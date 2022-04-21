УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4438 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 704 17
Зеленський (22429)

Попереду вирішальні дні битви за Україну, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в України попереду складні дні й вирішальна битва за схід України і всю державу.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас попереду вирішальні складні дні, вирішальна битва за нашу державу, за нашу землю, за український Донбас", - наголосив глава держави.

Він запевнив, що Україна спільно з партнерами робить усе, щоб захисники і захисниці могли дуже ефективно боронити українську землю і захищати власне життя.

Зеленський зауважив, що потреби України були доведені у тому числі й до прем'єр-міністрів Іспанії та Данії, і наголосив, що очікує на "швидку допомогу з їхнього боку".

Також читайте: Ми готуємося деблокувати Маріуполь військовим шляхом, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Каждый день решающий... Только ты об этом не догадываешься. И поэтому никакой помощи, даже попытки, окруженному и истекающему кровью Мариуполю
показати весь коментар
21.04.2022 18:27
+14
Маріуполь на твоїй совісті *****, якщо вже зробили договорняк то дали б людям вийти, але ні. Ось та перемога яку зе подарував *****, тисячі наших хлопців у пастці зрадників, рашисти хочуть їх на 9 травня по червоній площі пустити.
показати весь коментар
21.04.2022 18:31
+8
показати весь коментар
21.04.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каждый день решающий... Только ты об этом не догадываешься. И поэтому никакой помощи, даже попытки, окруженному и истекающему кровью Мариуполю
показати весь коментар
21.04.2022 18:27 Відповісти
Курочка по зерньішку клюет , Испания и Дания вполне могут поставить нужное нам вооружение .
показати весь коментар
21.04.2022 18:28 Відповісти
шо например : гаубицы 2-й мировой войны ?
показати весь коментар
21.04.2022 18:38 Відповісти
Маріуполь на твоїй совісті *****, якщо вже зробили договорняк то дали б людям вийти, але ні. Ось та перемога яку зе подарував *****, тисячі наших хлопців у пастці зрадників, рашисти хочуть їх на 9 травня по червоній площі пустити.
показати весь коментар
21.04.2022 18:31 Відповісти
пацани сказали що зброю не складуть та в полон не здадуться.
не нагнітай...
як розцінбвати слова, нема можливості для деокупації, я не знаю
але знаю що Залужний та Шаптала бойові генерали і зовсім не дураки.
покласти на визволення 10 БТГ (10000) воїнів, це не вихід.
а дістати орків поки що нема чим
нема чим і кримський міст розкуярити.
нема і все.
показати весь коментар
21.04.2022 18:54 Відповісти
Зате асфальту новенького повно *****. Віддирай шматки та стріляй по москалях.
показати весь коментар
21.04.2022 18:57 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2022 18:32 Відповісти
могут кадыркины очередную серию фильма-эпопеи "Взятие Мариуполя " снимать.
Они как раз где то там обитают
показати весь коментар
21.04.2022 19:21 Відповісти
срочно бо невтику оманскому кепка бонопартия и маршальский жезл от среюни лещенко переходной
показати весь коментар
21.04.2022 18:35 Відповісти
то "війна два тижні", то "війна на роки", то "війна до 2035 року"...і от "вирішальні дні"... -вже шось нашепталися з переговорщиками там..
показати весь коментар
21.04.2022 18:43 Відповісти
Хіба не квартальна шобла плювалася в Порошенко про "іловайський котел"? То може хай тепер розкажуть як хочуть знищити кращих синів України в Маріуполі! Може просто перестати стріляти?
показати весь коментар
21.04.2022 18:44 Відповісти
вони ще й перемогою це покажуть, малоросня схаває
показати весь коментар
21.04.2022 18:51 Відповісти
Какая умная мысль. А мы и не знали...
показати весь коментар
21.04.2022 18:47 Відповісти
Вернуть Азовское море Украине
показати весь коментар
21.04.2022 18:48 Відповісти
щоб воно було внутрішнім озером України
показати весь коментар
21.04.2022 18:51 Відповісти
Якщо прийде время то і асфальтом будемо бити окупантов це лучше чим сидіти на дівні і щось хотіти
показати весь коментар
21.04.2022 19:26 Відповісти
ТОБТО НЕ МІСЯЦЬ !?
показати весь коментар
21.04.2022 20:00 Відповісти
 
 