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Євросоюз поставить Україні важку зброю, - Мішель

мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель визнав, що Євросоюз погодився закупати важку зброю для безоплатної передачі Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Мішель розповів, що принципової згоди ЄС на постачання зброї для України вдалося досягти ще у лютому, хоча на початку переговорів він не був впевнений в успіху.

"Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися за кілька годин!" - зазначив він.

Президент Євроради, як відомо, очолює зустрічі глав держав та урядів Євросоюзу та відповідає за підготовку проектів рішень цього органу.

"За два місяці відтоді ми вже виділили (для безповоротних закупівель на потреби ЗСУ) 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility. І це – на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Та цієї допомоги недостатньо, ми маємо та будемо робити ще більше", - додав Мішель.

"Нам потрібно постачати вам важку зброю. Про це не буде дуже багато новин, через міркування безпеки. Але ми дотримуємося своїх зобов’язань поставити вам цю зброю. Це – перше. Це дуже важливо і дуже терміново", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+34
Гарна новина...
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21.04.2022 20:33
+25
Мишель нормальный мужик, сказал сделает!
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21.04.2022 20:41
+19
Гарні новини. Дякуємо і чекаємо з нетерпінням. Слава Україні!
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21.04.2022 20:34
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Гарна новина...
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Мишель нормальный мужик, сказал сделает!
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21.04.2022 20:41 Відповісти
Мишель не шольц❗Ето не тряпка👍
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21.04.2022 20:42 Відповісти
Шольц не тряпка. Не буду при детях...
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21.04.2022 20:48 Відповісти
👍
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21.04.2022 20:54 Відповісти
І це правільно, бо домогу грошима влада розраде всю.
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21.04.2022 21:58 Відповісти
Це просто якесь свято!
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21.04.2022 20:33 Відповісти
Гарні новини. Дякуємо і чекаємо з нетерпінням. Слава Україні!
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21.04.2022 20:34 Відповісти
довго запрягали, але, здається, процес пішов.
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21.04.2022 20:36 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ!🤣
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21.04.2022 20:36 Відповісти
Похоже кацапам выгребать пиндюлей прийдется и за себя и за дедов тоже накинут👍
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21.04.2022 20:44 Відповісти
Утверждает, что Зеленский позвонил в феврале, решение приняли за пару часов. Спустя 2 месяца говорит, что будут поставлять. Че то не понятно
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21.04.2022 20:37 Відповісти
Дякуємо!
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21.04.2022 20:38 Відповісти
Хоть одна хорошая новость. Бомбим до последнего кацапа.
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21.04.2022 20:38 Відповісти
Піздець кацапстану!
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21.04.2022 20:39 Відповісти
Теперь касапов можно в один мешок будет ложить по двое кто и по трое.
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21.04.2022 20:39 Відповісти
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21.04.2022 21:24 Відповісти
Дякуємо.
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21.04.2022 20:40 Відповісти
в блоке электроники, сбитого сегодня, анало говнетного ка-52, обнаружена мышь!
к сожалению, мышь умерла......
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1517194920217489409?s=20
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21.04.2022 20:42 Відповісти
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21.04.2022 20:47 Відповісти
У каждой мыши в Украине капитанское звание😁
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21.04.2022 21:18 Відповісти
Соловьев кричит, что запад завозит оружие вместе людьми, мол мы воюем с НАТО, уже сейчас. 😀 Как же еще оправдать бездарность своей армии.
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21.04.2022 20:45 Відповісти
наконец то!спасибо ЕС!
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21.04.2022 21:06 Відповісти
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21.04.2022 21:17 Відповісти
Если ты убиваешь москаля-твоими руками тоже руководит Бог. Бог хочет много мертвых москалей
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21.04.2022 21:56 Відповісти
Нам нужна мобильнось, вот смысл в 72 м777? Нам нужны Сюзаны, Даны, ПЗ200...
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21.04.2022 21:17 Відповісти
Це чудово!
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21.04.2022 21:53 Відповісти
Це дійсно дуже швидко, бо, наприклад, Україні, щоб передати зброю до воюючої країни знадобився б не один рік
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21.04.2022 22:14 Відповісти
 
 