Попереду вирішальні дні битви за Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що в України попереду складні дні й вирішальна битва за схід України і всю державу.
Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас попереду вирішальні складні дні, вирішальна битва за нашу державу, за нашу землю, за український Донбас", - наголосив глава держави.
Він запевнив, що Україна спільно з партнерами робить усе, щоб захисники і захисниці могли дуже ефективно боронити українську землю і захищати власне життя.
Зеленський зауважив, що потреби України були доведені у тому числі й до прем'єр-міністрів Іспанії та Данії, і наголосив, що очікує на "швидку допомогу з їхнього боку".
Будь ласка, зачекайте...
не нагнітай...
як розцінбвати слова, нема можливості для деокупації, я не знаю
але знаю що Залужний та Шаптала бойові генерали і зовсім не дураки.
покласти на визволення 10 БТГ (10000) воїнів, це не вихід.
а дістати орків поки що нема чим
нема чим і кримський міст розкуярити.
нема і все.
Они как раз где то там обитают