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Великобритания (4725) Киев (24773) посольство (1076) Джонсон_Борис (495)

Джонсон анонсировал возвращение посольства Великобритании в Киев

джонсон,зеленський

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что посольство Великобритании в украинской столице снова заработает уже на следующей неделе.

"Чрезвычайная сила духа и успех Президента Зеленского и украинского народа в противостоянии российским силам в Киеве означает, что сегодня я могу объявить, что очень скоро, на следующей неделе, мы снова откроем наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон во время визита в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Великобритания перенесла свое посольство из украинской столицы в феврале перед вторжением России в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят в Киев, - Джонсон

В начале этого месяца Джонсон посетил Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив его решительное лидерство.

Посольства иностранных государств в Украине постепенно возвращаются в свои постоянные места размещения в Киеве.
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Респект ! Борис! ти кращій
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22.04.2022 14:52 Ответить
Good news ! Thanks !
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22.04.2022 14:55 Ответить
Джонсон энд Джонсон
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22.04.2022 14:55 Ответить
Мелитополь будет продолжать кошмарить оккупанта!

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22.04.2022 15:00 Ответить
А посольство США ще ховається: на день у Львові, а наніч і на вихідні під парасольку НАТО?

І посла США в Україні ще не призначено?

І Байден боїться прилетіти в Україну?
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22.04.2022 15:48 Ответить
 
 