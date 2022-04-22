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Новости Агрессия России против Украины Война
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Применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Путина и России, - Нуланд

рф,зброя,ядерна

США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – сказала Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны

Она заверила, что при таком катастрофическом сценарии Украину не оставят наедине, поскольку использование такого оружия выведет ситуацию на новый уровень.

"Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - сказала Нуланд.

Читайте также: Россия действует как террористическое государство, - Цымбалюк

США (26743) ядерное оружие (1336) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+26
За напад на Україну, також те саме казали.
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22.04.2022 21:14
+20
Америка повинна нам надати ядерні гарантії, що у випадку використання росією ядерної зброї - Америка завдає ядерного удару у відповідь.

Саме вони лишили нас ядерної зброї. Тому хай надають нам ядерну парасольку!

Будапештські гарантії потрібно почати виконувати!
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22.04.2022 21:22
+20
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22.04.2022 21:39
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Правила форума Совет форумчан
За напад на Україну, також те саме казали.
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22.04.2022 21:14 Ответить
Выразите озабоченность?
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22.04.2022 21:14 Ответить
катастрофическую озабоченность
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22.04.2022 21:25 Ответить
не пишіть дурниць йолопи,Джонсон з Баайденом нас рятують від тактичного ядерного удару.
https://defence-ua.com/army_and_war/ssha_rozmistili_v_gibraltari_atomnu_submarinu_tipu_ohio_iz_mbr_na_bortu_skilki_jim_letiti_do_kremlja-4107.html США розмістили в Гібралтарі атомну субмарину типу Ohio із МБР на борту: скільки їм летіти до Кремля?
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22.04.2022 21:39 Ответить
Тогда, что мешает сказать прямо, что удар по Украине равняется удару по кацапии? Нахера говорить намеками? Джонсон кстати не сказал, что ответ Британии будет ядерный насколько я помню
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22.04.2022 21:43 Ответить
обтікай,кацап
"Зараз ми - і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти - дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України і для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд. Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.
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22.04.2022 21:47 Ответить
Цей кацап навіть не шифрується.
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23.04.2022 09:10 Ответить
А що в кремлі? там х..ла нема. воно в бункері.
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22.04.2022 21:56 Ответить
Дістануть.
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23.04.2022 09:12 Ответить
Ці субмарини не потрібно ніде розміщувати,тому що ракета Трандент стріляє на відстань 11000 км.Вона звідки завгодно попаде.Та й ці човни постійно на бойовому чергуванні і спеціально заради України ніхто не розміщує,там є чіткі правила.А США,взагалі може зброї в 10 разів більше нам надати більше,тому що це наддержава і зброї має на кілька світових війн.
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22.04.2022 22:51 Ответить
Ми вам подякуємо з неба...
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22.04.2022 21:15 Ответить
так то так, а шо тоді, ідемо здаємось? все? капітуляція? у нас всеодно вибір один битись до кінця, інакше всеодно смерть... я ненавиджу пуйла і кацапів всім нутром, але я зараз прочитую його одну з улюблених цитат: Навіщо нам такий світ, в якому не будет УКРАЇНИ??! яка нам різниця, чи ядеркою він нас знищить чи просто танками? сау?!
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22.04.2022 21:17 Ответить
Однозначно - битись. Іншого вибору нам москалі не залишили.
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22.04.2022 21:26 Ответить
Танками і сау Україну в принципі неможливо знищити Україну.
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22.04.2022 23:14 Ответить
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22.04.2022 21:28 Ответить
Не сци - судячи по твоїй реєстрації , нині у тебе вже оптимістичний період життя розпочався так що "будєм жить " !!!
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22.04.2022 21:54 Ответить
Карлик не може програти… Тому у разі повної поразки він без вагань примінить ядерний удар.
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22.04.2022 21:15 Ответить
Его быстрее настигнёт удар табакеркой.
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22.04.2022 22:26 Ответить
Люди рядом него точно не захотят идти за ним в рай
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22.04.2022 22:29 Ответить
Карлик может проиграть. Его насадит на большой ешачий елдан новый презик рашки кадыров.
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23.04.2022 00:47 Ответить
Поки що, лише британці чітко і ясно заявили з цього приводу.
Що у випадку застосування парашею ЯЗ, Великобританія може застосувати свою.
Без консультацій з союзниками.
А заяви про катастрофічні наслідки, це товкти воду в ступі!
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22.04.2022 21:17 Ответить
США вгорі теж вже заявили,читати вмієш?
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22.04.2022 21:41 Ответить
Такі ж катастрофічні, як і теперішній напад на Україну? що ***** пів світу і далі купують в РФ газ і нафту даючи їй 1,4 млрд. $ щодня...
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22.04.2022 21:17 Ответить
якийсь кловун не думав про катастрофічні наслідки своєї бездіяльності як і ті 73 відсотки дурнів що його обирали.
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22.04.2022 21:45 Ответить
Капець, дурнисько. Бачу, що невиліковний, Але таке молоти - це талант.
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22.04.2022 21:55 Ответить
буде астрономічне занепокоєння
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22.04.2022 21:17 Ответить
Якщо чесно, пташки-говоруни, ви ЗАЇБАЛИ. Таке відчуття складається, що ви, курви, ***** підказуєте, що треба робить. Всі в один голос кричите одне й те саме, ну та ясно що всьому світові стане легше, якби України не стало. Можна було б далі собі дерибанить валізи з нафтогазовими баксюками, торгувать з парашкою і робити вигляд що нічого не сталося...
Беріть приклад з Британії. Британці - нормальні люди, а не криси пагані. Зразу сказали, що ******* у відповідь. Це куди крутіше і страшніше, ніж в 100500й раз "доносити сигнал", який щось ніяк не дойде, хоча його "доносили" і в Грузії, і в Сирії, і в Україні-2014.
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22.04.2022 21:21 Ответить
Не разгонять понты и не паниковать ❗Это главный принцип любого человека идущего к цели. А америка ответит ударом на удар💥👍
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22.04.2022 21:26 Ответить
Нам би ваш болгарський спокій... аби ПОТУСом був Буш, я б не нервувався анітрохи. А чучмеки-дерьмократи нічогісінько не варті, нікчемні голубі ссаного міра. Це вже не говорячи про то як найвеличніший разом з трампом планували засадить сина Байдена у тюрму, ви думаєте Байден-старший то забув?
Як на мене, то такі заявочки про "астрономічну ціну" - повний брєд і як раз голі понти. Округле, чисто дипломатичне заявисько, яке можна крутити в будь-яку сторону, не кажучи вже про то, що під такі заяви можна підвести що завгодно, від масованого ядерного удару по мацкві (ех, мрії, мрії) до санкцій для персонального хом'ячка лаврова...
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22.04.2022 21:34 Ответить


Це США "пташки-говоруни" та "дерибанить валізи з нафтогазовими баксюками",
нічього не переплутало недолуге, чи вечір п'ятниці пройшов дуже вдало?

Від США отримуємо найбільшу військову, економічну допомогу та розвіддані, а якраз Британія йде за США, а не навпаки.

Бажано хоч трошки включати мізки перед тим, як щось писати.
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22.04.2022 22:36 Ответить
Америка повинна нам надати ядерні гарантії, що у випадку використання росією ядерної зброї - Америка завдає ядерного удару у відповідь.

Саме вони лишили нас ядерної зброї. Тому хай надають нам ядерну парасольку!

Будапештські гарантії потрібно почати виконувати!
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22.04.2022 21:22 Ответить
А они скажут ,что это были не гарантии ,а всего лишь декларация о намерениях
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22.04.2022 21:25 Ответить


Так у Будапешті і був підписаний саме меморандум, тобто декларація про наміри, який, доречі ні один з підписантів крім паРашки не порушив.
Так шо пред'яви треба кидати не Штатам та Британії, які нам дуже допомагають, причому, на відміну від Херманії безкоштовно,
а тим, хто працював над цим питанням з нашої сторони та Кучмі, які задовольнились саме меморандумом, а не договором про безпеку
(в договорах, на відміну від меморандумів є забув'язувача частина, тобто, що підписанти обов'язково повинні робити, ті самі гарантії втіленні в дії).
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23.04.2022 08:20 Ответить
Я думаю вам буде цікаво давайте просто віднімемо ядерну зброю яку необхідно було ліквідувати, ну а інші питання ми повинні вже задати кучмі і всім після
ВИКИПЕДИЯ
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32]
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22.04.2022 22:43 Ответить
Таке враження, всі хто говорить про Будапештські гарантії ніколи їх не читали.

6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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23.04.2022 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PrwlVB0Wr14&t=205s
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22.04.2022 21:22 Ответить
Необходима русская Хиросима. Японцам это пошло на пользу.
И этим организмам просветлеет в высших отделах спинного мозга.
Должен выработаться рефлекс: грозить атомным пеплом - НЕЛЬЗЯ.
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22.04.2022 21:22 Ответить
Вообще японцев надо. Сейчас самое время для "курилынаш", "спасти японоговорящих граждан россии" и тд
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22.04.2022 21:36 Ответить
***** старе і *******, а це не виключає нічого з арсенала деменціонно ********.
треба бути готовим і відслідковувати щура де б він не ховався...
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22.04.2022 21:24 Ответить
Когда уже в Белом доме поймут, что использование языка Эзопа в разговорах с государственным террористом не является инструментом передачи информации. Для таких как путлер и лавров нужно использовать чисто конкретные формулировки: "Если ты, падла, попутаешь рамсы и нажмешь ядерную кнопку - мы тебя и всю твою хату опустим в ядерную парашу".
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22.04.2022 21:26 Ответить
Вот такие расплывчатые формулировки и подталкивают путлера к применению. И нужно говорить откровенно он его применит, если будет проигрывать на Юге и Донбассе. США должны были сказать, что в случае применения ЯО он получит массированный ответный ядерный удар. Тогда вероятность применения со стороны рашки была бы минимальной
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22.04.2022 21:27 Ответить
Джонсон это уже заявил прямым текстом
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22.04.2022 21:57 Ответить
натяк РФ на ядерну відповідь
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22.04.2022 21:28 Ответить
Нифига подобного. Намеки с путлером не работают
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22.04.2022 21:30 Ответить
Хвилююсь ... де там ... як там ... перша ледя, ... Олександр Семенович, ... Римма Володимирівна ...
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22.04.2022 21:30 Ответить
США предупредили, что в случае нанесения ядерного удара по Украине, в ответ нанесут удар по Минску. Бедные белорусы.
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22.04.2022 21:32 Ответить
Это где такое прочитал?
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22.04.2022 21:34 Ответить
Компромиссом в игре оказался ядерный удар по ближайшему союзнику России - Беларуси
https://theins.ru/politika/249835
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22.04.2022 22:03 Ответить
Дякую і дуже сподіваюсь, що це не просто слова!
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22.04.2022 21:33 Ответить
Кремлівський ******..к звісно може застосувати але вже нічого він цим не вирішить і жлдної цілі не досягне.
А лсь ****..ть його і всю його довбану нароZZію будуть усім світом разом доти доки юшка не потече
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22.04.2022 21:34 Ответить
Думаю, що треба відкрито попереджати, що в такому випадку буде застосована ядерна зброя країн-гарантів Будапештського меморандуму/як підґрунтя для цього/. Бо попередження "взагалі" на путіна не впливають.
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22.04.2022 21:36 Ответить
Владимир Ленин - горе , Владимир Путин - горе, Владимир Зеленский - горе. Может имя президента Владимир приносит несчастье?
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22.04.2022 21:37 Ответить
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22.04.2022 21:39 Ответить
Жить хотят ********...
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22.04.2022 22:41 Ответить
у Нас кругом Атомные станции , какое ядерное оружие ?
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22.04.2022 21:45 Ответить
Ещё месяц назад херачили рпг по самой большой АЭС в Европе,ещё когда у них была ситуация лучше. Это ядерный прецедент, причём очень серьёзный который говорит что русские готовы дажк на ядерный удар
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22.04.2022 22:39 Ответить
Крым пострадает от радиоактивной воды с Днепра
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22.04.2022 21:46 Ответить
МЛЯТЬ ! Так и хочется провести референдум "За пропуск рашкиных войск к границам Европы" что бы эти жирные коты обосрались когда эта орда начнет насиловать и убивать их у них же в их городах ! Что бы их начали грабить под руzкий дешёвый газ...
одумаетесь да поздно будет!
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22.04.2022 21:47 Ответить
США чітко дало зрозуміти Рашці. Чого треба повторювати по Джонсону? Розумний зрозуміє, дураку ніякі пояснення не потрібні..
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22.04.2022 21:47 Ответить
Джонсон сказав що ***** у відповідь:

https://www.unian.net/world/boris-dzhonson-britaniya-naneset-otvetnyy-yadernyy-udar-rossii-novosti-mira-11795835.html
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23.04.2022 00:56 Ответить
Джонсон як раз чітко сказав на відміну від США ще позавчора
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23.04.2022 00:57 Ответить
мжно в ответ по его станциям ******
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22.04.2022 21:56 Ответить
Тому чим скоріше треба цю війну перетягувати на рашкінську теріторію, нехай там почнеця пекло.
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22.04.2022 21:57 Ответить
Вы обсираетесь от его древних совковых танков, от ядерного удара вас парализует от страха. Первыми побегут боши договариваться.
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22.04.2022 22:08 Ответить
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22.04.2022 22:08 Ответить
сотрут рашку в ядерную пыль!
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22.04.2022 22:11 Ответить
ПЕТИЦІЯ

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Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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22.04.2022 22:30 Ответить
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22.04.2022 22:30 Ответить
В 2012 році у мене був тріп, і я бачила як кацапи на нас напали, як запускали ракети, і ядерні вибухи
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22.04.2022 22:41 Ответить
пані Крістіна .у мене теж...коли подивився фільм "2012"...особливо коли про Календар Майя говорили
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22.04.2022 23:15 Ответить
.Пані Крістіно! Уточніть, будь-ласка. В вашому пості слово тріп має значення по народному тріпер, а по медичному гонорея?
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22.04.2022 23:15 Ответить
верно.
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23.04.2022 04:55 Ответить
Уже были санкции из ада, теперь катастрофические последствия.
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23.04.2022 06:17 Ответить
Заявление Бориса Джонсона было БОЛЕЕ ДОХОДЧИВЫМ, Байдену достаточно заявить, что он ПОЛНОСТЬЮ поддержит своего стратегического союзника в ответе на применения ядерного оружия Москвой (и выполнит обязательства по "Будапештскому меморандуму")!
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23.04.2022 09:00 Ответить
Не лише путіна, має здохнути уся кацапня, щонайменше на території рашки
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23.04.2022 09:46 Ответить
 
 