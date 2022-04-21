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Евросоюз поставит Украине тяжелое оружие, - Мишель

мішель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Об этом он заявил в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

Мишель рассказал, что принципиальное согласие ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились через несколько часов!" – отметил он.

Президент Евросовета возглавляет встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечает за подготовку проектов решений этого органа.

"За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы будем делать еще больше", - добавил Мишель.

"Нам нужно поставлять вам тяжелое оружие. Об этом не будет очень много новостей, из-за соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно", - заявил он.

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Топ комментарии
+34
Гарна новина...
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21.04.2022 20:33
+25
Мишель нормальный мужик, сказал сделает!
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21.04.2022 20:41
+19
Гарні новини. Дякуємо і чекаємо з нетерпінням. Слава Україні!
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21.04.2022 20:34
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Гарна новина...
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21.04.2022 20:33 Ответить
Мишель нормальный мужик, сказал сделает!
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21.04.2022 20:41 Ответить
Мишель не шольц❗Ето не тряпка👍
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21.04.2022 20:42 Ответить
Шольц не тряпка. Не буду при детях...
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21.04.2022 20:48 Ответить
👍
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21.04.2022 20:54 Ответить
І це правільно, бо домогу грошима влада розраде всю.
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21.04.2022 21:58 Ответить
Це просто якесь свято!
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21.04.2022 20:33 Ответить
Гарні новини. Дякуємо і чекаємо з нетерпінням. Слава Україні!
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21.04.2022 20:34 Ответить
довго запрягали, але, здається, процес пішов.
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21.04.2022 20:36 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ!🤣
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21.04.2022 20:36 Ответить
Похоже кацапам выгребать пиндюлей прийдется и за себя и за дедов тоже накинут👍
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21.04.2022 20:44 Ответить
Утверждает, что Зеленский позвонил в феврале, решение приняли за пару часов. Спустя 2 месяца говорит, что будут поставлять. Че то не понятно
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21.04.2022 20:37 Ответить
Дякуємо!
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21.04.2022 20:38 Ответить
Хоть одна хорошая новость. Бомбим до последнего кацапа.
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21.04.2022 20:38 Ответить
Піздець кацапстану!
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21.04.2022 20:39 Ответить
Теперь касапов можно в один мешок будет ложить по двое кто и по трое.
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21.04.2022 20:39 Ответить
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21.04.2022 21:24 Ответить
Дякуємо.
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21.04.2022 20:40 Ответить
в блоке электроники, сбитого сегодня, анало говнетного ка-52, обнаружена мышь!
к сожалению, мышь умерла......
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1517194920217489409?s=20
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21.04.2022 20:42 Ответить
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21.04.2022 20:47 Ответить
У каждой мыши в Украине капитанское звание😁
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21.04.2022 21:18 Ответить
Соловьев кричит, что запад завозит оружие вместе людьми, мол мы воюем с НАТО, уже сейчас. 😀 Как же еще оправдать бездарность своей армии.
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21.04.2022 20:45 Ответить
наконец то!спасибо ЕС!
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21.04.2022 21:06 Ответить
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21.04.2022 21:17 Ответить
Если ты убиваешь москаля-твоими руками тоже руководит Бог. Бог хочет много мертвых москалей
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21.04.2022 21:56 Ответить
Нам нужна мобильнось, вот смысл в 72 м777? Нам нужны Сюзаны, Даны, ПЗ200...
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21.04.2022 21:17 Ответить
Це чудово!
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21.04.2022 21:53 Ответить
Це дійсно дуже швидко, бо, наприклад, Україні, щоб передати зброю до воюючої країни знадобився б не один рік
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21.04.2022 22:14 Ответить
 
 