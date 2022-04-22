Применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Путина и России, - Нуланд
США не исключают применения Россией ядерного оружия, поэтому доносят до президента РФ Владимира Путина сигнал о том, что этот шаг будет иметь абсолютно катастрофические последствия для него и России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Она отметила, что Путин уже давал приказ совершать ужасные и сверхжесткие военные преступления, а следовательно возможно все и "надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями".
"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и для мира, но также будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России", – сказала Нуланд.
Она заверила, что при таком катастрофическом сценарии Украину не оставят наедине, поскольку использование такого оружия выведет ситуацию на новый уровень.
"Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", - сказала Нуланд.
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https://defence-ua.com/army_and_war/ssha_rozmistili_v_gibraltari_atomnu_submarinu_tipu_ohio_iz_mbr_na_bortu_skilki_jim_letiti_do_kremlja-4107.html США розмістили в Гібралтарі атомну субмарину типу Ohio із МБР на борту: скільки їм летіти до Кремля?
"Зараз ми - і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти - дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України і для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд. Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.
Що у випадку застосування парашею ЯЗ, Великобританія може застосувати свою.
Без консультацій з союзниками.
А заяви про катастрофічні наслідки, це товкти воду в ступі!
Беріть приклад з Британії. Британці - нормальні люди, а не криси пагані. Зразу сказали, що ******* у відповідь. Це куди крутіше і страшніше, ніж в 100500й раз "доносити сигнал", який щось ніяк не дойде, хоча його "доносили" і в Грузії, і в Сирії, і в Україні-2014.
Як на мене, то такі заявочки про "астрономічну ціну" - повний брєд і як раз голі понти. Округле, чисто дипломатичне заявисько, яке можна крутити в будь-яку сторону, не кажучи вже про то, що під такі заяви можна підвести що завгодно, від масованого ядерного удару по мацкві (ех, мрії, мрії) до санкцій для персонального хом'ячка лаврова...
Це США "пташки-говоруни" та "дерибанить валізи з нафтогазовими баксюками",
нічього не переплутало недолуге, чи вечір п'ятниці пройшов дуже вдало?
Від США отримуємо найбільшу військову, економічну допомогу та розвіддані, а якраз Британія йде за США, а не навпаки.
Бажано хоч трошки включати мізки перед тим, як щось писати.
Саме вони лишили нас ядерної зброї. Тому хай надають нам ядерну парасольку!
Будапештські гарантії потрібно почати виконувати!
Так у Будапешті і був підписаний саме меморандум, тобто декларація про наміри, який, доречі ні один з підписантів крім паРашки не порушив.
Так шо пред'яви треба кидати не Штатам та Британії, які нам дуже допомагають, причому, на відміну від Херманії безкоштовно,
а тим, хто працював над цим питанням з нашої сторони та Кучмі, які задовольнились саме меморандумом, а не договором про безпеку
(в договорах, на відміну від меморандумів є забув'язувача частина, тобто, що підписанти обов'язково повинні робити, ті самі гарантії втіленні в дії).
ВИКИПЕДИЯ
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32]
6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
И этим организмам просветлеет в высших отделах спинного мозга.
Должен выработаться рефлекс: грозить атомным пеплом - НЕЛЬЗЯ.
треба бути готовим і відслідковувати щура де б він не ховався...
https://theins.ru/politika/249835
А лсь ****..ть його і всю його довбану нароZZію будуть усім світом разом доти доки юшка не потече
одумаетесь да поздно будет!
https://www.unian.net/world/boris-dzhonson-britaniya-naneset-otvetnyy-yadernyy-udar-rossii-novosti-mira-11795835.html
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