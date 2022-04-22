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Новости Война
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Джонсон_Борис (495)

Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, — Джонсон

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели, где его спросили, соглашается ли он с тезисом, что Россия будет бомбить украинские города до конца следующего года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Премьер Британии пояснил, что российская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал. Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

"Россияне не смогут сломить дух свободы украинцев, каким бы не было соотношение военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят Киеву, - Джонсон
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Топ комментарии
+36
Системе Коломойского, победа в войне не нужна. Нужен замороженный конфликт.
Не поменяется Система -- не будет полноценного наступления и разгромной военной победы.
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22.04.2022 17:48
+27
Потому что Президент Украины избирается сроком на 5 лет и, пока этот зеленый дрыстун со своей шоблой не уйдет под суд, война будет продолжаться. Как это ни парадоксально, но зеленая власть Украины единственная надежда бункерфюрера избежать международного трибунала. При приговоре которого даже в 10 лет это лысое ЧМО на каблуках не доживет до освобождения.
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22.04.2022 17:59
+24
Ну так хрюссия длинная. Пока до владивостока дойдешь.
А если серьезно, то такие долгие сроки прогнозируются потому, что предполагают ведение боевых действий в Крыму. То есть Украина будет освобождать все свои территории.
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22.04.2022 17:46
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Нужно у оракула спросить, у Арестовича ...
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22.04.2022 19:39 Ответить
куєсмоктувича клована жидокаломойши
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22.04.2022 21:09 Ответить
В таком темпе максимум пару месяцев. А вообще в глобальном смысле много лет. Начиная с 2014го.
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22.04.2022 19:52 Ответить
Если давать оружие терапевтическими дозами, то может и до 24-го.
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22.04.2022 20:21 Ответить
Прищеміть Шольцу фаберже і перекрийте газ. Процес одразу прискориться.
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22.04.2022 20:37 Ответить
кто прокомментирует соообщение

Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
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22.04.2022 20:50 Ответить
Всё зависит от интенсивности, война итак уже 8 лет идёт, просто последние лет 5 в виде небольших перестрелок...
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22.04.2022 21:18 Ответить
С каждым месяцем возможности военной промышленности Московии
уменьшаются. А военный потенциал Украины - растёт.
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22.04.2022 22:19 Ответить
джонсон сегодня пургу целый день нес...
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23.04.2022 00:17 Ответить
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