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Новини Війна
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Джонсон Борис (572)

Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, - Джонсон

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.

Про це він заявив під час пресконференція в Нью-Делі, де його запитали, чи погоджується він з тезою, що Росія бомбитиме українські міста до кінця наступного року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Прем'єр Британії пояснив, що російська верхівка на чолі з Владіміром Путіним не може відступити зараз, тому що там усвідомлюють свій повний провал. Також Джонсон зазначив, що армія РФ має кількісну перевагу. Тому він вважає, що росіяни продовжать працювати далі з допомогою своєї тактики, яка полягає в знищенні артилерією.

"Росіяни не зможуть здолати дух до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін", - переконує Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британці вчать українських військових керувати броньованими машинами та користуватися зенітними ракетами, які надійдуть Києву, - Джонсон

Автор: 
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Топ коментарі
+36
Системе Коломойского, победа в войне не нужна. Нужен замороженный конфликт.
Не поменяется Система -- не будет полноценного наступления и разгромной военной победы.
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22.04.2022 17:48
+27
Потому что Президент Украины избирается сроком на 5 лет и, пока этот зеленый дрыстун со своей шоблой не уйдет под суд, война будет продолжаться. Как это ни парадоксально, но зеленая власть Украины единственная надежда бункерфюрера избежать международного трибунала. При приговоре которого даже в 10 лет это лысое ЧМО на каблуках не доживет до освобождения.
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22.04.2022 17:59
+24
Ну так хрюссия длинная. Пока до владивостока дойдешь.
А если серьезно, то такие долгие сроки прогнозируются потому, что предполагают ведение боевых действий в Крыму. То есть Украина будет освобождать все свои территории.
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22.04.2022 17:46
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Нужно у оракула спросить, у Арестовича ...
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22.04.2022 19:39 Відповісти
куєсмоктувича клована жидокаломойши
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22.04.2022 21:09 Відповісти
В таком темпе максимум пару месяцев. А вообще в глобальном смысле много лет. Начиная с 2014го.
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22.04.2022 19:52 Відповісти
Если давать оружие терапевтическими дозами, то может и до 24-го.
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22.04.2022 20:21 Відповісти
Прищеміть Шольцу фаберже і перекрийте газ. Процес одразу прискориться.
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22.04.2022 20:37 Відповісти
кто прокомментирует соообщение

Тысячи тонн боеприпасов на 65-м арсенале ВСУ в Харьковской области достались российским войскам
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22.04.2022 20:50 Відповісти
Всё зависит от интенсивности, война итак уже 8 лет идёт, просто последние лет 5 в виде небольших перестрелок...
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22.04.2022 21:18 Відповісти
С каждым месяцем возможности военной промышленности Московии
уменьшаются. А военный потенциал Украины - растёт.
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22.04.2022 22:19 Відповісти
джонсон сегодня пургу целый день нес...
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23.04.2022 00:17 Відповісти
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