріляти?
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21.04.2022 18:44 Ответить
вони ще й перемогою це покажуть, малоросня схаває
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21.04.2022 18:51 Ответить
Какая умная мысль. А мы и не знали...
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21.04.2022 18:47 Ответить
Вернуть Азовское море Украине
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21.04.2022 18:48 Ответить
щоб воно було внутрішнім озером України
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21.04.2022 18:51 Ответить
Якщо прийде время то і асфальтом будемо бити окупантов це лучше чим сидіти на дівні і щось хотіти
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21.04.2022 19:26 Ответить
ТОБТО НЕ МІСЯЦЬ !?
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21.04.2022 20:00 Ответить
 
 