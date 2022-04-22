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Велика Британія (5341) Київ (19130) посольство (939) Джонсон Борис (572)

Джонсон анонсував повернення посольства Великої Британії до Києва

джонсон,зеленський

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що посольство Великої Британії в українській столиці знову запрацює вже наступного тижня.

"Надзвичайна сила духу та успіх Президента Зеленського та українського народу в протистоянні російським силам у Києві означає, що сьогодні я можу оголосити, що дуже скоро, наступного тижня, ми знову відкриємо наше посольство в столиці України", - сказав Джонсон під час візиту до Індії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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Велика Британія перенесла своє посольство з української столиці в лютому перед вторгненням Росії в країну.

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На початку цього місяця Джонсон відвідав Київ, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, відзначивши його рішуче лідерство.

Посольства іноземних держав в Україні поступово повертаються до своїх постійних місць розміщення в Києві.

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Респект ! Борис! ти кращій
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22.04.2022 14:52 Відповісти
Good news ! Thanks !
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22.04.2022 14:55 Відповісти
Джонсон энд Джонсон
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22.04.2022 14:55 Відповісти
Мелитополь будет продолжать кошмарить оккупанта!

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22.04.2022 15:00 Відповісти
А посольство США ще ховається: на день у Львові, а наніч і на вихідні під парасольку НАТО?

І посла США в Україні ще не призначено?

І Байден боїться прилетіти в Україну?
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22.04.2022 15:48 Відповісти
 
 