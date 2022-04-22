Застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Путіна і Росії, - Нуланд
США не виключають застосування Росією ядерної зброї, а тому доносять до президента РФ Володимира Путіна сигнал про те, що цей крок матиме абсолютно катастрофічні наслідки для нього та Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
Вона зазначила, що Путін вже давав наказ вчиняти жахливі і наджорстокі воєнні злочини, а отже можливим є все і "треба бути готовими до використання Росією різних типів зброї з катастрофічними наслідками".
"Зараз ми – і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти – дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України і для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд.
Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.
"Можу лише запевнити: навіть у порівнянні з тими високими втратами, тією високою ціною, яку для Росії має нинішня агресія – у цьому випадку ціна дій Путіна буде просто астрономічною", - сказала Нуланд.
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https://defence-ua.com/army_and_war/ssha_rozmistili_v_gibraltari_atomnu_submarinu_tipu_ohio_iz_mbr_na_bortu_skilki_jim_letiti_do_kremlja-4107.html США розмістили в Гібралтарі атомну субмарину типу Ohio із МБР на борту: скільки їм летіти до Кремля?
"Зараз ми - і не лише США, а й інші представники трансатлантичної спільноти - дуже наполегливо доносимо до Путіна сигнал про те, що цей крок буде катастрофою не тільки для України і для світу, але також це матиме абсолютно катастрофічні наслідки для самого Путіна і також для Росії", - сказала Нуланд. Вона запевнила, що за такого катастрофічного сценарію Україну не залишать наодинці, оскільки використання такої зброї виведе ситуацію на принципово новий рівень.
Що у випадку застосування парашею ЯЗ, Великобританія може застосувати свою.
Без консультацій з союзниками.
А заяви про катастрофічні наслідки, це товкти воду в ступі!
Беріть приклад з Британії. Британці - нормальні люди, а не криси пагані. Зразу сказали, що ******* у відповідь. Це куди крутіше і страшніше, ніж в 100500й раз "доносити сигнал", який щось ніяк не дойде, хоча його "доносили" і в Грузії, і в Сирії, і в Україні-2014.
Як на мене, то такі заявочки про "астрономічну ціну" - повний брєд і як раз голі понти. Округле, чисто дипломатичне заявисько, яке можна крутити в будь-яку сторону, не кажучи вже про то, що під такі заяви можна підвести що завгодно, від масованого ядерного удару по мацкві (ех, мрії, мрії) до санкцій для персонального хом'ячка лаврова...
Це США "пташки-говоруни" та "дерибанить валізи з нафтогазовими баксюками",
нічього не переплутало недолуге, чи вечір п'ятниці пройшов дуже вдало?
Від США отримуємо найбільшу військову, економічну допомогу та розвіддані, а якраз Британія йде за США, а не навпаки.
Бажано хоч трошки включати мізки перед тим, як щось писати.
Саме вони лишили нас ядерної зброї. Тому хай надають нам ядерну парасольку!
Будапештські гарантії потрібно почати виконувати!
Так у Будапешті і був підписаний саме меморандум, тобто декларація про наміри, який, доречі ні один з підписантів крім паРашки не порушив.
Так шо пред'яви треба кидати не Штатам та Британії, які нам дуже допомагають, причому, на відміну від Херманії безкоштовно,
а тим, хто працював над цим питанням з нашої сторони та Кучмі, які задовольнились саме меморандумом, а не договором про безпеку
(в договорах, на відміну від меморандумів є забув'язувача частина, тобто, що підписанти обов'язково повинні робити, ті самі гарантії втіленні в дії).
ВИКИПЕДИЯ
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32]
6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
И этим организмам просветлеет в высших отделах спинного мозга.
Должен выработаться рефлекс: грозить атомным пеплом - НЕЛЬЗЯ.
треба бути готовим і відслідковувати щура де б він не ховався...
https://theins.ru/politika/249835
А лсь ****..ть його і всю його довбану нароZZію будуть усім світом разом доти доки юшка не потече
одумаетесь да поздно будет!
https://www.unian.net/world/boris-dzhonson-britaniya-naneset-otvetnyy-yadernyy-udar-rossii-novosti-mira-11795835.html
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